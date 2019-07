Suomen suurimpiin kuuluvan puukerrostaloalueen toteutus hyytyi – toteuttajayhtiöstä jätetty tutkintapyyntö poliisille

Suomen suurimmaksi aiottu puukerrostaloalue odottaa toteutumistaan Riihimäellä. Sijoitus- ja rakennusrahastokonserni Iconin johtamiseen ja talouteen liittyvät epäselvyydet ovat lykänneet hankkeen toteutumista.

Icon-kiinteistörahastojen piti toteuttaa pikatahtia Riihimäelle entisen lasitehtaan tuntumaan yhdeksän puukerrostalon kortteli. Se olisi ollut toteutuessaan Suomen puukerrostalorakentamisen yksi näyteikkuna.

Nyt Kristallin korttelissa Riihimäellä on kuitenkin hiljaista. Yhtiö on kertonut ongelmista tiedotteissa. Yle ei tavoittanut myynnistä vastaavaa kiinteistönvälittäjää eikä Iconin nykyjohtoa kommentoimaan tilannetta tarkemmin.

Väärinkäytösepäilyjä tutkitaan

Asiat alkoivat mutkistua jo talvella 2019. Icon Corporationin toimitusjohtaja vapautettiin tehtävistään maaliskuussa. Kesäkuussa yhtiö tiedotti tehneensä hänen toimistaan tutkintapyynnön poliisille. Tapaus on esikäsittelyvaiheessa, eikä poliisi kerro siksi asiasta enempää tässä vaiheessa.

Väärinkäytösepäilyt liittyvät muun muassa lähipiiriyhtiöille tehtyihin rahansiirtoihin konsernin emoyhtiöstä. Epäilyt tulivat esille yhtiön hallituksen teettämistä toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän hallintotavan tarkastusraporteista.

Lisäksi yhtiön Icon Wasa Bond -hankkeen kiinteistökauppaan liittyy epäselvyyksiä, joita yhtiön tiedotteen mukaan korjataan parhaillaan. Hankkeessa on yhtiön verkkosivujen mukaan kyse Vaasaan Gerbyn alueelle rakennettavista kerrostaloista.

Tapahtumia on selvitetty yrityksen rahoittajille ja yhteistyökumppaneille sekä Finanssivalvonnalle.

Tilanteen kinkkisyys paljastuu Iconin omilta verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun):

"Käynnissä olevien prosessien johdosta on mahdollista, että yhtiön liiketoiminnassa tapahtuu hetkellisiä häiriöitä. Tämä voi tarkoittaa velkakirjojen korkojen maksun hetkellistä ja tapauskohtaista viivästymistä tai muita pieniä häiriöitä. Yhtiö sitoutuu noudattamaan sopimuksissa olevia ehtoja ja valvomaan sijoittajien suojaa".

Kesäkuun lopussa hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja jätti yllättäen yhtiön. Hän ja toinen perustajaosakas, yhtiön entinen toimitusjohtaja, omistavat yli puolet yhtiön osakekannasta.

Icon on vuonna 2010 aloittanut yritysrypäs, joka on kasvanut nopeasti kiinteistökehityshankkeilla etenkin Helsingissä ja Espoossa. Icon on ollut viime aikoina toteuttamassa asuntojen lisäksi hotellihankkeita pääkaupunkiseudulla vanhoihin arvokiinteistöihin.

Puut kaadettu, mutta muuten hiljaista

Riihimäen kerrostaloalueelta kaadettiin puut kevättalvella. Tonteilla ehdittiin tehdä myös alustavia rakennustöitä. Kortteli rajattiin aitauksilla alkavia töitä varten.

Tämän jälkeen rakennushankkeessa ei ole tapahtunut mitään, vaikka ensimmäisten rakennusmoduulien odotettiin tulevan tontille nopeimmillaan jo huhti-toukokuun 2019 aikana.

Havainnekuvissa Riihimäen Icon Kristalli on yli 300 asunnon pienkerrostaloalue, joka näyttää tiiviiltä ja viehättävältä. Talot olisivat nelikerroksisia.

Moduulien toimittajaksi valikoitui kilpailutuksessa virolainen puukerrostalotehdas Astel Modular. Tehdas oli heti valmis tekemään tarvittavat moduulit, kuljettamaan ne Riihimäelle ja asentamaan paikalleen.

Iconilla on 2 400 sijoittajaa Icon-kiinteistörahastot on vuonna 2010 perustettu monen rahaston kiinteistökehittäjä ja yritysrypäs. Iconin verkkosivujen mukaan sen meneillään olevien rakennushankkeiden arvo on noin 280 miljoonaa euroa.

Iconin rahastoihin ja vaihtovelkakirjoihin on sijoittanut noin 2 400 ihmistä, yhteisöä tai yritystä. Rahastojen tuotto on ollut 6–7 prosenttia vuodessa. Icon on tarjonnut sijoittajille huomattaviakin sijoituskohteita 100 000 eurosta 250 000 euroon.

Iconilla on parhaillaan menossa kuusi merkittävää rakennusprojektia kasvukeskuksissa, kuten Helsingissä, Espoossa ja Tallinnassa. Lähde: Icon Corporation

Ennakkomyynti toteutettiin lyhyessä ajassa

Alkuperäisen suunnitelman mukaan ensimmäiset asukkaat olisivat voineet muuttaa uusiin koteihin jo loppuvuodesta.

Moduulitalojen asuntoneliön keskihinta olisi suunnitelmien mukaan noin 3 500 euroa neliöltä. Kerrostaloasunnot Kristallissa olisivat hieman edullisempia kuin Riihimäelle valmistuvat muut kerrostaloasunnot.

Asuntojen ennakkomyynnille oli varattu kuitenkin vain muutama kuukausi aikaa talvella ja keväällä. Sittemmin alueen markkinointi on hiljentynyt.

Virolaisyhtiöstä yritetty tavoitella vastuuhenkilöitä

Virolainen Astel Modular oli varautunut aloittamaan rakennuselementtien ja moduulien valmistuksen Riihimäkeä varten keväällä.

Yhtiö on tunnettu puukerrostalojen moduulien valmistaja Virossa. Modularilla on kaksi tehdasta. Astel Modular on toteuttanut jo 350 puukerrostaloa. Moduulitaloja on tehty niin Ruotsiin kuin Baltiaan. Riihimäen hankkeen tarkoitus oli olla käyntikortti Suomeen.

Rahallisena hankkeena Riihimäen Kristalli olisi ollut virolaisyritykselle merkittävä. Töitä olisi tullut pariksi vuodeksi ja tulovirtaa yli 25 miljoonaa euroa. Iconille hankkeen arvo olisi noin 40 miljoonaa euroa, kun kaikki noin 350 asuntoa olisi myyty.

Myös Virossa tiedetään nyt yhtiön tilanne. Astel Modularin toimitusjohtaja Raul Kinks kertoo puhelinhaastattelussa Ylelle, että hankkeen vastuullisia vetäjiä on ollut vaikea tavoittaa viime aikoina.

– Tavoittaminen on ollut vaikeaa siksikin, koska projektijohto ja hallituksen puheenjohtaja on vaihtunut.

Esittelykuva yhdeksästä kerrostalosta. ICON Kiinteistörahastot

Virolaisyhtiö on kuitenkin edelleen valmis rakentamaan nopeasti elementit Riihimäelle.

– Riihimäen varaan emme kuitenkaan tulevaisuuttamme rakenna, vaan neuvottelemme puukerrostalohankkeista suurempien keskusten kuten Helsingin, Turun ja Tampereen kanssa, jatkaa Kinks.

Myös Riihimäen kuntajohto on tavoitellut Iconin yritysjohtoa puukerrostalohankkeen etenemisestä.

– Toivomme, että yritys saa asiansa kuntoon ja puukerrostaloalue pääsisi etenemään Riihimäellä, sanoo kaupunginjohtaja Sami Sulkko.

Sulkon mukaan Riihimäen kaupungilla on ollut rakennushankkeessa ainoastaan viranomaisrooli. Rakennusluvat on hyväksytty, mutta mitään rahallisia tai muitakaan satsauksia kaupunki ei hankkeeseen ole tehnyt.