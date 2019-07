Ruotsin korkein oikeus antoi ensimmäisen tuomion tuottamuksellisesta raiskauksesta – tekijä vetosi "hiljaiseen suostumukseen"

Ruotsin korkein oikeus on antanut ensimmäisen niin sanotun suostumuslain tulkintaa linjaavan tuomion. Oikeus tuomitsi torstaina 27-vuotiaan miehen tuottamuksellisesta raiskauksesta, sillä tämä oli ollut yhdynnässä tuttavansa kanssa ilman tämän suostumusta.

Nainen kertoi oikeudessa sanoneensa selvästi illan aikana, ettei halua harrastaa seksiä luonaan yöpyneen miehen kanssa, kertoo Ruotsin televisio SVT (siirryt toiseen palveluun).

Miehen puolustus yritti oikeuskäsittelyssä vedota siihen, että nainen antoi yhdyntään "hiljaisen suostumuksen", koska ei aktiivisesti torjunut miestä. Nainen sanoi jähmettyneensä yhdynnän aikana pelosta.

Mies vakuutti keskeyttäneensä yhdynnän huomattuaan, ettei nainen halua jatkaa sitä, uutisoi Dagens Nyheter -lehti (siirryt toiseen palveluun). Korkeimman oikeuden mukaan mies ei raiskannut naista tahallaan.

Kuusi tuomiota suostumuslain voimaantulon jälkeen

Kyseessä on ensimmäinen korkeimman oikeuden käsiteltäväksi päätynyt tapaus, johon sovelletaan vuosi sitten voimaan astunutta suostumuslakia. Laki edellyttää, että seksin harrastamiseen on molempien osapuolten suostumus. Aiemmin Ruotsin rikoslaki määritteli raiskauksen ensisijassa väkivallan ja uhkan kautta. Uuden lain voimaantulon jälkeen tuottamuksellisesta raiskauksesta on annettu Ruotsin käräjäoikeuksissa kuusi tuomiota.

Alemmat oikeusasteet olivat tuominneet 27-vuotiaan miehen raiskauksesta. Hovioikeuden tuomio oli kolme vuotta ja kolme kuukautta vankeutta.

Korkeimman oikeuden tuomio on kaksi vuotta ja kolme kuukautta vankeutta. Tuomioon sisältyy tuottamuksellisen raiskauksen lisäksi alaikäisen raiskaus ja seksuaalinen ahdistelu. Tuottamuksellisen raiskauksen osuus tuomiosta on kahdeksan kuukautta vankeutta.

