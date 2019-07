Iranin partioalukset pysäyttänyt HMS Montrose paimentaa kauppalaivoja vaarallisella Persianlahdella – tankkerien turvaaminen on yhä kuumempi kysymys

Jännitteiden kasvaminen tärkeällä öljynkuljetusreitillä Persianlahdella ja sen suulla olevalla Hormuzinsalmella on saanut Yhdysvallat ja Britannian lisäämään laivastovoimiaan alueella. Yhdysvallat on syyttänyt Irania siitä, että se on sabotoinut ja häirinnyt öljytankkereita.

Britannian puolustusministeriön mukaan brittiläinen sotalaiva HMS Montrose esti kolmen iranilaisen partioveneen yrityksen pysäyttää brittitankkeri. Montrose oli saattamassa brittilästä energiayhtiö BP:n käyttämää British Heritage -tankkeria.

Fregatti Montrose saapui Persianlahdelle huhtikuussa, ja se on määrätty pysymään alueella vuoteen 2022 asti. Brittilaivaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) sen tehtävä on paitsi turvata brittiläisiä kauppa-aluksia, myös torjua huumekauppaa Intian valtamerellä.

Persianlahdella on parhaillaan vielä neljä brittiläistä öljytankkeria. HMS Montrose saattanee niitäkin tarpeellisessa määrin.

Britannia avasi pysyvän laivastotukikohdan Bahrainissa viime vuoden huhtikuussa. Montrose toimii tuosta tukikohdasta käsin. Sen lisäksi tukikohdassa on neljä brittilaivaston miinanraivaajaa.

HMS Montrosen aseistuksena on tykkejä ja ohjuksia. Britannian puolustusministeriö

– Britannian laivanomistajat ovat jatkuvassa yhteydessä viranomaisiin turvallisuustilanteesta. Luotamme, Kuninkaallinen laivasto tukee laivojamme, sanoi brittiläisen merikauppakamarin toimitusjohtaja Bob Sanguietti uutistoimisto Reutersille.

Trump vaati laivoja Persianlahdelle

Yhdysvalloilla on Persianlahdella vahvat laivastovoimat. Myös heidän laivastotukikohtansa on Bahrainissa, ja sinne tukeutuu Yhdysvaltain 5. laivasto.

Persianlahden tuntumaan on alkukesästä tullut myös Yhdysvaltain lentotukialusryhmä, johon kuuluu tukialus USS Abraham Lincoln ja kolme hävittäjäalusta.

Yhdysvallat on kuitenkin vaatinut muita maita (siirryt toiseen palveluun) osallistumaan omien kauppalaivojensa turvaamiseen Persianlahdella.

– Miksi suojelemme muiden maiden kauppareittejä emmekä saa siitä mitään korvausta, tviittasi presidentti Donald Trump kesäkuussa.

Trump mainitsi hyödynsaajina erityisesti Kiinan ja Japanin, joiden öljystä suurin osa tulee Persianlahdelta. Kiina ei ole tuonut laivastoaan Persianlahdelle vaan on vain pyytänyt osapuolia pysymään rauhallisina.

Tällä viikolla Yhdysvallat esitti halukkaiden maiden laivastoliittoumaa suojelemaan merenkulkua Punaisellamerellä ja Persianlahdella. Yhdysvaltain ajatus on, että sen kumppanit hoitaisivat saattueet ja partioinnin, ja Yhdysvallat tarjoaisi johtopalveluja ja tiedustelutietoja.

Yhdysvaltain lento- ja laivastotukikohdat Persianlahdella. Bahrainissa on myös Britannian laivastotukikohta. Ilkka Kemppinen / Yle

Yhdysvallat valvoo ilmasta

Yhdysvaltain sotalaivat eivät tiettävästi saata kauppalaivoja Persianlahdella, mutta amerikkalaiset valvovat Hormuzinsalmen tapahtumia ilmasta sekä kauko-ohjatuilla että tavallisilla tiedustelukoneilla.

Kesäkuussa Iran ampui yhden tiedustelukoneen, kauko-ohjatun GlobalHawkin, alas Hormuzinsalmen alueella. Iran ja Yhdysvallat kiistelevät yhä, oliko kone Iranin ilmatilassa vai ei.

Kun kahdella tankkerilla tapahtui kesäkuussa mystisiä räjähdyksiä, amerikkalainen tiedustelukone kuvasi iranilaisiksi oletetun miesjoukon poistamassa tankkerin kyljestä räjähtämättä jäänyttä panosta.

Yhdysvaltain tiedustelukoneen ottama kuva veneestä ja miesjoukosta iskujen kohteena olleen tankkerin vierellä. Yhdysvaltain merivoimat

Sanasota välikohtauksesta jatkuu

Iran on kiistänyt, että mitään välikohtausta brittisotalaivan ja sen partioveneiden välillä olisi keskiviikkona tapahtunut. Iranin tasavaltalaiskaarti jatkaa kuitenkin brittien ja amerikkalaisten uhkailua.

Torstaina tasavaltalaiskaartin varakomentaja sanoi, että Britannia ja Yhdysvallat vielä katuvat iranilaistankkerin takavarikointia Gibraltarilla. Brittijoukot pysäyttivät viime viikolla iranilaistankkeri Grace 1:n, jonka epäiltiin rikkovan EU:n Syyria-pakotteita.

Toissapäivänä kaartin komentaja Hossein Nejat muistutti, että Iranin ohjukset yltävät amerikkalaisten Persianlahden tukikohtiin.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov syytti keskiviikon välikohtauksesta Yhdysvaltoja. Hänen mukaansa Yhdysvallat nostaa tahallaan jännitystä alueella. Venäjä myös on Iranin puolella kiistassa takavarikoidusta iranilaistankkerista.

Lähteet: AFP, AP, Reuters