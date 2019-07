Oulun käräjäoikeus antaa laajan seksuaalirikosvyyhdin viimeiset päätöksensä tänään

Oulun käräjäoikeus on tuominnut jo kuusi miestä vankeusrangastuksiin juttuvyyhdissä, jossa on yhteensä kahdeksan syytettyä.

Oulun käräjäoikeus antaa tänään iltapäivällä seitsemännen ja kahdeksannen päätöksensä seksuaalirikosvyyhdissä, jossa on ollut uhrina yksi 13-vuotias tyttö ja erikseen syytettyinä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä.

Laajassa seksuaalirikosvyyhdissä erikoista on epäiltyjen määrä ja se, että tapauksessa on yksi uhri. Lapsen hyväksikäyttöä kesti miltei viisi kuukautta muun muassa yksityisasunnoissa ja hotelleissa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun viime vuonna.

Tähän mennessä ratkaistuissa kuudessa oikeudenkäynnissä syytetty on todettu syylliseksi. Tuomiot ovat tulleet muun muassa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Vankeustuomioiden pituudet vaihtelevat kahdesta vuodesta aina 4 vuoteen ja kuuteen kuukauteen saakka.

Juttu kerrallaan käräjille siirtyneet seksuaalirikostapaukset alkoivat paljastua poliisille loppukesästä 2018.

Poliisi on aiemmin kertonut, että kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia.