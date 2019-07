Analyysi: Uudet peltipoliisit eivät ota kuvia autoilijoiden turvavyöttömyydestä, kännykän käytöstä tai renkaiden kunnosta

Automaattinen liikennevalvonta saa uutta vauhtia, kun tieliikennelaki uudistuu kesäkuun alusta 2020. Poliisihallituksessa ollaan pettyneitä, kun niin sanottua haltijavastuuta ei uuteen lakiin saatukaan.

Ilman haltijavastuuta ajoneuvon omistajalle ei voi uudenkaan lain myötä lähettää virhemaksua ilman, että poliisi näkee, kuka ajoneuvoa rikkomuksen aikana ajoi. Automaattivalvonnassa poliisi näkee kuskin vain valokuvasta. Rikkomuksen tehneestä kuskista pitää siksi jatkossakin saada kunnon kasvokuva. Rekisterikilpi ei riitä.

Julkisuudessa on kuultu, miten hyviä ja tarkkoja valokuvia uudet kamerat ottavat. Poliisi on saanut selitellä, aikooko se tarkkailla kännyköitä, turvavöitä tai jopa autonrenkaiden liian vähäisiä urasyvyyksiä automaattisesti. Ei aio.

Pienellä ylinopeudella ajava kännykänkäyttäjä voi saada maksulapun

Turvavyöttömyys ja kännykän käyttö näkyvät kyllä peltipoliisin kuvissa, mutta automaattikamera ei ota kuljettajasta kuvaa pelkästään sen takia. Valokuvan ottamisen syynä pitää olla rikkomuksena ylinopeus, punaisia päin ajaminen tai liikennemerkin noudattamatta jättäminen.

Mutta tilanne on kieltämättä kiinnostava niissä tuhansissa salamanvälähdystilanteissa, joissa kuljettaja ajaa liian lujaa, mutta ei kuitenkaan vielä niin lujaa, että poliisi lähettäisi virhemaksulapun ylinopeudesta.

Koska kuva on ylinopeuden vuoksi kuitenkin olemassa, saattaa näissä tilanteissa virhemaksulappu vastaisuudessa tulla myös kännykän käytöstä tai turvavyön käyttämättömyydestä. Uudessa tieliikennelaissa nämä rikkeet eivät enää ole rikoksia vaan liikennevirheitä, joista maksetaan rikesakon sijaan liikennevirhemaksua.

Sellaista tilannetta, että automaattikamera kuvaisi kaikki tolpan ohittavat kuljettajat ja poliisi käy sen jälkeen omin silmin tai tekoälyn voimin valokuvista läpi kännykät ja turvavyöt, ei ole tulossa. Peltipoliiseja ei valjasteta automaattiratsialaitteiksi. Sen poliisi on luvannut.

Selittely ei auta, jos kameratolppa kuvaa myös videota

Selkein automaattivalvonnan muutos näkyy ensi kesäkuussa suhtautumisessa punaisia päin ajamiseen. Tähän saakka punavalon noudattamatta jättämisestä on aina tullut sakko ja kuljettajan on pitänyt käydä poliisiasemalla syntinsä kanssa.

Ensi kesänä näin ei enää ole. Pienestä punavalorikkeestä seurauksena on liikennevirhemaksu ja siitä postilaatikkoon ilmestyy virhemaksukirje.

Poliisihallituksella on nyt muutama kuukausi aikaa määritellä, millainen punavalorikkomus on pieni. Pienen määrittelyssä voidaan käyttää joko metrejä tai sekunteja. Kameratolppa osaa laskea, kuinka kaukana ajoneuvo on liikennevalotolpasta punaisten vaihduttua tai kauanko valo on ollut punaisella.

Poliisihallitus pohtii asiaa vielä myös sisäministeriön kanssa. Todennäköisesti poliisi päätyy sekunteihin, mutta vielä ei tiedetä, mikä olisi se määrä sekunteja, jossa punavalorikkomus muuttuu liikennevirheestä perinteiseksi sakoksi.

Se kuitenkin tiedetään, että liian tiukaksi ei kameratolppien aikarajoja ei saa punaisten vaihduttua säätää. Maailmalta on nimittäin tutkimustietoa, että liian tiukka aika lisää äkkijarrutuksista johtuvia peräänajoja.

Suomalaistyypillinen ”vanhan vihreän” liikennevalokulttuuri saattaa muuttua sitä mukaa, kun liikennevaloja valvovia kameratolppia tulee kaupunkeihin lisää. Uudet kamerat saadaan nimittäin kuvaamaan myös videopätkiä. Siinä ei sitten selittely taida auttaa.

