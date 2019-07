Herätys: Oulun seksuaalirikosvyyhdissä tuomiopäivä, trooppinen myrsky saapuu New Orleansiin, perjantaina poutaista mutta koleaa

Oulun käräjäoikeus antaa laajan seksuaalirikosvyyhdin viimeiset päätöksensä

Oulun käräjäoikeus antaa tänään iltapäivällä seitsemännen ja kahdeksannen päätöksensä seksuaalirikosvyyhdissä, jossa on ollut uhrina yksi 13-vuotias tyttö ja erikseen syytettyinä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä. Tämänpäiväiset päätökset ovat käräjäoikeuden viimeiset tässä vyyhdissä.

Voimakas myrsky saapumassa New Orleansiin

Tulvavallit New Orleansin edustalla yrittävät pitää myskyn loitolla. Skip Bolen / EPA

Trooppinen myrsky on saapumassa Louisianan osavaltion rannikolle Yhdysvalloissa. Myrsky iskee rantaan tänä iltana New Orleansin kaupungin lähellä. Barry-nimen saanut myrsky voi saavuttaa hurrikaanin voiman ennen rantautumistaan. Barry on tuomassa alueelle jopa 300 milliä sadetta ja useiden metrien tulva-aallon.

Laitoksissa vanhusten omaa tahtoa ei aina kuulla

Pirkko Martikainen toivoo, että kansanedustajat muistaisivat vaalilupauksensa vanhusten asioiden parantamisesta. Yrjö Hjelt / Yle

Turkulainen Pirkko Martikainen ei edellisessä palvelukodissaan päässyt esimerkiksi pesulle pitkiin aikoihin. Henkilökohtainen ahdinko on helpottunut, mutta hän on yhä huolestunut palvelutaloissa asuvien iäkkäiden itsemääräämisoikeudesta. Turun yliopistossa alkaa syksyllä tutkimus oikeuksien loukkauksista hoito- ja palveluasumisessa.

Koirat saivat inhotut valkoposkihanhet vaihtamaan maisemaa

Tapiolassa Itärannan puistossa oleskelevat valkoposkihanhet eivät piitanneet ohiajavista pyöräilijöistä, mutta lähistöllä ulkoilleet koirat saivat niihin vauhtia. Hanna Terävä / Yle

Rauhoitettujen valkoposkihanhien karkottamiseksi kokeillaan uusia keinoja. Pääkaupunkiseudulle onkin myönnetty poikkeuslupia karkottaa hanhia esimerkiksi kytkettyjen koirien avulla. Erityisesti virkistysalueilla ruokailevat hanhiparvet ärsyttävät monia. Luvan saamiseksi ei kuitenkaan riitä pelkästään se, että hanhien ulosteet haittaavat ihmisten viihtyvyyttä.

Asuntomessut avataan vanhalla kasarmialueella Kouvolassa

Designtalo Airon neito asuntomessujen mediapäivässä asuntomessuilla Kouvolassa. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Tämänvuotiset asuntomessut alkavat tänään vanhalla kasarmialueella Kouvolassa. Messujen järjestäjien mukaan paikka kytkeytyy laajempaan täydennysrakentamisen trendiin: Suomessa on paljon vanhoja alueita, joita voi hyödyntää asuinkäytössä. Elokuun 11. päivään kestävillä asuntomessuilla on nähtävissä muun muassa moderneja pientaloja ja uudenlainen senioriasumisen kortteli.

Viikonloppu alkaa poutaisena mutta koleana

Yle

Perjantaina idässä oleva matalapaine liikkuu kohti Suomea. Itärajalle saattaa yltää vähäisiä sateita, mutta suurelta osin sää on kuitenkin poutaista. Yö on kylmä ja hallaa voi olla Suomenselältä Itä-Lappiin yltävällä alueella. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.