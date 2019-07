Kalifornialaisella kuntosalilla lihasvoima muuntuu sähköksi – yhdellä spinning-tunnilla poljettu energia sytyttäisi valot jääkaappiin

Ympäristö- ja terveystietoisessa Kaliforniassa sijaitseva Sacramento Eco Fitness -kuntosali käyttää treenaajien lihasvoiman sähköntuotantoon.

– Valjastamme ihmisvoiman puhtaan energian tuottamiseen, sanoo omistaja Jose Antonio Avina uutistoimisto Reutersille.

Entinen merijalkaväen sotilas avasi salinsa vuonna 2016, ensimmäisenä Kaliforniassa.

Paikan kuntopyöriin on asennettu muuntimia, joiden kautta kuntoilijoiden polkemat watit muuntuvat sähköksi kuntosalin käyttöön. Samankaltaisia muuntimia käytetään esimerkiksi tuulivoimaloissa.

Ylimääräinen tuotettu sähkö varastoidaan akkuun, joka pitää salin valot päällä hiljaisina aikoina.

Kuntosalin juoksumatto on täysin omavarainen sähkön suhteen.

Maton hihna ei liikahda, ellei joku kävele tai juokse sen päällä. Koneen sisälle rakennetut jarrujärjestelmät ja magneetit muuntavat liikkeen energiaksi, jota juoksumatto käyttää toiminnassaan.

Vaikka juoksumattoa ei ole kytketty verkkoon, se saa hien kirpoamaan. Avinan mukaan juoksumaton niin sanottu kelkantyöntö-asetus on niin raskas, että kovakuntoisinkin hikoilee minuuteissa.

Kova treeni, pieni teho

Kuntosalilla rehkivä voi tuottaa vain yhden watin minuutissa, Avina kuvailee.

Se on vielä vähän, esimerkiksi keskimääräisen mikroaaltouunin teho on noin 800 wattia.

Joukossa on silti voimaa. Sisäpyöräilytunti, eli spinning, voi tuottaa saman verran kuin vaaditaan jääkaapin käynnistämiseen. Avinan mukaan ainakin Kaliforniassa tämä onnistuu noin 1 000–2 500 watin voimin.

Ympäristö on asiakaskunnalle tärkeää

Useat ovat liittyneet Sacramento Eco Fitnessin jäseniksi laitteiden takia. Esimerkiksi projektisihteeri Nicole McCabe kertoo, että hän valitsi salin ympäristösyiden takia. Hänelle hiilijanjäljen leikkaaminen on olennainen osa elämää.

–Työskentelen ympäristöntarkastuslaitoksella. On tärkeää, että ympäristöasiat otetaan kaikessa huomioon. Kuten on selvää, kuntoilu tekee hyvää ihmiselle ja kun sen yhdistää ympäristöön, tämä on yksi parhaita ideoita mitä on keksitty, McCabe sanoo.

Kuntosalin omistaja haaveilee, että vielä jonain päivänä kuntosalit tuottavat sähköä kokonaisille asuinkortteleille. Hän myöntää, että siihen on silti vielä matkaa.

– Vaikka kyseessä on pieni sali, pelkkä reikä seinässä ja täplä kartalla, kuntoilijoilla on globaali vaikutus ja siihen me täällä tähtäämme, Avina sanoo.

