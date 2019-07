Ministeriö väläyttää korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ollaan valmiita lisäämään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja.

– Korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa pohditaan parhaillaan, missä on lisäystarvetta ja millä aloilla koulutusmääriä pitäisi lisätä, kertoi johtaja Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Vielä ei ole tehty päätöksiä siitä, mille aloille aloituspaikkoja olisi tarkoitus lisätä.

Päätöksiä tehdään seuraavalla tulossopimuskaudella, kun ministeriö ja oppilaitokset yhdessä määrittävät määrällisesti ja sisällöllisesti koulutustavoitteet.

– Pitää myös tarkastella sitä, minkälaisella koulutuksella on kysyntää ja millaista osaamista yhteiskunta tarvitsee.

Valintauudistus voimaan vuonna 2020

Samalla Vuorinen huomautti, että jo päätetty opiskelijavalintojen uudistaminen ei yksin riitä, jos halutaan nopeuttaa siirtymistä lukioista tai ammattikouluista korkeakoulutukseen. Uudistus tulee voimaan vuonna 2020.

– Se on kuitenkin sellainen asia, jossa voidaan tehdä jotain, jotta tämä siirtyminen toiselta asteelta korkeakoulutuksen nopeutuisi.

Vuorisen mukaan todistusvalinta madaltaa kynnystä hakeutua korkeakoulutukseen. Lisäksi se antaa mahdollisuuden hakea useampaan paikkaan samanaikaisesti.

– Todistusvalinta on niillä, jotka ovat suoriutuneet siellä lukiokoulutuksessa tai ammattillisessa koulutuksessa hyvin. Se on riittävä osoitus siitä, että on kykyä korkeakouluopintoihin, Vuorinen kertoo.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi kesäkuun puolivälissä, että jos tavoitellaan korkeakoulutettujen nuorten määrän lisäämistä, pitää etsiä myös muita keinoja kuin pääsykokeitten muuttamista.

– Jos halutaan päästä tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen, niin pitäisi olla valmiutta tarkastella myös aloituspaikkojen riittävyyttä, Andersson sanoi tuolloin Ylen haastattelussa.

Yhteishaussa haki tänä vuonna korkeakoulutukseen noin 150 000 hakijaa. Heistä noin 48 000 sai opiskelupaikan ja heistä noin 8 000 oli ensikertalaisia. Siten noin 100 000 halukasta jäi ilman haluamaansa opiskelupaikkaa.