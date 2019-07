Joukko sotilaita yritti vallankaappausta Sudanissa

Sudanissa joukko sotilaita on yrittänyt kaapata vallan. Maata hallitsevan sotilasneuvoston jäsenen kenraali Gamal Omarin mukaan maan turvallisuusjoukot jatkavat kaappausyrityksessä mukana olleiden sotilaiden etsimistä.

Tähän mennessä ainakin 16 sotilasta on pidätetty. Heistä 12 on upseereita. Pidätettyjen joukossa on neljä eläkkeellä olevaa upseeria.

Pidätettyjen joukossa on myös vallankaappausta johtanut upseeri, mutta hänen nimeään tai sotilasarvoaan ei kerrottu julkisuuteen.

Kenraali Omar ei myöskään kertonut televisioidussa tiedonannossaan, milloin vallankaappausta täsmälleen yritettiin.

Kaappausyritys tuli Sudanin tulevaisuuden kannalta kriittisellä hetkellä, sillä viime viikolla maata hallitseva sotilasneuvosto ja demokratiaa kannattavien mielenosoittajien johtajat pääsivät viimein sopuun yhteisen neuvoston nimittämisestä.

Väliaikaisen neuvoston on määrä olla vallassa hieman yli kolme vuotta. Tänä aikana neuvoston on määrä järjestää maahan demokraattiset vaalit.

Lähteet: AFP, AP