DN: Ruotsin huumeongelma pahenee – rikolliset perustavat maahan amfetamiinitehtaita

Ruotsin poliisi on havainnut viimeisten kahden vuoden aikana uudenlaisen piirteen maan huumerikollisuudessa: rikolliset ovat alkaneet valmistaa amfetamiinia Ruotsin maaperälle perustetuissa tehtaissa. Asiasta kertoo sanomalehti Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun).

Amfetamiinin raaka-aineena on käytetty niinsanottua amfetamiiniöljyä, jonka salakuljetus on tullin havaintojen mukaan kasvanut selvästi. Amfetamiiniöljy on eräänlainen huumeen puolivalmiste.

Kun aiempina vuosina amfetamiiniöljyä jäi tullin haaviin vain joitakin desilitroja, viime vuonna tulli takavarikoi ainetta peräti lähes 16 litraa.

Öljyn muodossa aineen salakuljetus on helpompaa kuin tavanomaisessa jauhemuodossa. Aine voidaan tallettaa esimerkiksi pulloihin, jolloin sitä on vaikea tunnistaa.

Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Ruotsin poliisi paljasti viime vuonna kolme rikollisten perustamaa "amfetamiinitehdasta", joissa neste muutettiin käyttövalmiiksi huumeeksi. Prosessi on melko yksinkertainen.

Ruotsin käräjäoikeuksiin on tuotu syytteitä, jotka koskevat huumeiden teollisuusmittausta valmistusta Karlskronassa, Tukholmassa ja Kalixin kunnassa.

Karlskronan amfetamiinitehdas toimi ravintolan keittiössä. Poliisi takavarikoi paikalta 62 hollantilaista olut- ja siideripulloa, jotka oli täytetty amfetamiiniöljyllä.

Landskronasta puolestaan paljastui hiljattain tapaus, jossa kaksi miestä - isä ja poika - olivat valmistaneet suuren määrän amfetamiinia autiotalossa. Tapaus paljastui, kun talossa kävi sattumalta paikalle osunut metsästäjä.

Talosta takavarikoitiin noin 191 kiloa huumetta. Syyttäjän mukaan miehet olivat vajaassa kahdessa viikossa valmistaneet kaikkiaan jopa 300 kiloa amfetamiinia.

– Tämä ilmiö, että tänne on tullut pieniä määriä [amfetamiiniöljyä], on varmastikin ollut olemassa jo pidemmän aikaa. Mutta näitä suuria määriä joita nyt on paljastunut, ei ole ennen nähty, kertoo lehdelle Stewe Alm Ruotsin poliisin operatiiviselta osastolta.

