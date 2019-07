Metallican 55 000 konserttivierasta tuovat miljoonia Hämeenlinnaan – yrittäjillä erilaisia vetonauloja, millä saada oma siivunsa

Tiistainen konsertti Kantolan tapahtumapuistossa on loppuunmyyty. 55 000 konserttivierasta tuo vipinää kaupunkiin.

Valtaosa tapahtuman lipuista on myyty kaupungin ulkopuolelle. Kaukaa tulevat tarvitsevat hengen ravinnon lisäksi ruumiin vahvistusta. Hämeenlinnan kaupungin tekemän kyselyn mukaan konserttivieras käytti vuonna 2015 keskimäärin 120 euroa. Siitä puolet meni ravintolapalveluihin.

Keskustan suuri ravintola panostaa tapahtumaan. Amarillon ravintolapäällikön Tero Tulkin mukaan terassia laajennetaan ja tarjolla on useampi juomapiste kuin normaalisti. Myös ruoka tuodaan tarjolle selkeämmässä muodossa: listaa on toisaalta supistettu, mutta tarjolla on nopea hampurilaisbuffet.

– Kaikilla vierailla on nälkä ja jano. Pyrimme palvelemaan mahdollisimman monia ja pitämään porukka tyytyväisenä.

Tulkki on itsekin metallimiehiä – on ollut jo nuoresta pojasta asti. Tiistaina aamupäivällä tehdään töitä, mutta illaksi mies suuntaa Kantolan tapahtumapuistoon, jossa Metallica esiintyy.

Grillikioski tekee vuoden parhaan myynnin

Tuhansia vieraita saapuu Hämeenlinnaan junalla. Matkalla Kantolan tapahtumapuistoon sijaitsee Marin Grilli. Piskuinen grillikioski on ainoa paikka, joka on auki aamuvarhaisella, kun viimeisetkin juhlijat suuntaavat takaisin asemalle.

Grilliyrittäjä Onerva Ahde on oppinut edellisistä vuosista, että asiakkaita ja työtä riittää niin paljon kuin vain jaksaa tehdä.

– Tänä vuonna meillä on töissä viisi ihmistä, kun normaalisti vain yksi ihminen on vuorossa. Itse kioski on kiinni: myydään vain tuosta luukusta.

Onerva Ahde aikoo tehdä töitä koko yön. Mika Halme / Yle

Syynä itse kioskin sulkemiseen ei ole turvallisuus tai pelko häiriköistä, vaan yksinkertaisesti se, että kioski on täynnä jääkaappeja suuren kysynnän vuoksi. Ahde odottaa tiistai-illalta hyvää tulosta.

– No mä odotan, että saamme tehtyä semmoisen kolmen viikonlopun normaalimyynnin. Se on aika huimaa. Kaksi vuotta sitten pääsimme siihen. Uskon että nytkin onnistuu.

Nukkumaan grilliyrittäjä pääsee vasta keskiviikkoaamuna, kun päivävuorolainen tulee töihin kymmeneksi.

– Viime megakonsertin yhteydessä lopetettiin aamuseitsemältä, kun tavara loppui, mutta asiakkaista olisi yhä ollut. Tänä vuonna olemme varautuneet.

Polkupyöräkioski tarjoilee virkistystä pienimuotoisesti

Sympaattinen pyöräkioski liikkuu megatapahtuman aikana ympäri kaupunkia ja toivoo saavansa asiakkaiksi edes murto-osan 55 000 konserttivieraasta. Torin kulmalla sijaitseva tukikohta, luomu- ja herkkukauppa Inkivääri ei ole ihan kohdeyleisön peruspaikka, toteaa kauppias Hanna-Leena Rajamäki.

Hanna-Leena Rajamäki on valmistautunut myymään kahvia, jäätelöä ja kylmiä juomia, sään ja tilanteen mukaan. Mika Halme / Yle

– Ollaan tossa hyvin matkan varrella, että ehkä pieniä välipaloja ostetaan. Mitään tungosta meidän kaupalla ei ole kuitenkaan aiempina vuosina ollut. Sen takia päätettiinkin nyt panostaa tähän liikuvaan kioskiin.

Rajamäen mukaan Hämeenlinnan kaupunki on hyvin pitänyt yrittäjiä ajan tasalla kesän tapahtumista ja vieraista. Jokainen on sitten saanut itse valita mihin panostaa.

Vuonna 2015 saman koko luokan konsertti toi Hämeenlinnaan noin 7 miljoonaa euroa.

