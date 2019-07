Oulun seksuaalirikosvyyhdin laajat käsittelyt tulivat päätökseen: kahdelle miehelle vankeutta muun muassa törkeästä raiskauksesta

Oulun laajasta seksuaalirikosvyyhdistä on nyt annettu kaikki tuomiot. Ensimmäinen tuomioista annettiin toukokuun alussa ja viimeiset tänään.

Vuonna 1993 syntynyt Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiein tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja pahoinpitelystä 4 vuoden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Sen lisäksi vuonna 1985 syntynyt Abdo Ibrahim Ahmed tuomittiin 4 vuoden 2 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Kuvan lapsi ei ollut kuitenkaan sama kuin vyyhdin uhri.

Vyyhdissä on ollut osallisena yhteensä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä.

Kaikki heistä on tuomittu ehdottomiin vankeusrangaistuksiin, joiden pituudet vaihtelevat kahdesta vuodesta neljään vuoteen ja kuuteen kuukauteen.

Tuomiot annettiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin ja törkeästä raiskauksesta. Uhri oli tapahtumien aikaan 13-vuotias.

Lapin yliopiston rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriaisen mukaan aikaisempaan käytäntöön nähden tuomiot ovat yläkanttiin.

– Aikaisemmin seksuaalirikostapauksissa vankeusrangaistus oli yleensä aina ehdollinen. Ilmeisesti rangaistuskäytäntö on ankaroitumassa.

Utriainen kertoo, että jos tekijöillä ei ole aiempaa rikostaustaa, pääsevät he vapaaksi suoritettuaan puolet vankeusrangaistuksesta.

– Ja jos tuomituilla ei ole Suomen kansalaisuutta, heidät voidaan karkottaa, kun he ovat suorittaneet tuomionsa.

Syytetyt tyytymättömiä tuomioihin

Syyttäjä Piia Mäenpää on annettuihin tuomioihin pääosin tyytyväinen, mutta rangaistusten pituuden osalta mietitään vastavalitusta.

Toisen tuomitun, Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiein asianajana Laura Ansamaa kertoo, ettei ole päässyt vasta kuin alustavasti silmäilemään annettua tuomiota. Sen vuoksi hän ei osaa antaa tuomiosta vielä kattavaa näkemystä.

– Päämieheni osalta voin sanoa, että hän on tuomion lopputulemaan pettynyt. Luonnollisesti, koska hän on kiiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Ansamaan mukaan hänen päämiehensä haluaa valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Abdo Ibrahim Ahmedin puolustaja Joel Erikkson ei ollut vielä ehtinyt tavata päämiestään, mutta kertoo, että hänen päämiehensä on kiistänyt esitetyt syytteet prosessin alusta lähtien.

– Todennäköisesti päämieheni haluaa hakea tuomioon muutosta.

Poikkeuksellinen rikosvyyhti

Seksuaalirikosvyyhti alkoi paljastua Oulun poliisille viime kesänä.

Utriaisen mukaan vyyhti on siinä mielessä poikkeava, että uhreja on yksi, mutta tekijöitä monta.

– Kaikki seksuaalirikoksista ovat myös tapahtuneet lyhyen ajan, noin puolen vuoden sisällä. Uhri on tavannut osan tekijöistä vain kerran, mutta joitakin useita kertoja heidän asunnoissaan tai hotellissa. Tämä on siis monella tapaa poikkeuksellinen tapaus.

Utriaisen mielestä erikoista on myös se, miten uhri on joutunut tilanteisiin, joissa rikokset ovat tapahtuneet.

Joissain tapauksista tuomioistuin on Utriaisen mukaan ottanut esiin se, että tekijät ovat käyttäneet uhrin ihastusta ja kiinnostusta hyväksi.

– Tuomioistuin on perustellut asian niin, että uhrin päätöksentekokyvyssä, kyvyssä ilmaista itseään tai kyvyssä itsenäisen toimintaan on ollut puutteita ja tekijöiden olisi tullut havaita tällaiset puutteet. Uhrista ei tiedetä juuri mitään muuta.

Uhrin päätöksenteon puutteellisuus tarkoittaa Utriaisen mukaan sitä, että tuomioistuin on ottanut kannan, että kohde on nuori, eikä hänellä ole aikuisen kypsää harkintakykyä, joten vastuu on tällaisessa tilanteessa tekijällä.

Samanlainen tilanne Ruotsissa 70-luvulla

Poliisi on kertonut, että kaikki epäillyt tekijät ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Osa on pakolaisia, osalla on turvapaikkaprosessi kesken, ja osa on Suomen kansalaisia.

Vaikka seksuaalirikosvyyhti on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen, ei se ole sitä Utriaisen mielestä kansainvälisesti.

Samanlainen tilanne oli hänen mukaansa Ruotsissa 1970-luvulla, kun maahan muutti paljon vierastyöläisiä eri maista. Utriainen kiersi tuolloin Ruotsin vankiloissa.

– Maahanmuutto näkyi erityisesti seksuaalirikoksissa.

Miehet eivät Utriaisen mukaan aina tajunneet suojaikärajoja, eivätkä sitä, että parittajana toimiminen on kielletty. Miehet alkoivat parittamaan tyttöjä, jotka ihastuivat heihin.

– He ihmettelivät sitä, että kun Ruotsissa seksi on niin vapaata, mutta sitten he löysivätkin itsensä vankilasta.

– Mutta ei tällainen toiminta missään kulttuurissa ole hyväksyttyä. Toki joissain arabimaissa suojaikärajat saattavat olla alempia ja avioitumisen ikärajat todella alhaisia, mutta ei sielläkään alaikäistä voi kohdella niin ellei kyseessä ole prostituutio.

Juttua päivitetään.

