Viisi huippujuttua lauantai-iltaan: väärennetyillä koulupapereilla Suomeen, ensimmäinen päivä intissä ja kohta meitä on 8 miljardia

Kukaan ei tarkastanut 26 vuotta sitten lopetetun koulun tietoja: nyt yli sata ihmistä on määrätty karkotettavaksi Suomesta – rakennusfirmat huolissaan

Suomi on karkottamassa toistasataa uzbekkia. Ministeriö ihmettelee, miten tökeröt väärennökset menivät viranomaisseulan läpi.

Nasa / AOP

Meitä on kohta kahdeksan miljardia – katso laskurista, montako ihmistä maapallolla eli syntyessäsi

Tämän päivän seitsemänkymppinen syntyi maailmaan, jossa eleli 2,5 miljardia ihmistä. Tänä kesänä syntyviä puolestaan vastaanottaa jo 7,7 miljardia lajitoveria. Ylen laskurin avulla voit selvittää, monesko planeetallamme elävä ihmisolento juuri sinä olit syntyessäsi.

Nea Vainio (oik.) haluaa poliisiksi. Hän haluaa oppia varusmiespalveluksessa perustaitoja, itsepuolustusta ja erilaisten aseiden käyttöä. Mutta hän halusi armeijaan myös kokemuksen takia. Laura Hyyti / Yle

Yli 12 000 uutta alokasta astui palvelukseen, 18-vuotias Nea Vainio on heistä yksi – katso kuvatarina ensimmäisestä päivästä kasarmilla

Nea Vainion kahden vuoden odotus päättyi maanantaina, kun hän aloitti varusmiespalveluksensa Kaartin jääkärirykmentissä Helsingin Santahaminassa. "En halua ajatella sitä vielä", vastasi Vainio, kun häneltä kysyttiin yöpymisestä teltassa talvipakkasilla.

Reetta Räty. Antti Haanpää / Yle

Reetta Rädyn kolumni: Onko liioittelua olla haluamatta lapsia ilmastokriisin takia?

Yksilön ympäristöteot kehystetään usein egoprojektina, toivottomuutena ja luopumisena. Tämä tulkinta on väärä, kirjoittaa Reetta Räty.

Tutkimuksen mukaan tiettyihin korkeakouluihin ja oppiaineisiin valikoituu jo lähtökohtaisesti opiskelijoita, joilla on muita suurempi todennäköisyys korkeampiin tuloihin ja parempiin työllistymisnäkymiin. Kimmo Hiltunen / Yle

Paljonko sinun korkeakoulustasi valmistuneet tienaavat? Uusi tutkimus laittoi yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestykseen

Opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen, kertoo tuttu hokema. Suomessa on kuitenkin kymmeniä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Jos opiskelu on sijoitus, mihin kouluun tai alaan kannattaa satsata? Hankenin ja Metropolian käyneet tienaavat eniten. Tilanne muuttuu, jos huomioidaan, että eri oppilaitoksiin päätyy hyvin erilaisia oppilaita.