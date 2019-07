R&B-laulaja R. Kelly on taas pidätetty – jälleen uusia seksirikossyytteitä

Grammy-palkittu laulaja R. Kelly on jälleen pidätetty. Yhdysvaltalainen 52-vuotias Kelly pidätettiin torstai-iltana Chicagossa.

Kelly joutuu tällä kertaa vastaamaan kaikkiaan 13 eri syytteeseen, joissa mukana muun muassa syytteet lapsipornosta ja alaikäisen houkuttelemisesta seksuaaliseen tekoon.

Asiasta on luvattu uusia tietoja perjantain aikana.

Kyseessä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun Kelly on pidätetty Chicagossa seksirikossyytteiden vuoksi. Edellisen kerran hänet pidätettiin helmikuussa, jolloin häntä vastaan nostettiin kymmenen syytettä. Tuolloin Kelly vetosi syyttömyyteensä ja hänet vapautettiin takuita vastaan.

Kellyä vastaan on tänä vuonna nostettu kaikkiaan parisenkymmentä syytettä, viimeksi toukokuussa.

Jos hänet tuomitaan, häntä voi odottaa jopa 30 vuoden vankeustuomio. Kelly on tähän asti kiistänyt kaikki syytteet jyrkästi.

Aiemmat syytteet nostettiin pian sen jälkeen, kun Surviving R. Kelly -dokumentti julkaistiin tammikuussa. Kuusiosaisessa dokumenttisarjassa useat naiset syyttivät Kellyä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Julkisuudessa on jo kauan huhuttu R. Kellyn ylläpitämästä seksikultista ja hänen mieltymyksestään alaikäisiin tyttöihin.

Kelly on sopinut oikeussalin ulkopuolella tapauksia, joissa häntä on syytetty alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Laulaja on myös vastannut oikeuden edessä lapsipornosyytöksiin yli kymmenen vuotta sitten. Tuolloin hänet todettiin syyttömäksi.

Lähteet: REUTERS, APTN, STT