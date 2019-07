Tämän vuoksi viileä kesä on mahtava asia: lehmät lypsävät paremmin ja hiihtomaajoukkue jaksaa treenata tehokkaasti

Lomakelit ovat tänä vuonna ennen kaikkea asennekysymys, kun lämpömittari on öisin painunut jopa hallalukemiin.

Heinäkuu on ollut suorastaan hyytävä koko maassa. Heinäkuun kahden ensimmäisen viikon keskilämpötila on ollut noin kolme astetta pitkäaikaista keskiarvoa alempi. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa luku on yli kolme astetta.

– Kesälämpötiloissa vaihteluväli on niin pieni, että voidaan puhua harvinaisen koleasta heinäkuun alusta, sanoo meteorologi Niina Niinimäki Ilmatieteenlaitokselta.

Liikkujalle viileä kesä on kuumaa kivempi

Viileästä säästä on kuitenkin hyötyä, jos sattuu olemaan vaikkapa kestävyysurheilija. Liian kuumassa treenistä palautuminen on hitaampaa kuin viileässä säässä. Sykkeet nousevat helposti korkealle.

– Liian kuuma voi haitata nukkumistakin, miettii viileän sään etuja Suomen naisten hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Ville Oksanen.

Rovaniemellä harjoittelevat maajoukkuehiihtäjät saavat ravata raittiissa säässä pitkin kosteita jänkiä, samaan aikaan kun Keski-Euroopassa hiihtäjäkollegat hikoilevat hirmuhelteissä.

– Keski-Euroopassa on ollut viime aikoina turhan lämmin, se ehkä vaikuttaa harjoitusten sisältöihin. Siellä toki pääsee myös vähän korkeammalle vuoristoon, missä on viileämpää, sanoo maajoukkuehiihtäjä Lauri Lepistö. Hän suuntaa itsekin lähitulevaisuudessa Eurooppaan leireilemään.

Lepistö tunnustaa, että hän kaipaa hieman lämpimämpiä olosuhteita, kun suoharjoittelun päivänä Napapiirillä on 15 lämpöastetta.

– Tykkään, että kesä on kesä ja talvi on talvi, silloin voi olla vähän viileämpää.

Viileällä pysyy virkeänä

Tänä kesänä myös vanhukset ja kroonikkosairaat ovat saaneet nauttia kesäsäästä.

Rovaniemeläiset serkukset Toini Inkeröinen, 90v. ja Elsa Kiviniemi, 93v, nauttivat heinäkuun viileydestä. Helle uuvuttaa muuten vireän kaksikon.

– Se pyörryttää ja tulee hiki eikä jaksa tehdä mitään, kun väsyttää, kuvailee Elsa Kiviniemi helteessä elämistä.

Viime kesänä Suomessa tilastoitiin lähes 400 ennenaikaista hellekuolemaa.

Tänä kesänä samassa talossa asuvat naiset ovat nauttineet pitkistä kävelylenkeistä.

– Tähän lähelle on tehty sellainen Ketunlenkki meitä vanhuksia varten. Se on noin 300-400 metriä pitkä. Joskus kävellään pidemmällekin ja levähdetään linja-autopysäkin penkillä, kertoo Toini Inkeröinen.

Viileässä myös lehmät lypsävät paremmin

Pohjoisen viileyteen tottuneille eläimille kuumuus on huomattavasti vaikeampi sietää kuin viileys. Viime kesän helleputken aikaan koirien lenkittäminen piti tehdä yöaikaan, etteivät karvaiset kaverit läkähtyisi tai tassut palaisi kuumalla asfaltilla.

Viileässä kesässä saa nauttia ulkoilusta ilman tikahtumisen vaaraa ja vailla valtavia hyönteisparvia. Viileänä kesänä lehmät myös lypsävät hieman paremmin kuin kovassa kuumuudessa. Tuotto on noin 10-15 prosenttia enemmän kuin helteellä.

– Sellainen kymmenen astetta olisi lehmälle optimaalinen lämpötila, kertoo maanviljelijä Matti Pöykkö Rovaniemen Vikajärveltä.

Vaikka heinäkuisen kesäpäivän lämpötila kohoaa auringossa jo lähelle 20 astetta, jaksavat Pöykön lehmät silti hyppelehtiä laitumella.

– Helteellä lehmät pysyvät sisällä ja varjossa ja koettavat olla liikkumattomana, eikä ruokakaan oikein maistu. Onneksi nykyään navetat ovat korkeita ja saa tuuletusta, joten kuumallakin lehmät pärjäävät hyvin, sanoo Pöykkö.

Tuorerehun teon kannalta tämä kesä on ollut erityisen hyvä.

– Nyt tulee satoa niin paljon, että tuntuu ettei sitä saa kaikkea tehtyä. Mukava näin katovuosien jälkeen, aivan naurattaa tämä sato.

Vaikka raikas sää on maatalouden kannalta hyvä asia, on viljelijällä vieno toive.

– Oishan se mukava, että meidän pitkän talven jälkeen olisi edes joskus lämmintä.