Hovioikeus määräsi sarjakuristaja Michael Penttilän mielentilatutkimukseen – "Syytetään teosta, josta rangaistus on ankarin mahdollinen"

Helsingin hovioikeus on määrännyt sarjakuristaja Michael Penttilän mielentilatutkimukseen. Penttilää syytetään 52-vuotiaan naisen murhasta.

Hovioikeus katsoo, että on syytä selvittää, miten Penttilän persoonallisuudessa todetut piirteet ovat vaikuttaneet hänen kykyynsä säädellä käyttäytymistään ja ymmärtää tekonsa luonne.

Penttilää ei käräjäoikeudenkäynnin osana lähetetty mielentilatutkimukseen, vaikka hänen puolustuksensa niin toivoi.

Käräjäoikeuden perustelu tutkimuksen tekemättä jättämiselle oli, että Penttilää ei ole toistuvista tutkimuksista huolimatta todettu syyntakeettomaksi tai edes alentuneesti syyntakeiseksi vuoden 1986 jälkeen.

Edellisestä mielentilatutkimuksesta 10 vuotta

Hovioikeuden tiedotteessa todetaan, että mielentilatutkimuksen tarpeellisuutta arvioitaessa hovioikeus otti huomioon muun muassa sen, että Penttilää syytetään teosta, josta rangaistus on ankarin mahdollinen.

– Nyt kysymyksessä olevan teon laatu ja vakavuus sekä sen suhde Penttilän rikoshistoriaan huomioon ottaen hovioikeus on katsonut, että Penttilän mielentilan tutkiminen on perusteltua, hovioikeus toteaa.

Hovi perustelee mielentilan tutkimista myös sillä, että edellisestä tutkimuksesta on pitkä aika, kymmenen vuotta. Lisäksi hovioikeus huomioi, että Penttilä on syyllistynyt useisiin väkivaltarikoksiin, joissa on ilmennyt yhteneviä piirteitä.

– Penttilä on ollut pitkiä aikoja vankilassa. Hän on syyllistynyt uusiin väkivaltaisuutta sisältäviin rikoksiin usein varsin pian vankilasta vapautumisensa jälkeen. Rikokset ovat monessa suhteessa noudattaneet samanlaista kaavaa, hovioikeus toteaa.

Tänään antamassaan välituomiossa hovioikeus katsoo, että Penttilä kuristi käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla 52-vuotiaan naisen hengiltä viime vuoden huhtikuussa. Siihen, oliko teko tappo vai murha, oikeus ottaa kantaa myöhemmin.

Syyttäjä vaatii Penttilälle elinkautista murhasta. Penttilä vaatii hovioikeutta hylkäämään murhasyytteen ja tuomitsemaan murhan sijaan taposta.

Käräjäoikeus tuomitsi elinkautiseen viime kesänä

Käräjäoikeus tuomitsi Penttilän viime kesänä elinkautiseen.

Vuoden 2018 huhtikuussa rikoksensa tehnyt Penttilä on myöntänyt tappaneensa naisen, mutta kieltänyt syyllistyneensä murhaan. Omien sanojensa mukaan hän oli mennyt tapaamaan naista tämän kotiin saadakseen intiimihierontaa.

Tapaamisessa Penttilä kuristi 52-vuotiasta uhriaan käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla. Käräjäoikeuden syyttäjän mukaan rikoksen tekotapa oli erityisen raaka ja julma, sillä naisen kuolema kesti vähintään 6–8 minuuttia.

Hitaan ja tuskallisen kuoleman jälkeen Penttilä piilotti uhrin ruumiin sängyn alle, mistä se löydettiin vasta useita viikkoja myöhemmin.

Penttilä on tuomittu väkivaltarikoksista aiemmin yhteensä kymmenisen kertaa, joista lähes jokaisessa on ollut kyse kuristamisesta.

