Brysselin suosikkikomissaari iloitsee naisten noususta EU:n johtotehtäviin: "Keskustelu ja demokratia paranevat, kun yhdenmukaisuus murtuu"

BrysselKilpailukomissaari Margrethe Vestagerilla on avustajien mukaan kiire. Aikaa on vain muutamalle kysymykselle, kymmeneltä pitää olla muualla. Pahoittelut, aikataulusta on pidettävä kiinni, muut ihmiset odottavat.

Mutta sitten saapuu itse komissaari. Hän ottaa kuvausryhmän vastaan sydämellisesti, poseeraa kameralle kuuliaisesti eikä hänellä vaikuta olevan minkään valtakunnan kiire.

Vestager tietää, miten median kanssa toimitaan. Hän jopa nappaa kätköistään omat varusteensa nappimikrofonin kiinnittämistä varten ja pujottelee johdon tottuneesti paikoilleen vaatteisiinsa.

Vestagerin toimisto EU-komission Berlaymont-rakennuksen kymmenennessä kerroksessa on kuin värikäs olohuone. Seinillä on nykytaidetta, hyllyllä kymmeniä perhekuvia ja pöydillä kirjapinoja. Jorne Van Damme

On helppo ymmärtää, miksi Vestagerilla on niin paljon ihailijoita. Hänet on arvioitu parhaaksi EU-komissaariksi (siirryt toiseen palveluun), hän on toimittajien suosikki (siirryt toiseen palveluun), kaikkien aikojen nuorin meppi Kira Peter-Hansen kertoo Vestagerin olevan hänen roolimallinsa.

Vestager on suora, selväsanainen, innostava ja heittäytyy keskusteluun koko persoonallaan.

Hän on tarvittaessa myös erittäin tiukka. Hän ei ole epäröinyt kurmuuttaa yhdysvaltalaisia Piilaakson teknologiayrityksiä ja hän on kutsunut Facebookia, Googlea ja kumppaneita suurpedoiksi.

Palataan kilpailupolitiikkaan kuitenkin vasta jutun lopussa, käsitellään EU:n tuore nimityspaketti ensin.

EU-parlamentti päättää huomenna tiistaina äänestyksessä, kelpaako jäsenmaiden ehdokas eli Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen komission uudeksi puheenjohtajaksi vai ei.

EU-komission yli 60-vuotisen historian aikana sen puheenjohtajina on ollut pelkästään miehiä. Puheenjohtajista on kuvat Berlaymont-päärakennuksen aulassa. Jorne Van Damme

Von der Leyen olisi ensimmäinen nainen komission johdossa. Naiset voittivat tällä nimityskierroksella muutenkin, sillä toiselle vaikutusvaltaisimmalle paikalle Euroopan keskuspankin johtoon tulee ranskalainen Christine Lagarde.

– Jo oli aikakin! Katso komission puheenjohtajien kuvagalleriaa alakerrassa: siinä on hyvin vaikuttavia hahmoja, mutta pelkkiä miehiä. Ei poikkeusta, miehiä, Vestager sanoo.

EU:n komissio perustettiin 61 vuotta sitten. Siksi naisjohtajan nimittäminen on Vestagerin mielestä pahasti myöhässä.

Naisten nimitykset huipputehtäviin ovat hänen mielestään hyväksi demokratialle.

– Kun yritämme saada sukupuolten tasapainon seuraavaan komissioon, murramme samalla yhdenmukaisuutta ja sitä, miltä näytämme ulospäin.

Kun kuva komissiosta miesten valtakuntana murenee, muuttuvat Vestagerin mielestä myös yhdenmukaiset tavat ajatella.

– Uskon, että tulee parempia keskusteluja. Ja kun tulee parempia keskusteluja, saadaan parempia päätöksiä. Se on mahdollisuus sekä miehille että naisille.

Vaadittiin ihmisiä, jotka pitivät kiinni naisasiasta

Vestagerin mielestä muutos tapahtui juuri nyt, koska aika oli kypsä. Tällä valintakierroksella oli aiempaa enemmän päättäväisiä miehiä ja naisia, jotka vaativat naisia vihdoinkin johtopaikoille.

Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk nostivat naiskysymyksen esiin jo varhain.

– Totean ilmeisen: me emme ole vähemmistö. Naisia on puolet Euroopan väestöstä, joten tietenkin haluamme sen kuvastuvan myös eurooppalaisessa johtamisessa, Vestager sanoo.

Mitä mieltä Vestager itse on siitä, että hän on monille nuorille poliitikoille esikuva?

– Aina hiukan säikähdän, kun minut nostetaan esikuvaksi. Kun katsotaan lähempää, löytyy puutteita, virheitä ja epätäydellisyyksiä. Mutta olen ylpeä, jos voin inspiroida muita.

Margrethe Vestager, 51 Margrethe Vestager, 51, on tanskalaisen keskustaliberaalin Radikaali Venstre -puolueen poliitikko.

Vuodesta 2014 lähtien hän on toiminut Jean-Claude Junckerin komission kilpailupolitiikasta vastaavana komissaarina.

Vestager on ollut puolueensa puheenjohtaja sekä Tanskan talous-, sisä- ja koulutusministeri.

Vestager oli yksi EU-parlamentin liberaaliryhmän kärkiehdokkaista komission puheenjohtajaksi.

Vestager haluaisi inspiroida naisia tarttumaan mahdollisuuksiin, joita heidän eteensä tulee. Hän itse haki aktiivisesti juuri toiselle komissaarikaudelle. Hän ei asettunut ehdolle EU-parlamenttivaaleissa, koska tiesi haluavansa komissaariksi.

Hänen mielestään naisten ei kannata odotella löytäjäänsä vaan astua itse esiin.

– Nostin käteni ja sanoin, että haluan tehdä tämän. Muidenkin naisten kannattaisi tehdä niin. On paljon älykkäitä, kokeneita ja teräviä naisia, jotka odottavat jonkun löytävän heidät.

EU:n nimitystapoja on muutettava

EU-jäsenmaiden tapaa päättää nimityksistä on arvosteltu laajasti eri puolilla Eurooppaa ja eri instituutioissa. Valtionjohtajat hylkäsivät niin kutsutun kärkiehdokasmenettelyn, jossa parlamenttiryhmät asettavat ehdokkaansa komission johtoon jo ennen vaaleja.

Sen sijaan he palasivat vanhaan käytäntöön, jossa he valitsivat uudet puheenjohtajat eri instituutioihin suljettujen ovien takana.

Vestagerin mielestä valintajärjestelmästä pitää tehdä avoimempi. Nyt se on kuin korttipeli, jossa säännöt muuttuvat jatkuvasti.

– Äänestäjien pitää tietää, ketkä ovat ehdolla EU-johtajiksi. Keskustelu valintatavasta pitää aloittaa heti, kun uusi komissio järjestäytyy. Muuten kansalaiset eivät ymmärrä, mitä me teemme.

EU-vaaleihin tarvittaisiin komissaarin mielestä jonkinlaiset ylikansalliset vaalilistat, joilta valittaisiin osa mepeistä. Kun rajat ylittävien vaalilistojen kautta valittaisiin johtajaehdokkaat, kaikki eurooppalaiset äänestäjät pääsisivät osallistumaan johtajien valintaan.

Nykyjärjestelmässä esimerkiksi parlamentin suurimman EPP-ryhmän kärkiehdokasta Manfred Weberiä pystyivät äänestämään vain eteläsaksalaiset, demareiden Frans Timmermansia etelähollantilaiset.

Parlamentti itse kuitenkin äänesti ylikansallisia listoja vastaan juuri viime vuonna. (siirryt toiseen palveluun)

Pohjoismaat ovat samankaltaisempia kuin tajuavat

Naisia meni tällä kierroksella läpi, mutta pohjoisesta ei saatu johtajaa vieläkään. Vestagerin mielestä Pohjoismaiden ja Baltian alueen pitäisikin tehdä tiiviimpää yhteistyötä EU:ssa.

– Ne voivat saada huippuvirkoja kuten mikä tahansa muukin Euroopan alue. Mielestäni se vaatii meitä [pohjoismaalaisia] tekemään enemmän yhteistyötä – ei vain silloin, kun ylimmät virat täytetään.

Kun yhteistyötä tehtäisiin enemmän muissa arkisissa asioissa, myös yhteispohjoismaisten ehdokkaiden löytäminen huippuvirkoihin olisi helpompaa.

– Kun Tanskaa, Ruotsia ja Suomea katsotaan ulkopuolelta, näytämme hyvin samanlaisilta. Mutta kun tunnemme toisemme hyvin ja katsomme itseämme sisäpuolelta, näemme vain erot.

Vestagerin toimistoon johtavalle pitkälle käytävälle on ripustettu myös tanskankielinen kyltti "Vestagervej", Vestager-katu. Jorne Van Damme

Vestagerin mielestä pohjoisessa kannattaisikin ottaa askel taakse päin, katsoa uusin silmin ja etsiä yhtäläisyyksiä; pohtia, mitä voitaisiin saavuttaa esimerkiksi pyrkimällä yhdessä tehostamaan sisämarkkinoita tai digitaalisia yhteismarkkinoita.

Komission valta yrityskentässä on suuri

Brysselissä Vestager on tähti, koska hän on pannut kuriin maailman digijättejä. Hänen 900 alaistaan valvoo valtiontukien laillisuutta, penkoo kartelleja sekä seuraa yritysten fuusioita ja toimintaa eri puolilla Eurooppaa.

Vestagerin tiimi on viime vuosina estänyt ranskalaisen Alstomin ja saksalaisen Siemensin raidealan jättifuusion, mätkäissyt miljardisakot rekkakartellille ja määrännyt Applen maksamaan Irlannin valtiolle 13 miljardin lisäverot verokikkailuista. Lopulta Vestager vei myös Irlannin oikeuteen, koska maa ei suostunut keräämään mätkyjä.

Tapaukset ovat Vestagerin mukaan usein hyvin vaikeita. Komission kilpailuosaston tiimien pitää tehdä valtavasti työtä varmistaakseen, että faktat ja todisteet ovat kohdillaan ja että ne tuntevat alan oikeuskäytännön tarkalleen.

Niin kauan kuin yrityksiä johtavat ihmiset, on myös heitä jotka tekevät laittomuuksia.

– Vaikka joku olisi tehnyt jotain hyvin väärää, niin hänellä pitää olla kaikki oikeudet puolustautua ja nähdä todisteet, joita meillä on, Vestager sanoo.

Vestagerin mielestä yrityksistä tulee parempia, kun ne kilpailevat reilusti ja niitä haastetaan ulkopuolelta. Jos ne elävät suojatussa ympäristössä, ne eivät pysy kärryillä maailman muutoksesta.

– Meille kaikkein tärkeintä on varmistaa, että markkinat palvelevat kuluttajaa eikä toisin päin.

Vestager tietää saavansa uudessa komissiossa merkittävän salkun - sen hänelle ovat luvanneet sekä EU-maiden valtionjohtajat että komission puheenjohtajaksi ehdolla oleva Ursula von der Leyen. Hän itse sanoo hallitsevansa parhaiten talouteen, innovaatioihin ja europpalaiseen osaamiseen liittyvät aihepiirit. Anna Karismo / Yle

Vestagerin mielestä myös yritykset ymmärtävät komission roolin nykyisin yhä paremmin.

– Kun käytämme lakia oikein, niin kuin sitä pitää käyttää, niin yritykset ymmärtävät. Niille tuhansille ja miljoonille yrityksille, jotka toimivat sääntöjen ja lakien mukaan, meidän valvontatyömme on aivan yhtä tärkeää kuin kuluttajillekin.

Kilpailuviranomaisten tehtävä käy vaativammaksi, koska digitaaliset bisnesmallit muuttuvat jatkuvasti. Vestager kertoo ajatelleensa itsekin pitkään, että digiyhtiöt tarjoavat ihmisille ilmaisia palveluja.

– Se on täyttä kuvitelmaa. Nyt maksamme jakamalla tietoa itsestämme, ja sillä tiedolla tehdään paljon rahaa.

Kilpailuvalvojien pitää myös olla nykyisin nopeampia kuin aiemmin.

– Ensimmäinen Google-tapauksemme kesti pitkään, ja sillä välin kun teimme tutkimuksiamme ja selvitimme asioita, jotkut yritykset kärsivät. Ja kun yritykset kärsivät, ne eivät pysty palvelemaan asiakkaitaan hyvin.

Vestagerin mielestä tulevaisuudessa pitääkin pohtia, tarvitaanko digialan suitsimiseen lisää lainsäädäntöä. Tapausten käsittely yksi kerrallaan käy yhä vaikeammaksi.

Trump: Vestager on suurin USA:n vihaaja

Kun Vestager on puuttunut niin monen ison yrityksen asioihin, hän saa myös paljon äkäistä palautetta. Esimerkiksi presidentti Donald Trump on kutsunut häntä kaikkein pahimmaksi Yhdysvaltojen viholliseksi (siirryt toiseen palveluun).

– On tietenkin outoa, että Yhdysvaltojen presidentti kommentoi tekemisiämme. Mutta otan erittäin vakavasti sen, jos meidän väitetään olevan puolueellisia.

Vestager kertoo seuraavansa hyvin tarkalla silmällä, että päätökset ovat tasapuolisia. Kartelleista, markkina-aseman väärinkäytöksistä, monopoleista ja valtiontuista kertovista tilastoista puolueellisuutta ei ole hänen mukaansa pääteltävissä.

– Emme välitä minkä maalainen olet tai mitä väriä tunnustat, meitä kiinnostaa miten kilpailet markkinoilla.