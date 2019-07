Mitta tuli täyteen: poikkeuksellisen moni hoitaja on lähtenyt kävelemään Malmin ja Peijaksen päivystyksistä – luottamusmiehen mukaan kevät oli "katastrofaalinen"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ei ole saanut uusia hoitajia palkattua samaan tahtiin, kuin mitä ovi on käynyt.

Ainakin kahdessa helsinkiläisessä päivystyksessä on talven ja kevään aikana kärsitty poikkeuksellisen suuresta hoitajien vaihtuvuudesta.

Malmin päivystyksestä lähtijöitä on viimeisen puolen vuoden aikana ollut toistakymmentä, laskee Malmin ja Haartmanin päivystysten luottamusmies Markus Pietikäinen.

Pietikäisen ja Ylen saamien tietojen mukaan myös Haartmanin päivystyksessä hoitajien vaihtuvuus on ollut suurta jo viime vuodesta lähtien.

Johtava ylihoitaja Veronica Renwall vahvistaa Malmin tilanteen, mutta Haartmanista ei hänen mukaansa ole lähtenyt hoitajia yhtä merkittävää määrää.

Renwall kuitenkin lisää, että myös Peijaksen päivystyksessä vaihtuvuus on ollut viime aikoina tavallista suurempaa.

Renwall vastaa päivystyksestä ja valvontaosastoista hoitajien osalta Haartmanissa, Malmilla ja Meilahdessa, mutta sijaistaa parhaillaan myös toista johtavaa ylihoitajaa tämän tehtävissä.

Malmin ja Haartmanin päivystyksissä vakituisia hoitajan paikkoja on noin 90, Peijaksessa 80. Tämän lisäksi päivystyksissä työskentelee tällä hetkellä noin 30 sijaista.

Kaikki kolme päivystystä kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin Akuutin piiriin.

Hurja alkuvuosi uuvutti

Pietikäisen mukaan hoitajien lähtöön on merkittävästi vaikuttanut alkuvuoden kiire ja ruuhka.

Työkuormitusta lisäsi ainakin osittain se, että Malmi ja Haartman siirtyivät tammikuussa Husin vastuulle. Muun muassa uusien potilastietojärjestelmien ja käytäntöjen opettelu vei hoitajien aikaa ja hidastutti työntekoa.

Tosin Yle uutisoi jo viime vuoden lopulla, kuinka Haartmanin päivystyksessä hoitajien kiireestä ja venymisestä oli tullut pysyvä tila.

Tuolloin hoitajat kokivat, että Haartmanin päivystyksessä potilasturvallisuus vaarantuu. Pietikäinen sanoo, että näin on ajoittain yhä.

Markus Pietikäinen työskentelee sairaanhoitajana Malmilla, mutta on myös Malmin ja Haartmanin päivystysten luottamusmies. Ronnie Holmberg / Yle

Hän tuntee parhaiten Malmin päivystyksen tilanteen.

– Kevät oli katastrofaalinen ja erittäin kuormittava henkilöstölle kaikki ammattiryhmät mukaan lukien, Pietikäinen toteaa.

Hänen mukaansa työvuoroissa on ollut vajausta, vaikka vakituinen henkilökunta onkin joustanut ja tehnyt esimerkiksi tuplavuoroja. Lisäksi lääkeluvallisia hoitajia ei aina ole ollut riittävästi vuoroissa, Pietikäinen sanoo.

– Meillä on ikäihmisiä, yli 90-vuotiaita, jotka istuivat tuolilla yli yhdeksän tuntia. Se ei ole nuorellekaan mukavaa, saati sitten vanhukselle, joka on sairas.

Johtava ylihoitaja Renwall sanoo, että päivystyksessä on aina hoitajia, joilla on lääkeluvat kunnossa. Sen hän myöntää, että näiden hoitajien työtaakka on suurempi kuin sellaisten, joilla ei vaadittavia lupia ole.

Monelta tilalle palkatulta puuttuu kokemus

Renwall korostaa, että puuttuvia hoitajia on yritetty paikata kaikin keinoin.

Uusia hoitajia ei kuitenkaan ole saatu samaan tahtiin, mitä ovi on käynyt.

– Kun lähtee useampi, niin se kestää aikansa. Hakuja on ollut päällä niin sijaiseksi kuin vakituisiin paikkoihin. Hakijat pitäisi saada myös hakemaan näitä paikkoja, Renwall toteaa.

Pietikäinen muistuttaa myös siitä, että vaikka uusia työntekijöitä saataisiin, heiltä puuttuu se vankka, jopa vuosikymmenten kokemus, jota vanhoille työntekijöille on ehtinyt kertyä.

Kokemus on etenkin päivystystyössä erittäin tärkeää. Samaa sanoo Renwall.

– Vie useamman vuoden, ennen kuin tällä alueella tulee konkariksi. Onkin totta, että voi olla hankalaa löytää vastaavia kokeneita hoitajia tilalle.

Sekä Renwall että Pietikäinen ovat kuitenkin sitä mieltä, että alkuvuoteen verrattuna tilanne on jo parempi. Ainakin päivystysten yhdistymisestä Husiin on jo selvitty.

Johtavan ylihoitajan Veronica Renwallin mukaan tärkeää olisi saada kehitettyä päivystyksen varahenkilöstöä, jolloin äkillisiin ruuhkiin pystyttäisiin reagoimaan paremmin. Matti Myller / Yle

Avi vaatii Haartmanin päivystykseltä toimia

Haartmanin päivystyksen tilannetta seuraa myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi).

Avi on kehottanut päivystystä korjaamaan toimintaansa niin, että äkillisiin ruuhkiin ja henkilöstövajeeseen löytyisi riittävästi osaavaa ja ammatillisesti pätevää henkilökuntaa.

Taustalla on hoitohenkilökunnan tekemä ilmoitus Aville. Päivystyksen on toimitettava Aville selvitys asiasta heinäkuun loppuun mennessä.

Renwallin mukaan korjausliikkeitä on jo tehty ja lisää ollaan tekemässä. Yksi keino on lisätä päivystyksen varahenkilöstön määrää.