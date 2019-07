Yli 100-vuotias kasarmialue koki elämänsä muutoksen – poimimme asuntomessuilta 4 kiinnostavaa kohdetta

Asuntomessut on avattu vanhalla kasarmialueella Kouvolan Pioneeripuistossa.

Järjestäjät odottavat avajaisviikonlopuksi tuhansittain vieraita: tavoitteena on 10 000 kävijää. Vilinä alkoi heti, kun portit avattiin – sisään jonotti arviolta satoja ihmisiä. Yksi ensimmäisistä messuvieraista oli kouvolalainen Inka Eloranta.

– Halusin nähdä, mitä on tänne oman kaupungin alueelle tehty. Tämä on kaunis ympäristö, jonka vieressä on ihanasti joki. Ystäväni olivat aikoinaan täällä armeijassa, joten on mielenkiintoista nähdä, minkälainen alue tästä on saatu aikaiseksi.

Asuntomessujen avajaisiin saapui heti perjantaiaamuna satoja kävijöitä. Tiina Karppi / Yle

Asuntomessujen teema on asuminen historiallisessa kasarmimiljöössä. Messualue on entinen varuskunta, jonka venäläiset rakensivat 1900-luvun alussa. Varuskunta perustettiin suojaamaan Helsingistä Pietariin kulkevan radan Kymijoen ylittävää siltaa. Pioneeripuistossa toimi varuskunta 1990-luvun puoliväliin asti.

Asuntomessuilla on tänä vuonna 33 erilaista kohdetta, joiden joukossa on esimerkiksi moderneja pientaloja ja uudenlainen senioriasumisen kortteli.

Poimimme tarjonnasta 4 kiinnostavaa tärppiä.

1. Talo Korea: katto rakennettu lasista ja huovasta

Taivaalle pitää nähdä suuremmin kuin tavallisesta kattoikkunasta. Näin ajatteli näytteilleasettaja Vesa-Matti Moilanen Ramotec Oy:stä. Siitä syntyi idea uudenlaisista kattoelementeistä.

Korea-talossa käytetään puurunkoisia kattoelementtejä, joissa vesikatteen pinnan materiaali on osassa lasia ja lopuissa huopaa.

Talossa on koko rakennuksen pituudelta vino sisäkatto, eikä talossa ole ollenkaan normaalisti rakennettavaa tuulettuvaa yläpohjatilaa. Vesikatteen lasipinta-ala on suurempi kuin kattoikkunoissa.

– Ei pitäisi löytyä muualta Suomesta tällaista kattoelementtijärjestelmää. En ainakaan usko tai kutsukaa minut kylään, jos löytyy jostain, Moilanen vinkkaa.

Talo Koreassa on hyödynnetty innovatiivista lasikattoratkaisua. Tiina Karppi / Yle

Iltaisin suurista kattoikkunoista näkyy tähtitaivas. Tiina Karppi / Yle

Talo Korean saunassa leikitellään tumman ja vaalean sävyillä. Tiina Karppi / Yle

Vesa-Matti Moilanen kehitteli täysin uudenlaisen kattoelementtijärjestelmän. Tiina Karppi / Yle

2. Virkkulankylä: yhteisöllinen minikylä senioreille

Virkkulankylä on yhteisöllisen asumisen ensimmäinen tuote Suomessa, kehuu idean isä, Kuusikkoaho Oy:n toimitusjohtaja Leo Tolonen.

Hän sai idean kylästä luettuaan sanomalehdestä jutun vanhenevien ihmisten elämästä Suomessa. Tolonen halusi kehittää vanheneville ihmisille uudenlaisen elinmiljöön, jossa voi elää mielenkiintoista ja aktiivista elämää sekä tuntea olonsa turvalliseksi ja tarpeelliseksi.

Virkkulankylän alueelle rakentuu kahdeksan taloa, jossa kussakin on neljä huoneistoa ja yhteistilat kuten olohuone ja sauna. Lisäksi pihapiiriin rakentuu korttelitalo kyläyhteisön käyttöön.

– Ihmiset voivat asua yksilöllisesti omassa rauhassa. Jos haluaa sosiaalista kanssakäymistä ja tarinointia, se käy mainiosti.

Virkkulankylän alueelle rakentuu kahdeksan taloa. Tiina Karppi / Yle

Jokaisella asukkaalla on muun muassa oma keittiö ja kylpyhuone, mutta oleskelutilat ovat yhteiset. Tiina Karppi / Yle

Virkkulankylä mahdollistaa yhteisöllisen asumisen ikäihmisille. Tiina Karppi / Yle

Leo Tolonen toivoo, että vanhukset voisivat elää mielekästä elämää uudenlaisessa, yhteisöllisessä miljöössä. Tiina Karppi / Yle

3. Pientalot: tehokasta asumista pienissä neliöissä

Pienten omakotitalojen piha-alueet ja sisätilat ovat täysin esteettömiä. Uudenlaisessa konseptissa on huomioitu senioreiden ja muistisairaiden tarpeet, jotta he voisivat elää omassa kodissa halutessaan elämänsä loppuun asti.

Pienillä yksityiskohdilla on lisätty turvallisuutta ja mahdollisuutta elää hyvää elämää kotona.

– Pienet apuvälineet helpottavat löytämään paikasta paikkaan. Keittiö liikkuu ylös ja alas. Vessassa on vähän punaista tehosteväriä ja muuta, että pystyy hahmottamaan, missä se pönttö mahtaa olla, Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka kertoo.

Asunnot sijoitetaan messujen jälkeen Lapinjärvelle kunnan vuokra-asunnoiksi ikäihmisille. Lapinjärvitalot ovat osa asuntomessujen pientalojen aluetta.

Lapinjärvi-talot on rakennettu ikäihmisten turvallisuus mielessä pitäen. Tiina Karppi / Yle

Asunnoista löytyy muun muassa hyllyjä ja sänkyjä, joiden korkeutta voi säätää nappia painamalla. Tiina Karppi / Yle

Talon kylpyhuoneessa on käytetty punaista tehoväriä etenkin muistisairaiden asukkaiden arjen helpottamiseksi. Tiina Karppi / Yle

4. Muusikon talo: näyttävä korjausrakentamisen kohde

Yksikerroksinen tiilirakennus on rakennettu vuosina 1912–1913 armeijakäyttöön. Miehistösaunaksi ja leipomoksi rakennettu talo on kooltaan 400 neliötä, josta omistaja Elina Tikkasen mukaan sata neliötä on pelkästään seiniä.

Rakennuksen ulkokuori on Museoviraston suojelema.

– Bongasimme upean rakennuksen, jota kukaan ei ollut rakentamassa. Muuten talon eteen olisi tullut jotain, eikä kukaan olisi edes nähnyt sitä, joten ei voinut muuta kuin alkaa pelastamaan hienoa ja vanhaa rakennusta, Tikkanen kertoo.

Korjausrakentamista talossa on tehty neljä kuukautta, eikä se ole vielä täysin valmis. Talossa voi nähdä, millaisesta tilanteesta valtavaa urakkaa on lähdetty tekemään.

Muusikko Elina Tikkasen uusi koti on vanha miehistösauna. Tiina Karppi / Yle

Muusikon talo on täynnä historiaa, jota Elina Tikkanen tahtoo kunnioittaa ja suojella. Tiina Karppi / Yle

Elina Tikkanen rakennuttaa uuteen kotiinsa musiikkistudion. Tiina Karppi / Yle

Muusikon talo on yli sata vuotta vanha. Tiina Karppi / Yle

Elina Tikkanen ei vielä täysin tiedä, koska hänen uusi kotinsa on muuttovalmis. Tiina Karppi / Yle

Asuntomessut Kouvolan Pioneeripuistossa päättyvät 11. elokuuta. Kouvolan kaupunki odottaa messuille yhteensä yli sataa tuhatta kävijää.

Lue seuraavaksi: Yrittäjäpariskunnan kahden vuoden urakka huipentuu: "Tupaantuliaiset, joihin odotetaan yli 100 000 vierasta"