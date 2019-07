Rakennusliiton asiantuntija: Kentällä puhutaan, että uzbekit joutuisivat maksamaan ylimääräistä työluvistaan

Työnantajien mukaan tasoitetöihin on vaikea löytää suomalaisia työntekijöitä. Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

Rakennusliiton Johanna Elosen mukaan työnantajia on painostettu hankimaan tietty määrä työlupia.

Uzbekistanilaiset rakennusmiehet ovat joutuneet maksamaan ylimääräistä työluvistaan, arvioi Rakennusliiton aluetoimitsija Johanna Elonen Ykkösaamun haastattelussa.

Yle uutisoi eilen, että Suomi on karkottamassa toistasataa uzbekkia väärennettyjen koulutodistusten perusteella.

Johanna Elonen arvioi, että taustalla on suurempi kysymys kuin vain koulutodistusen väärentäminen.

– Kun pitäviä todisteita ei ole, voi vain spekuloida. Mutta kenttätiedon mukaan kaverit maksavat 2 000–3 000 euroa työluvasta, ja siitä saa siivun se, joka niitä hakee, arvioi Elonen.

Hän sanookin, että näyttää siltä, että uzbekkityöläiset voivat olla uhreja.

– Kyllä tässä hässäkässä on kyse enemmästä kuin väärennetyistä koulutodistuksista. Totta kai väärennös on väärennös, mutta eivät he ole tätä itse keksineet.

– Niiden tietojen valossa, joista minä teen päätelmiä, minusta pitäisi tutkia tarkemmin, ovatko he joutuneet maksamaan työluvista jollekin välittäjälle, toteaa Elonen.

Elonen sanoo, ettei osaa arvioida, kuka mahdollinen välittäjä voisi olla.

Rajavartiolaitoksen tutkinnassa paljastui, että koulutodistusväärennökset olivat heikkolaatuisia. Johanna Elonen ihmetteleekin, miten tätä ei voitu huomata aikaisemmin.

Ammattitaito täytyisi voida todistaa

Talonrakennusteollisuus ry:n vastaava lakimies Ville Wartiovaara pohtii, onko karkotuspäätös oikein mitoitettu.

– Kokonaiskuvaa katsoen kyse on lievästä väärennoksestä. Onko sen perusteella perusteltua, että viiden vuoden työskentelyn jälkeen ilmoitetaan, että on 14 päivää aikaa poistua maasta, kysyy Wartiovaara.

Hän huomauttaa, ettei kyse ole vaikkapa ammattitodistuksen väärentämisestä lääkäriksi.

– Nyt puhutaan todistuksista ammattiopistosta tai ammattikoulusta, joka päättyy 18-vuotiaana. Tämä on se asia, minkä takia näitä henkilöitä ollaan poistamassa, sanoo Wartiovaara.

Sekä Elonen että Wartiovaara sanovat, ettei kyse ole henkilöiden ammattitaidon puutteesta. Talonrakennusteollisuus ry. onkin yrittänyt ehdottaa vaihtoehtoja, joilla ulkomaiset työntekjiät voisivat todistaa osaamistaan.

– Ongelma on, millä tavalla henkilöt olisivat voineet esittää ammattiosaamista. Me olemme yrittäneet esittää Migrille, voisimmeko käyttää jotain ulkoista sertifioijaa. Esimerkiksi Työtehoseura olisi aivan loistava, tai Aikuisopisto, joka kävisi kolmantena osapuolena toteamassa henkilöiden ammattitaidon. Näin he voisivat saada oikealla tavalla työskentelyoikeuden Suomessa, kertoo Wartiovaara.

