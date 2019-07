Parittaja voi järjestää seksityöläisen Suomeen käymättä täällä itse – Asiantuntijat Ylelle: Lainsäädäntö vaikeuttaa hyväksikäytön valvontaa

Joka päivä vähintään sadat ihmiset Suomessa myyvät seksiä, eikä se ole laitonta, mutta paritus on. Prostituutioon voi liittyä itsemääräämisoikeuden viemistä ja myös ihmiskauppaa.

Tilastokeskuksen viimeisimmän arvion mukaan Suomen seksikaupassa liikkuu vuosittain selvästi yli 100 miljoonaa euroa rahaa.

Tällä viikolla paljastui suomalaisten tekemäksi epäilty rikosvyyhti, johon liittyy muun muassa ihmiskaupan uhrien välittämistä. Kolmen epäillyn lasketaan hyötyneen toiminnastaan jopa 40 miljoonan euron verran vuodesta 2010 lähtien.

Yle kysyi kolmelta asiantuntijalta, miksi on niin haastavaa valvoa prostituutiossa tapahtuvaa riistoa.

Seksin myyjä vaikenee työoloistaan

Se, kuinka vapaaehtoisesti seksityöläiset ovat ammatissaan, vaihtelee suuresti. Mutta harva avautuu työoloistaan viranomaisille.

Seksikauppaa selvittänyt akatemiaprofessori Johanna Niemi Turun yliopistosta arvioi, että yksi pelkää syytteitä järjestyslain rikkomisesta, toinen pitää asiakkaisiin päin myönteistä julkisivua puolustaakseen tienestejään, ja kolmas voi pelätä uhkaavaa välistävetäjää.

– Järjestyslaista pitäisikin poistaa kadulla tapahtuvan oston ja myynnin kielto, jotta poliisin puheille menevää prostituoitua ei voitaisi epäillä rikoksesta. Ettei seksin myyjää lähtökohtaisesti rangaistaisi, jos hän rohkenee hakea apua.

Sivustoilla sekä rikollista että muunlaista toimintaa

Parittaminen on lain mukaan hyötymisrikos. Esimerkiksi asunnon vuokraaminen prostituoidun työtilaksi on hyötymistä seksin myymisestä. Samoin on nettisivuston ylläpito, jos sivustolla mainostetaan seksipalveluja.

Yhtenä ongelmana on se, että paritus on määritelty varsin laajasti eli kaikki toisen prostituutiosta hyötyminen on paritusta, Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen pohtii.

– Näin siinäkin tapauksessa, että kyseessä olisi ilman pakottamista toimivan myyjän ja esimerkiksi ilmoitussivuston ylläpitäjän välinen sopimus.

Parituspykälän laajuuden vuoksi kaikki yrittävät pitää toimintaansa piilossa, joskin eri syistä, Kauppinen kuvailee.

– Ilmoitusten julkaisemisen täyskielto on johtanut tilanteeseen, jossa valvottuja ja paremmin erilaista hyväksikäyttöä tunnistavia ilmoittelukanavia ei ole. Niinpä kaikki joutuvat toimimaan järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella.

Netti on helpottanut parittamista etätyönä

Moni prostituoitu tulee Suomeen ulkomailta, mutta vaikka taustalla toimisi parittaja, häntä ei täällä näy.

Näin arvioi rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Helsingin poliisilaitokselta. Erikssonin mukaan hyväksikäyttötilanteiden erottaminen on vaikeaa, koska parittajat voivat ohjailla seksityöläisiä myös etäältä.

– On todella harvinaista, että prostituoidulla olisi parittaja mukanaan. Asunnot esimerkiksi vuokrataan tytöille netin kautta. Ja operaattorit vastaavat yhteydenottoihin tyttöjen puolesta. Sen takia poliisin voi olla mahdotonta sanoa, kuka on hyväksikäytetty ja kuka ei. Tyttö voi puhua englantia ja näyttää ulkoisesti olevan kunnossa. Silti joku taustapiru voi viedä hänen rahansa.

Europolin mukaan viikolla uutisoituun rikosvyyhtiin liittyvällä nettisivustolla mainostettiin ainakin Nigeriasta lähtöisin olevien ihmiskaupan uhrien seksipalveluja. Varsinainen epäilty paritus tapahtui Suomessa ja Ruotsissa.

Seksinostorikoksiin tarttuminen epämääräistä

Osa seksin myynnistä kytkeytyy Suomessakin ihmiskauppaan, ja seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan kohteelta onkin kiellettyä. Mutta miten asiakas voi tietää seksityöläisen taustan? Ostotilanteiden kautta poliisin on haastavaa päästä väärinkäytösten jäljille.

Kun akatemiaprofessori Johanna Niemi arvioi seksinostokiellon toimivuutta oikeusministeriölle vuonna 2013, hän päätyi suosittelemaan ostokiellon tarkentamista. Ja tuota Ruotsista tuttua lakia hän edelleen toivoo myös Suomeen.

– Ruotsissa on ollut vuodesta 1999 lähtien täydellinen seksinostamiskielto. Sen on koettu huomattavasti auttaneen poliisia ihmiskaupan tutkimisessa. Täysi kielto on auttanut keräämään tietoa seksiä ostaneilta. Ja maailmalle on lähtenyt viesti, ettei Ruotsiin kannata tulla harrastamaan ihmiskauppaa ja paritusta.

Tutkimustulokset kiellon vaikutuksista Ruotsissa ovat kuitenkin ristiriitaisia, kuten esimerkiksi Vihreä lanka kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) pari vuotta sitten. Lisäksi Pro-tukipisteen Jaana Kauppinen arvioi, että mahdolliset lisäkriminalisoinnit tekisivät rikosten uhreille yhä vaikeammaksi kertoa kohtaamistaan väärinkäytöksistä, koska ne olisivat tapahtuneet rikollisessa ympäristössä.

Jutun kommentointimahdollisuus on auki klo 22.00 saakka.

