Taudit kiusaavat Tornionjoen lohia tänäkin kesänä – uutena vaivana voimattomuus

Luonnonvarakeskuksen mukaan tämän kesän uusi havainto luonnonlohista on voimattomuus. Tornionjoen luonnonlohessa se näkyy niin, että lohet uivat pinnassa ja poistuvat kovasta virrasta.

Voimattomien lohien lisäksi havaintoja on tehty myös kuolleista lohista edelliskesien tapaan. Viranomaisille Tornion-Muonionjoelta on tehty kymmenkunta ilmoitusta kuolleista lohista. Luonnonvarakeskuksen tutkijan Atso Romakkaniemen mukaan useimmissa Pohjanlahteen laskevissa joissa lohet eivät ole kovin terveitä.

– Tänä kesänä on iskenyt myös kalojen terveeseen ihoon kuoliota, josta vesihome leviää, Romakkaniemi kertoo.

Ruokaviraston johtava asiantuntija Satu Viljamaa-Dirks kertoo, että Suomen ja Ruotsin kalatautiviranomaiset eivät kerää tänä kesänä aktiivisesti näytteitä sairastuneista kaloista.

– Tämä voi kuitenkin muuttua nopeasti, jos havaintoja huonokuntoisista ja kuolleista lohista saadaan lisää, sanoo Viljamaa-Dirks.

Näytteen lähettämisestä kannattaa sopia etukäteen

Kalatauti-viranomaiset toivovat, että Tornion-Muonionjoella liikuvat saisivat lähetettyä heille näytekaloja, jotka ovat arvokkaita tutkimuksen kannalta. Kalastajien toivotaan kuitenkin olevan yhteydessä lähimpään Ruokaviraston laboratorioon ennen näytekalojen lähettämistä.

Tutkijoiden lisäksi myös paikallisia kiinnostaa, mikä Tornionjoen lohia vaivaa. Tornionjoen kalastusalueen puheenjohtaja Pekka Pelttari ei ole tänä kesänä itse nähnyt kuolleita lohia.

– Kuluvan kesän havaintomäärä on todella pieni verrattuna siihen, mitä aikaisempina vuosina on ollut. Yksittäisistä havainnoista olen kuullut, että rantaan on ajautunut osittain mädäntyneitä kaloja, Pelttari kertoo.