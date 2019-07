EU-suurlähettiläät risteilivät Saimaalla ja osallistuvat Savonlinnan oopperajuhlille – Saimaa-risteilyllä vieraille tarjottiin kalaa, lammasta ja mustikoita

Lappeenrannan lentokentällä lento Berliiniin on juuri lähdössä. Ryanairin koneen viereen lipuu sinivalkoinen lentokone. Tilauslento Brysselistä tuo mukanaan Euroopan union jäsenmaiden pysyviä edustajia puolisoineen. Suurlähettiläät kuuluvat Euroopan ministerineuvoston tärkeimpään valmisteluelimeen. Jäsenmaiden pysyvistä edustajista koostuva Coreper2 valmistelee asioita EU:n neuvostojen kokouksiin.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan vierailun isännöinti merkitsee kaupungille paljon.

– Uskon, että vierailusta on kaupungille hyötyä. Pystymme käytännössä näyttämään minkälaisia tarpeita meillä on ja miten esimerkiksi matkailu vaikuttaa tähän alueeseen sekä kansainväliset ja ulkopoliittiset tilanteet. Kaikki nämä lisäävät EU-päättäjien tietoisuutta.

EU-edustuston päällikkö Marja Rislakki halusi esitellä suurlähettiläille Järvi-Suomea. Marika Anttonen / Yle

Kaupunginjohtajan lisäksi vierailulle osallistui muutama kaupungin viranhaltija, johtavat luottamushenkilöt ja lappeenrantalaiset kansanedustajat.

Lappeenranta valikoitui kohteeksi rajan takia

EU-suurlähettiläillä on tapana pitää uudessa puheenjohtajamaassa epävirallinen kokous.

– Halusin esitellä nimenomaan Järvi-Suomea ja kyllä tämä rajan läheisyys oli yksi syy, miksi halusimme tulla juuri Lappeenrantaan, EU-edustuston päällikkö Marja Rislakki selittää.

EU-suurlähettiläät vierailivat Lappeenrannassa Nuijamaan rajanylityspaikalla tutustumassa Suomen ja Venäjän rajaan. Itäraja on tärkeä Schengen-alueen ulkoraja.

– Rajavalvonta ja ylipäätään rajaturvallisuus kuuluvat tämän komitean käsiteltäviin aiheisiin, joten on hyvä näyttää, miten Suomen ja Venäjän välinen raja toimii. Sehän on pisin EU:n jäsenmaan ulkoraja mitä on olemassa.

Vieraat tutustuivat muun muassa Nuijamaan raja-aseman toimintaan. Marika Anttonen / Yle

Rajalta vieraat jatkoivat matkaansa Lappeenrannan kaupungin tarjoamalle lounaalle risteilyalus M/S Camillalle. Tarjolla oli muun muassa, kalaa, lammasta ja mustikoita.

Vieraille ei tavoista poiketen annettu lahjoja. Suomi on päättänyt antaa lahjojen sijasta EU-vieraille ympäristö- ja ilmastovalistusta.

– He saavat ainakin visuaalisia muistoja kun risteilemme Saimaalla. Uskon, että kauniit maisemat jäävät mieleen, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva toteaa.

Vierailu ei juuri näkynyt paikallisten ihmisten arjessa.

– Vierailu on aiheuttanut varsinkin kaupungin sihteeriosastolle aika paljon erilaisia järjestelyjä. Kuitenkin lähes sata vierasta tulee, niin on siinä monta erilaista yksityiskohtaa laivaristeilyyn, kuljetuksiin ja ruokailuun liittyen.

Lappeenrannasta vieraat jatkoivat matkaansa Savonlinnaan, jossa ohjelmassa on muun muassa oopperaesitys ja vierailu metsämuseo Lustossa.