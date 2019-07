Akkuruohonleikkuria ostamassa? Älä usko valmistajien ilmoittamiin neliömetreihin yhdellä latauksella – Suomen kostea nurmi on hankala leikattava

Akkuruohonleikkurissa huoltotarpeita on vähän, mutta ne ovat sitäkin tärkeämpiä. Paras leikkuri on sellainen, johon saa varaosia.

Akkuruohonleikkuri ei haise eikä bensiiniä tarvitse pitää kotona varastossa. Sähköruohonleikkuriin verrattuna akkukoneen paras puoli on johdottomuus. Jatkuva pelko jatkojohdon joutumisesta terän alle jää akkukoneella pois.

Akkukäyttö ei automaattisesti tarkoita, että laite on myös hiljainen. Suurin osa melusta on peräisin pyörivästä leikkuuterästä. Jotkut akkukoneet metelöivät kuin bensiinileikkurit.

Kivijalkakaupasta akkuruohonleikkuria katsovan kannattaa pyytää myyjää näyttämään, miltä kone kuulostaa. Yleensä mallikoneet ovat kaupoissa esillä. Samalla kannattaa kiinnittää huomiota, miten helposti akku lähtee irti ja miten sen saa takaisin paikoilleen. Kaikissa malleissa akunvaihto ei suju helposti.

Kaupassa laitteesta kannattaa kokeilla myös, miten vaivattomasti leikkuukorkeus säädetään ja millaisia korkeudensäätömahdollisuuksia työntöaisasta löytyy. Kaikissa leikkureissa työntökorkeutta ei voi vaihtaa. Se kannattaa huomioida, jos perheessä ruohoa leikkaavat niin pitkät kuin pienemmätkin.

Noin 43cm leikkuuleveyden akkuruohonleikkurit ovat yleensä vielä kevyitä ja ketteriä. Ne sopivat useimmille. Kaupassa on hyvä ottaa kahvoista kiinni ja tunnustella, miten tukevalta ne tuntuvat. Vasta isompaan pihaan kannattaa hankkia esimerkiksi 47cm levyinen leikkuri.

Ennen ostopäätöstä akkuleikkurista kannattaa ainakin tarkastaa, miten helposti akku lähtee irti, miten helppo leikkauskorkeus on säätää ja millaisia korkeus- ja pituussäätöjä työntöaisassa on. Einhell

Leikkaa yleensä puolet siitä mitä lupaa

Akku on akkuruohonleikkurin kallein osa. Nykyään leikkureissa käytetään litiumioniakkuja. Akkuleikkureita on saatavilla eri jännitteillä 18 voltista jopa 72 volttiin. Jännite ei kuitenkaan vielä kerro, kuinka hyvä laite on todellisessa käytössä.

Esimerkiksi Saksan riippumattoman tuotetestaussäätiön Stiftung Warentestin kevään akkuruohonleikkuritestissä (siirryt toiseen palveluun) parhaaksi noussut alle 400 euron hintainen Einhell GE-CM 43 Li M toimii kahdella 18 voltin (V) akulla. Vastaavasti samassa testissä keskinkertaisen arvosanan saanut 500 euron Stiga Combi 43 AE käyttää peräti 72 voltin jännitettä.

Olennaisempaa leikkuria valittaessa on akun tai akkujen kapasiteetti, joka ilmoitetaan joko ampeeritunteina (Ah) tai wattitunteina (Wh). Kotikäyttöön tulevissa laitteissa on tyypillisesti neljän ampeeritunnin akku. Akkujen energiasisältö vaihtelee 70 ja jopa 300 wattitunnin välillä.

Valmistajat ilmoittavat yleensä neliömetreissä, minkä verran akkuruohonleikkuri kykenee yhdellä latauskerralla nurmikkoa leikkaamaan. Yleensä valmistajien suositukset menevät merkistä riippumatta reilusti yläkanttiin. Tyypillistä on, että laitteelle ilmoitetaan noin kaksinkertainen leikkuuala todellisuuteen verrattuna.

Esimerkiksi saksalaisten testivoittaja Einhell ilmoitti suosittelevansa leikkuria 600 neliömetrille, mutta testin leikkausosion noin 14 cm korkeassa ruohossa laite kykeni leikkaamaan 246 neliömetriä.

Toinen hyvän arvosanan testissä saanut leikkuri Sabo 40-Accu oli kaikkein realistisin. Valmistaja suosittelee laitetta 260 neliömetrin leikkaamiseen. Testissä laite pystyi 274 neliömetriin.

Suomessa olosuhteet ovat erilaiset

Tyypillinen suomalaisperhe leikkaa nurmikon 12-14 kertaa vuodessa. Suomessa olosuhteet nurmikon leikkuulle ovat erilaiset kuin eteläisen tai keskisen Euroopan maissa. Meillä ruoho on kosteampaa ja leikkurille vaativampi leikattava.

Harvoin leikkaavalle keräävä leikkuri on paras valinta. Keräävässä leikkurissa terä linkoaa ruohon keruukoriin, jonka käyttäjä tyhjentää korin täytyttyä.

Useammin leikkaavalle bioleikkaava akkuruohonleikkuri voi olla järkevä valinta. Suomen kosteassa nurmikossa silputut leikkausjätteet maatuvat nopeasti. Kun ruohoa leikkaa usein, nurmikon ravinteetkin säilyvät paremmin.

Yhdistelmäleikkurit, jotka sekä murskaavat että keräävät, eivät välttämättä toimi Suomessa parhaalla tavalla. Usein ne keräävät hyvin, mutta murskaavat huonommin.

Suomessa ei käytännössä millään kuluttajaleikkurilla selviä suuremmasta pihasta yhdellä latauksella. Jos koko pihan haluaa saattaa loppuun samana päivänä, kannattaa leikkuria valitessa kiinnittää huomiota valmistajan ilmoittamaan akun latausaikaan. Latausajat vaihtelevat noin 80 minuutista jopa 240 minuuttiin.

Useilla valmistajilla on pieni akkuruohonleikkuri pieneille pihoille. Bosch ilmoittaa CityMower-leikkurin sopivan alle 200 neliömetrin nurmikoille. Pienten leikkureiden suosio perustuu pieneen painoon ja ketteryyteen. Moni leikkuri painaa nykyään jo alle 10 kiloa akkuineen. Bosch

Harjaton moottori pidentää ikää

Akkuleikkuria hankittaessa hiiliharjaton moottori on järkevin vaihtoehto. Laadukas harjaton moottori on erittäin pitkäikäinen. Lisäksi sen hyötysuhde on parempi. Harjaton moottori on tehokkaampi ja myös leikkurin akku jaksaa tehdä työtä yhdellä latauksella pitempään.

Akkuruohonleikkuria hankittaessa voi kurkata myös laitteen alle. Terän muotoilusta tavallinen kuluttaja ei vielä näe, miten laadukkaasta leikkurista on kyse. Mutta terän kiinnitys paljastaa jo enemmän. Jos kiinnitysruuvi on metallin sijaan muovia, on laite vähemmän laadukas.

Ammattimainen ostaja osaa katsoa laitteen alta muutakin. Hyvin muotoiltu terä nostaa keräävässä leikkurissa myös syksyn lehdet keruukoriin. Huonosti muotoiltu terä ei jaksa lingota ruohoakaan tarpeeksi syvälle koriin. Keruukoria ei silloin voi saada täyteen.

Oikeaa leikkuria valitessa voi vertailla myös keruukoreja. Joillakin valmistajilla kori on muovisen kova ja kiinteä. Toiset valmistajat taas käyttävät kankaasta ja kovasta muovipohjasta valmistettuja säiliöitä.

Kangasmallisia keruukoreja pidetään parempina, koska ne kestävät paremmin kolhuja, menevät varastoidessa pienempään tilaan, eikä niistä pääsee samalla tavalla pölyä läpi kuin kovamuovisista. Keruukori pitää mallista riippumatta pitää puhtaana, jotta ilma pääsee kunnolla virtaaman säiliön läpi. Jos virtaus estyy, keruukoriin muodostuu sulku.

Leikkaa mieluummin kahdesti kuin kerran huonosti

Suomessa nurmikko päästetään usein pitemmäksi kuin Keski-Euroopassa. Pitkä ruoho vaatii leikkurilta paljon voimaa. Tyypillinen virhe on ahnehtia liikaa kerralla ajamalla pitkää ruohoa liian matalalla terän korkeudella. Kerralla tulisi leikata vain 1/3 ruohonpituudesta.

Pitkäksi päässyt nurmikko suositellaan leikattavaksi kahteen kertaan. Ensin ruoho leikataan korkealla terän asetuksella. Parin päivän päästä nurmikko leikataan sitten ristiin matalalla teräkorkeudella. Ristiin tarkoittaa, että ensin nurmikko leikataan vaikkapa pitkittäin ja seuraavaksi poikittain.

Leikkausjälki paljastaa paljon leikkurista ja leikkaajasta. Huonokuntoinen terä katkaisee ruohon nyppimällä. Hyvä leikkausjälki muistuttaa kampaajan tekemää hiuslatvojen tasausta. Leikkuujälki on suora ja tasainen.

Laadukkaan ruohonleikkurin tunnistaakin leikkausjäljestä. Parhaat laitteet on osattu muotoilla niin, että ne leikkaavat tarkasti myös aivan leikkuukopan reunoilla.

Tylsä terä lyhentää ruohon repimällä (1). Repivä jälki syntyy myös, jos leikkuri joutuu liian koville pitkässä tai märässä ruohossa. Ruohon pää saattaa myös muuttua ruskeaksi. Pitkäksi päässyt ruoho kannatta leikata kahteen kertaan. Hyvän ja tasapainossa olevan terän tunnistaa suorasta leikkausjäljestä (2). Yle

Terä kuntoon kerran vuodessa

Huolimaton saa akkuruohonleikkurin akut pilalle jo ensimmäisenä talvena. Akkuja ei nimittäin saa säilyttää tyhjänä. Leikkuri ei ruohoa leikatessa päästä akkuja koskaan aivan tyhjäksi. Laite pysähtyy jo sitä ennen.

Jos talvisäilytystä ennen akkua ei ole käytön jälkeen ladattu, akun varaus saattaa päästä säilytyksen aikana laskemaan liian alhaiseksi. Nykyaikainen litiumioniakku ei enää ota latausta vastaan, jos se on päästetty liian tyhjäksi. Talvikaudella akulle kannattaa tehdä pari ylläpitolatausta.

Normaalikäytössä akku kestää hyvänä 5-9 vuotta. Uusi akku maksaa mallista riippuen 60 eurosta yli 300 euroon. Suomen myydyimmistä akkuleikkurimerkeistä esimerkiksi Ryobi ja Makita ovat molemmat sellaisia, joissa sama akku käy kymmeniin eri käsityökaluihin. Ympäristön kannalta samojen akkujen käyttö samanmerkkisissä laitteissa on tietysti järkevää.

Akkuruohonleikkurissakin terän säännöllinen teroitus ja tasapainotus ovat tärkeitä, sillä akkuleikkurissa terä saattaa pyöriä vieläkin vauhdikkaammin kuin bensiinileikkurissa.

Koska ruohonleikkuri on käytössä useita vuosia, yksi tärkeimmistä valintaperusteista pitäisi olla myyjän tai valmistajan asiakaspalvelun laatu. Halpaleikkureihin ei useinkaan saa varaosia. Tunnettujen valmistajien koneisiin taas varaosia saa, mutta kaikilla niitä ei ole Suomessa.

Hyvä kysymys rautakaupassa on esimerkiksi, miten ja millä aikataululla akkuruohonleikkuriin saa uuden varmuusavaimen tilanteessa, että alkuperäinen hukkuu. Joissakin malleissa tämä akkuvirran kytkevä ja katkaiseva pikkuosa saatetaan joutua tilamaan Kiinasta. Se harmittaa, jos temppu sattuu ruohon parhaaseen kasvukauteen.

Lähteet: Husqvarna, Makita, Einhell, Stiga, Bosch, Stiftung Warentest