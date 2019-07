Herätys: Kun laki ei pysy parittajien perässä, Etelä-Afrikan kiistelty metsästysbisnes kasvaa, lännessä aurinkoisinta

Parittaja voi järjestää seksityöläisen Suomeen käymättä täällä itse – Asiantuntijat Ylelle: Lainsäädäntö vaikeuttaa hyväksikäytön valvontaa

Tällä viikolla paljastui suomalaismiesten tekemäksi epäilty paritusrikosvyyhti. Ylen haastattelemat asiantuntijat muistuttavat, että hyväksikäyttötilanteiden valvonta on vaikeaa mm. nykyisen lainsäädännön ja netin mahdollistaman etäältä tapahtuvan parituksen vuoksi.

Kun leijonan saa ampua maksamalla ison tukun dollareita

Länsimaalaiset turistit tekevät kiisteltyjä metsästysmatkoja Etelä-Afrikkaan. Urosleijona kaatuu noin 20 000 eurolla. Nuorimmat metsästäjät ovat alle kymmenenvuotiaita. Vastustajien mielestä kyse on julmasta toiminnasta, kannattajat sanovat, että metsästyksen avulla voidaan kerätä rahaa esimerkiksi luonnonsuojeluun.

Tarhattujen leijonien metsästämistä kutsutaan purkitetuksi metsästämiseksi, englanniksi canned hunting. Ian Michler / Blood Lions

New Orleansissa pelätään, peittyykö kaupunki myrskytulvaan

Trooppinen myrsky Barry on näillä hetkillä rantautumassa Yhdysvaltain eteläosaan. Myrskyn keskuksen ennustetaan kulkevan noin 80 kilometrin päästä New Orleansista länteen. Tuulen nopeus on lähellä hurrikaanin tasoa. Suurimman vaaran aiheuttavat kuitenkin valtava sade ja tuulen rannikon suuntaan työntämä merivesi. Asukkaat pohtivat, ovatko kaupunkia suojaavat tulvaportit riittävän korkeita estämään veden tunkeutumisen keskustaan.

Myrskytuuli riistää sateenvarjon miehen kädestä. Dan Anderson / EPA

Pohjoismaisten kokoomuspuolueiden ahdinko: puolueet etsivät itseään konservatismin ja liberalismin välillä

"Ei ole tehty vääriä asioita, vaan oikeita asioita mutta liian pitkään", kuvailee kokoomuksen menestyskauden puoluesihteeri Taru Tujunen kokoomuspuolueiden hankalaa tilannetta. Puoluekentän murros ja tasapainoilu konservatismin ja liberalismin välimaastossa puristavat kokoomusta sekä Suomessa että Ruotsissa.

Kokoomuksen Kai Mykkänen (pyörän päällä) ja Juhana Vartiainen (oik) Helsinki Pride 2018 -marssilla Helsingissä Senaatintorilla viime vuoden kesäkuussa. Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Idässä viileää, lännessä aurinkoisinta

Sää on lauantaina poutainen ja lännessä päivä on osin aurinkoinenkin. Lämpötilat jäävät idässä ja pohjoisessa pilvisillä alueilla vain 10 asteen tienoille. Lännessä ja lounaassa on lämpimämpää, noin 20 astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.