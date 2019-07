Taksiyrittäjillä uusi kiistan aihe: Festivaalin tolppa vain kahden firman käytössä – Järjestäjä: Makkaramyyjänkin kanssa voi tehdä sopimuksen

Taksialalle näyttää syntyvän yhä uusia kiistoja viimevuotisen taksiuudistuksen jälkimainingeissa.

Osaa taksiyrittäjistä kismittää, että jotkin festivaalit rajaavat omat taksitolppansa vain tietyille yrittäjille.

Vantaalla järjestettävän Tikkurila-festivaalin väliaikaisella taksitolpalla on saanut päivystää vain kaksi firmaa: Taksi Helsinki ja Lähitaksi.

Taksiyrittäjä Juhani Reinilehto kertoo, että asiasta on käyty keskustelua taksiyrittäjien sisäisissä Facebook-ryhmissä.

Hän pitää käytäntöä syrjivänä. Hän uskoo sen luovan eripuraa taksialalle: ikään kuin uusiin yrittäjiin ei luotettaisi.

Reinilehdon mukaan hankalaksi tilanteen tekee se, että kyseessä on kaupungilta vuokrattu maa.

– Kun myydään kaupungin mailla olevaa tilaa jollekin tapahtumajärjestäjälle, niin olisiko syytä tehdä jopa tarjouskilpailu? Taksipaikan myymisessä lienee kymmenientuhansien eurojen bisneksestä ellei enemmästäkin, hän pohtii.

Hän itse on kokenut taksikuski, joka on on lähtenyt sittemmin itse yrittäjäksi.

Järjestäjä: "Yksityistilaisuuden järjestäjällä oikeus tehdä sopimuksia"

Lauantaina päättyvän Tikkurila-festivaalin omistaa nykyään Nelonen Media Live, mutta sen järjestelyistä vastaa vielä tänä vuonna tapahtuman oma organisaatio.

Tikkurila-festivaalin tiedottaja Tomi Lindblom sanoo, ettei asiassa ole mitään poikkeuksellista.

– Kyse on tapahtuma-alueesta, jonka järjestäjä on kaupungilta vuokrannut. Tapahtuman järjestäjä voi tehdä erilaisia alisopimuksia tapahtuma-alueella. Sopimus voidaan tehdä myös vaikka makkaramyyjän tai ilmapallon myyjän kanssa. Ne kenen kanssa on tehty sopimus, saavat tapahtuma-alueella toimia.

Jos sopimuksia ei tehtäisi, yhtäkkiä voisi olla tilanne, että tapahtumassa olisi kymmenittäin eri kauppiaita, Lindblom vertaa.

Mutta kuinka reilu käytäntö on?

– Se on reilu niitä kohtaan, joilta palvelu on tilattu. Se nyt on satuttu tilaamaan Taksi Helsingiltä ja Lähitaksilta. Se keneltä palvelu on tilattu, asian myös hoitaa, Lindblom sanoo.

– Yksityistilaisuuden järjestäjällä on oikeus tehdä erilaisia sopimuksia. Ovatko ne sitten jonkun mielestä hyviä vai huonoja, se on jokaisen mielipide. Jonkun mielestä voi olla väärin, että tapahtumaan pitää ostaa lippu, jonkun mielestä tapahtuma alkaa väärään aikaan, jonkun mielestä on väärin, että siellä ovat nämä kaksi firmaa.

Lindblomin mukaan alueella ei ole vakituista taksitolppaa.

– Jotta asiaan saataisiin jonkinlainen järjestys eikä alueella olisi kymmeniä autoja ympäri teiden varsia ja jalkakäytäviä, päätettiin tilata väliaikainen taksitolppa ja ottaa siihen kahden vakiintuneen taksiyrityksen autot.

Oulussa toinen vastaavanlainen tilanne

Myös Oulussa on ollut vastaavanlainen tapaus. Sanomalehti Kalevan mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomipop-festivaalin maankäyttölupa-alueella taksitolppapaikalla toimii Otaxi.

Paikallinen taksiyrittäjä pitää Suomipop-festivaalin taksijärjestelyjä Otaxin kanssa epäreiluina, sillä parkkipaikkoja ei ole muille. Tämä tietää tulonmenetyksiä muille takseille.

Nelonen Media Live Oy:n tuotantopäällikkö Sarianna Matikainen perustelee lehdessä ratkaisua "festivaaliasiakkaiden kulkemisen helpottamisella".

Tikkurila-festivaalin Lindblomin mukaan kysymys on paitsi asiakkaiden palvelusta myös turvallisuudesta.

– Taksit ovat luvanneet, että autot ovat sovituilla paikoilla eivätkä ajele ympäri jalkakäytäviä. Tai että ei synny sumppuja tai että siellä olisi yhtäkkiä sata autoa liikaa odottamassa.

Taksiyrittäjä Juhani Reinilehdon mukaan osa muista taksiyrittäjistä on kokenut, että on vaarallista jättää asiakkaita vilkkaalle risteysalueelle.

Reinilehto korostaa, että erityisesti tämä on harmittanut taksiyrittäjiä. Reinilehto kertoo, että häntä oli jopa päiväsaikaan kielletty jättämästä asiakkaita taksitolpalle.

– Kärsivä osapuoli yleisesti ottaen on taksia käyttävä asiakas, jolla on iso epätietoisuus, mihin autoon voi mennä, hän lisää.

Festivaalin tiedottajan Tomi Lindblomin mukaan kyseessä on väärinkäsitys. Hänen mukaansa muutkin taksit voivat tuoda asiakkaita väliaikaiselle taksitolpalle, mutta eivät saa jäädä sinne odottelemaan.

– Ja tapahtuma-alueen ulkopuolella voivat tietenkin olla ketkä tahansa.

Taksiliitto: Näin markkinatalous toimii

Taksiliiton hallituksen puheenjohtaja Kai Andersson ei tunne tapauksia, mutta kertoo, että kyseessä kuulostaa olevan aivan normaali käytäntö.

Tapahtuman järjestäjällä on hänen mukaansa oikeus tehdä sopimuksia taksiyrittäjien kanssa ja perustaa tätä varten väliaikainen taksitolppa.

– Näinhän markkinatalous toimii, Frankfurtista tavoitettu Andersson sanoo.

Taksiliiton mukaan ilmiö on sikäli uusi, että taksikilpailun vapautumisen myötä yrittäjiä on enemmän.

Liiton mukaan asiaa ei voida tarkastella reiluuden näkökulmasta, vaan kyse on yksinkertaisesti markkinatalouden toimintalogiikasta.

Vähän samankaltainen tilanne on liiton mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa valtaosa kaistoista on varattu tietyille taksiyrittäjille.

