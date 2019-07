Barry-myrsky voimistui hurrikaaniksi – odotetaan rantautuvan pian Louisianan rannikolle

Yhdysvaltojen kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Barry on voimistunut ykköskategorian hurrikaaniksi muutamia tunteja ennen rannikkoa. Sen myrskytuulet nousivat noin 120 kilometriin tunnissa, mikä ylittää juuri hurrikaanirajan.

Hurrikaanin keskuksen odotetaan rantautuvan Louisianaan iltapäivällä paikallista aikaa.

Esimerkiksi New Orleansin ja Baton Rougen alueiden arvellaan kärsivän eniten myrskyn aiheuttamista tulvista. Tosin myöhemmin New Orleansin kohdalla tulvaennustetta on hieman lievennetty.

Louisianan ja Mississippin alueilla varaudutaan myös sähkökatkoksiin, kertoo Weather Channel (siirryt toiseen palveluun).

Barryn odotetaan heikentyvän trooppiseksi myrskyksi maalle saavuttuaan. Ennusteiden mukaan parin päivän sisällä Barry ei yllä enää edes trooppisen myrskyn lukemiin.

Neworleansilaiset ovat odottaneet pelokkaina voimakkaan myrskyn rantautumista jo pari päivää. Myrsky on jo ennen lauantaita aiheuttanut pahoja tulvia osassa kaupunkia.

Meteorologit ovat varoittaneet ryöppyävistä sateista, paikoin jopa 60 cm sademääristä, jotka todennäköisesti aiheuttavat ankaria tulvia. Mississippi-joen pinta on ollut jo valmiiksi korkealla.

Uutistoimisto Reutersin mukaan suuret määrät turisteja on jättänyt perjantaina hotellinsa ja poistunut alueelta. Lentoyhtiöt, kuten British Airways, ovat peruneet lentoja kaupungista lauantaina.

