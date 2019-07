Ilmasta otettu kuva näyttää saksalaisen maissipellon, johon on raivattu piirros, jossa on Greta Thunbergin muotokuva ja kirjoitus "Fridays for Future". Maanviljelijä Luenemann luo vuosittain teoksen maissipeltoonsa ajankohtaisesta asiasta. Friedemann Vogel / EPA