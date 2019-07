Britannian USA:n-lähettilään viesteistä uusi kohu – "Trump hylkäsi Iranin ydinsopimuksen kiusatakseen Obamaa"

Brittiläinen Mail on Sunday -lehti (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut lisää maan entisen Yhdysvaltain-suurlähettilään salaisia viestejä. Kotimaahan lähettämissään viesteissä sir Kim Darroch antaa luonnehdintoja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja hänen hallintonsa toiminnasta.

Lehden uusimmassa paljastuksessa, joka koskee viime vuoden toukokuussa lähetettyä viestiä, sir Kim arvioi, että presidentti Trump erotti maansa Iranin ydinsopimuksesta "ideologisista ja persoonallisuudestaan johtuvista syistä".

Sir Kimin mukaan Trumpin päätös johtui siitä, että ydinsopimuksen oli tehnyt edellinen presidentti Barack Obama.

Suurlähettiläs kuvasi Trumpin toimintaa "diplomaattiseksi vandalismiksi". Hän myös arvostelee Trumpin hallinnon suunnittelematonta toimintaa.

– Lisäksi he [Valkoinen talo] eivät kykene muotoilemaan minkäänlaista "miten tästä eteenpäin" -strategiaa, ja yhteydenotot ulkoministeriöön osoittavat, ettei heillä ole mitään suunnitelmaa ottaa yhteyttä kumppaneihinsa ja liittolaisiinsa, ei Euroopassa eikä alueella.

Viesti oli lähetetty sen jälkeen, kun tuolloinen Britannian ulkoministeri Boris Johnson oli käynyt Yhdysvalloissa ja yrittänyt taivutella Trumpia pysymään sopimuksessa.

Darrochin viesteistä nousi kohu heinäkuun alussa, kun hänen paljastattiin luonnehtineen Trumpin hallintoa "kömpelöksi ja epäpäteväksi". Trump haukkui myöhemmin Darrochin "hyvin typeräksi kaveriksi". Darroch erosi tehtävästään keskiviikkona.

Trumpin raivostuttanut Britannian Yhdysvaltain-suurlähettiläs erosi

Britannian suurlähettiläs haukkui Trumpia vuodetuissa viesteissä

Lehdistönvapauden rajat

Britanniassa pohditaan nyt, kattaako lehdistönvapaus tämänkaltaiset vuodot, jotka voivat haitata maan suhteita ulkovaltoihin, eli tässä tapauksessa Yhdysvaltoihin.

Maan konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi ja samalla pääministeriksi pyrkivä nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt on sanonut puolustavansa lehdistönvapautta "viimeiseen saakka, jos julkaistut uutiset ovat yleisen edun mukaisia".

Hänen vastaehdokkaansa Boris Johnson on todennut, että vuotojen lähteenä toiminut henkilö on saatava oikeuden eteen. Johnson painottaa, että poliisin ei kuitenkaan pidä syyttää mediaa vuodoista.

Mail on Sunday -lehti on puolustanut uutistaan suillä, että sen mielestä yleisön on täörkeää saada tietoa poliittisten päätösten taustoista.

Lue lisää:

BBC: New leak claims Trump scrapped Iran nuclear deal 'to spite Obama' (siirryt toiseen palveluun)