Aamuyön aurinko ja kylmyys olivat shokki Savonlinnassa vierailevalle La Scalan tähtisopraanolle – "En ole koskaan kokenut sellaista"

Kuubalais-yhdysvaltalainen sopraano Lisette Oropesa on Rosvot-oopperan kirkkain tähti. Soila Puurtinen

Kylmä on. Sopraano Lisette Oropesa saapuu haastatteluun paksu saali harteilla. Vielä pari päivää sitten hän tuskaili Milanon lähes 40 asteen helteissä. Savonlinnassa lukemat ovat hädin tuskin kymmenen asteen paremmalla puolella.

Oropesa kuvailee muutosta shokeeravaksi.

– Koska olen laulaja, keho on minun instrumenttini. Jos keho on shokissa, ääni on shokissa. Kehon pitää pystyä käsittelemään muutokset ja lämpötilan kohdalla muutos oli valtava. Näitä asioita ei voi hoputtaa. Niihin menee aikansa.

Lisette Oropesa on Olavinlinnassa, koska maailmankuulu oopperatalo Milano la Scala vierailee Savonlinnan oopperajuhlilla. Esitys on Giuseppe Verdin I Masnadieri (Rosvot) ja Oropesa on sen kirkkain tähti.

Kuubalais-yhdysvaltalainen Oropesa ei ole aiemmin ollut yhtä pohjoisessa.

– Suomessa aurinko nousee kolmelta aamulla. En ole koskaan kokenut sellaista. Makuuhuoneessa on paljon valoa ja kehoni väittää, että nyt on päivä, nouse ylös. Se on haastavaa.

Pohjoinen kesä päätyi myös Oropesan Instagram-tilille. Hän on julkaissut Savonlinnasta kuvia, joissa lämmitellään talvisen parka-takin ja kuuman juoman avulla.

Sopraano, vegaani ja juoksija

Oropesa pitää fysiikastaan hyvää huolta. Hän on vegaani ja harrastaa juoksemista, myös maratoneja. Oropesan mielestä juoksemisessa ja laulamisessa on paljon samaa.

– Näyttämöllä laulaessa tulee tehtyä paljon töitä: hikoiltua, käytettyä energiaa aivan samalla tavalla kuin juostessa. Hengityskin on erittäin syvää ja voimakasta. Myös laulaessa ryhti, rentous ja fokus ovat tärkeitä.

Juokseminen on Oropesan mielestä tehnyt hänestä paremman laulajan ja päinvastoin.

Hyvälle kunnolle on ollut Olavinlinnassa käyttöä. 35-vuotias sopraano on tottunut Metropolitanin ja Royal Operan kaltaisiin maailman ykköstaloihin, jotka on jo alun perin rakennettu teatteria varten. Olavinlinna on toista maata. Sen sisääntulot ja näyttämöltä poistumiset käyvät treenistä.

– Paikat, joista tullaan näyttämölle ovat todella mielenkiintoisia. Joskus meidän täytyy nousta rappusten alta, joskus kuljemme valtavan määrän rappusia alaspäin. Tässä puvussa ei ole ihan helppo liikkua, Oropesa sanoo ja osoittaa pitkälaahuksista rooliasuaan.

Sopraano Lisette Oropesa kehuu vuolaasti suomalaisia lenkkimaastoja. Täällä on tilaa ja säiden puolesta mielyttävämpi juosta kuin Italian helteissä. Steven Harris

Oropesa joutui laihduttamaan saadakseen rooleja

Oropesan mukaan oopperalaulajilta vaaditaan nykyisin hyvää fysiikkaa. Enää ei juurikaan näe ohjauksia, joissa solistit ainoastaan pönöttävät eturampissa.

– Monet ohjaajat etsivät laulajia, jotka ovat ketteriä näyttämöllä. Jos ihmisellä on ongelmia painon kanssa ja hankaluuksia laulaa ja liikkua yhtä aikaa, on vaikeampi saada rooleja.

Oropesa tietää, mistä puhuu. Hän kertoo olleensa nuorempana erittäin ylipainoinen.

– Minun oli pakko pudottaa painoa, koska muuten minulla olisi ollut puolet vähemmän rooleja. En halunnut, että ohjaaja katsoo kuvaani ja sanoo heti ei. Halusin antaa itselleni mahdollisuuden.

Oropesa kertoo, että erityisesti naisilla on paineita kokonsa suhteen. Naislaulajia on enemmän ja rooleja vähemmän.

– Monissa oopperoissa saattaa olla neljä mies- ja yksi naisrooli. Ja kun nuoria naislaulajia on enemmän, kilpailu on heillä kovempaa. Koelauluun saattaa osallistua 50 sopraanoa, mutta vain kaksi baritonia.

– Amalian rooli on kaunis ja outo. Siinä on paljon kevyttä, nopeaa, lyyristä ja raskasta musiikkia, eli vähän kaikkea. Se ei ole helppo laulettava, sopraano Lisette Oropesa sanoo. Esa Huuhko / Yle

Naisen pitää kuolla, jotta mies voi elää

Rosvoissa Oropesa esittää Amaliaa ja Amalia on oopperan ainoa naisrooli. Verdi sävelsi sen oman aikansa kuuluisalle ruotsalaiselle koloratuurisopraano Jenny Lindille.

– Lind oli melkein teikäläisiä, ei ihan suomalainen, mutta aika lähellä, Oropesa nauraa.

Rosvot perustuu Friedrich Schillerin näytelmään. Amalia rakastaa Carloa, mutta Carlo osoittautuu julmaksi rosvopäälliköksi. Mies valitsee rakkauden sijasta oman rosvojoukkonsa ja surmaa Amalian.

– On hyvin tavallista tämän ajan oopperalle, teatterille ja kirjallisuudelle, että naisen pitää kuolla, jotta mies voidaan pelastaa, Oropesa sanoo.

Sopraano löytää uhriteemasta yhteyksiä kristinuskoon ja sen ajatukseen Kristuksesta, jonka täytyy kuolla, jotta ihmiskunta pelastuu. Amaliaakin voi katsoa tästä näkökulmasta.

– Silloin naisesta tulee lunastaja, joka on kristuksen kaltainen. Jos asiaa ei katso uskonnollisesta vinkkelistä, asetelman voi nähdä hyvin seksistisenä ja epäoikeudenmukaisena.

Oropesa korostaa, että hänen Amaliansa kuolema on kuitenkin tämän oma valinta. Amalia pyytää Carloa surmaamaan hänet.

Kapellimestari Michele Mariottin mielestä Olavinlinna on paikkana jännittävä, mutta erittäin kylmä. – Sää vaikuttaa soittimiin. Nille ei saisi olla liian lämmintä, eikä liian kylmää. Esa Huuhko / Yle

Vierailu toi Savoon 230 italialaista

Vierailu on Savonlinnan oopperajuhlien historian suurin panostus, ja se maksaa 2,3 miljoonaa euroa. Milanosta on lennätetty Suomeen noin 230 ammattilaista. Lavasteet, tarpeisto ja puvut tulivat Suomeen kahdella täysperävaunurekalla. Soittimille tarvittiin yksi kuorma-auto.

Kivilinna tuo italialaisten vierailuun oman säväyksensä. Kapellimestari Michele Mariotti kiittelee akustiikkaa.

– Se on orkesterille ja laulajille hyvin palkitseva. Paikka saa äänet kuulostamaan todella runsailta ja rikkailta.

Solistit, kuoro ja orkesteri ovat kaikki italialaisia. Teknisestä henkilökunnasta ja sen eri ammattiryhmistä on kustakin pari milanolaista neuvomassa oopperajuhlien omaa suomalaista tekniikkaa, joka lopulta vastaa esitysten toteutuksesta.

Rosvot ja Milano la Scalan vierailu toi Savonlinnaan 230 italialaista ooppera-ammattilaista. Soila Puurtinen

Kylmä sää vaati lisää sähköä

Liian alhainen lämpötila ei ole ole hyväksi soittimille, ja siksi orkesterimontun taakse jouduttiin perjantain ja lauantain vastaisena yönä asentamaan uusi sähkökeskus. Nyt sähköä palaa 48 000 wattia ja montun asteet on saatu ylimääräisillä lämmittimillä nousemaan kahdeksaantoista.

– Tila on yhtä aikaa avoin ja ei avoin. Se on jotain siltä väliltä: kylmä, hyvin kylmä, mutta jännittävä, Mariotti muotoilee.

Orkesterilla on montussa lähes kissan päivät, mutta näyttämöä ei lämmitetä edelleenkään. Solistit saavat pitää kylmän loitolla laulamalla.

Oropesalla on lenkkitossut Suomessa mukana. Savonlinnan maastoja hän kehuu vuolaasti.

– Täällä on valtavasti tilaa. Polkuja aivan kaikkialla. Ei tarvitse erikseen etsiä puistoa. Sen kuin vain menee ovesta ulos ja lähtee juoksemaan.

Ja niin Oropesa aikoi tehdä myös heti kenraaliharjoituksen jälkeen.

Rosvot on ohjannut Sir David McVicar, jolta on nähty Savonlinnassa Rigoletto ja Suomen kansallisoopperassa Wozzeck. McVicar kieltäytyi haastattelusta.

Olavinlinnassa Rosvoista nähdään kolme esitystä. Ensi-ilta on 15. heinäkuuta.