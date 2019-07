Ennennäkemätön lentolaite varasti show'n Pariisin sotilasparaatissa – katso huima video

Pariisissa järjestetyssä kansallispäivän paraatissa nähtiin uudenlainen lentolaite. Pariisin kattojen yllä lensi laitteen ranskalainen kehittäjä Franky Zapata.

Zapatan kulkupelinä oli omalla moottorilla toimiva lentolauta, flyboard.

Flyboardeja on jo yleisesti käytössä versioina, joiden työntövoimana on niihin pumpattu vesi. Zapatan laitteessa on kuitenkin kaksi pienikokoista, mutta hyvin tehokasta turbiinimoottoria, jotka mahdollistavat itsenäisen lennon.

Laitetta ohjataan lentäjän kädessä olevalla ohjaimella.

Zapatan lento nähdään Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tiedottajan, Steffen Seibertin julkistamassa Twitter-videossa.

Eindrücke der Militärparade zum #14Juillet, zu der Präsident @EmmanuelMacron Kanzlerin #Merkel und andere Europäer heute in Paris begrüßt hat. pic.twitter.com/CcfZr1Eq7e — Steffen Seibert (@RegSprecher) 14. heinäkuuta 2019

Laitetta esiteltiin sotilasparaatissa, koska se sopii myös sotilaskäyttöön, kertoi Ranskan puolustusministeri Florence Parly radiohaastattelussa ennen paraatia. Zapatalla olikin lennollaan mukana kivääri.

Zapatan mukaan hänen lentolaitteensa pystyy lentämään kymmenen minuutin ajan ja saavuttamaan jopa 190 kilometrin tuntinopeuden.

Heinäkuun 25. päivä Zapata aikoo ylittää laitteellaan Englannin kanaalin. Suoritus on haastava, koska se edellyttää laitteen tankkausta kesken lennon.

Päivä on valittu tarkoituksella. Tuona päivänä 110 vuotta sitten ranskalainen ilmailun pioneeri Louis Bleriot ylitti ensimmäisenä ihmisenä

itserakentamallaan lentokoneella Englannin kanaalin.

Lähteet: AFP