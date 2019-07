Brittiläinen juontaja kuoli sähköpotkulautaturmassa Lontoossa

Britanniassa tunnettu tv- ja Youtube-juontaja Emily Hartridge, 35, kuoli perjantaina sähköpotkulautaonnettomuudessa.

Etelä-Lontoossa Battersean alueella aamulla tapahtuneessa turmassa Hartridgen potkulauta oli törmännyt kuorma-auton kanssa liikenneympyrässä, kertoo Guardian (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Hartridgen sosiaalisen median tilillä kerrottiin naisen kuolemasta lauantaina.

– Hei kaikki. Tämä on hirvittävä juttu kertoa Instagramin kautta, mutta odotatte näkevänne Emilyn tänä iltana ja tämä on ainoa tapa kertoa kaikille samaan aikaan. Emily joutui onnettomuuteen eilen ja menehtyi. Me kaikki rakastimme häntä valtavasti ja hän ei unohdu ikinä. Hän on vaikuttanut niin monen elämään, että vaikea kuvitella juttuja ilman häntä. Hän oli erityinen.

Hartridgen ura alkoi Youtube-videoiden tekijänä.

Kun miljoonat ihmiset katsoivat hänen videoitaan viikossa, hän sai oman televisio-ohjelman. Ohjelmassa Hartridge haastatteli esimerkiksi sellaisia tähtinäyttelijöitä kuten Hugh Jackman ja Eddie Redmayne.

Poliisi tutkii liikenneympyrää, jossa onnettomuus tapahtui. Kyseistä ympyrää on pidetty sekavana ja viime vuonna pyöräilijä kuoli paikalla tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa roska-auton osui pyöräilijään.

Britanniassa sähköpotkulautailu on kiellettyä autotiellä. Yhä useammat britit ovat kuitenkin löytäneet sähköpotkulautailun, joten laki pitäisi arvioida uudelleen, kirjoittaa Guardian.

Myös muissa maissa sähköpotkulautojen suosio on ollut nousussa tänä vuonna. Samalla sähköpotkulautojen asemaa liikenteessä on alettu pohtia.

Ruotsissa sähköpotkulaudalla liikkunut 27-vuotias mies kuoli jäätyään auton alle Etelä-Ruotsin Helsingborgissa toukokuun lopussa. Ruotsissa on jo esitetty sähköpotkulautojen kieltämistä kaduilla.

Tanskassa poliisi on alkoi tällä viikolla tehostaa lautailijoiden valvontaa, sillä viime viikonloppuna kymmeniä päihtyneitä ihmisiä jäi kiinni laudalla ajelusta.

Muista Euroopan kaupungeista esimerkiksi Pariisi on rajoittanut ajamista. Poliisi voi sakottaa nykyisin sähköpotkulaudalla ajamisesta jalkakäytävällä. Kaupunki on myös kieltänyt laitteen parkkeeraamisen jalkakäytävälle.