Ursula von der Leyen on jokeriehdokas EU-komission johtoon – Saksassa hänet tunnetaan omalinjaisena uudistajana

BERLIINI On vuosi 2012. Ursula von der Leyen nousee yhdysvaltalaisen huippuyliopiston Harvardin puhujakorokkeelle.

– Rakastan Eurooppaa! saksalaisministeri julistaa amerikkalaisyleisölle.

Sitten hän alkaa puhua unelmastaan. Euroopan unionin pitäisi kehittyä Yhdysvaltain kaltaiseksi liittovaltioksi.

Tätä vanhaa puhetta siteerataan nyt Saksan lehdissä (siirryt toiseen palveluun), kun von der Leyen on ehdolla Jean-Claude Junckerin seuraajaksi EU-komission johtoon. Euroopan parlamentti äänestää hänen valinnastaan tiistaina.

Vanhaa lausuntoa on tarvittu, koska uusia linjauksia on kuultu vasta vähän. Tiistaiaamun puhe parlamentille on sen vuoksi odotettu.

Euroopalle Ursula von der Leyen on monin tavoin mysteeri. Saksassa hän on tunnettu mutta ristiriitoja herättävä hahmo.

Yllätysehdokkaan tähti oli laskussa Saksassa

Ursula von der Leyen on Saksan politiikan paradoksi. Hän on ollut Angela Merkelin luottoministeri koko tämän valtakauden vuodesta 2005. Silti pitkäaikaista puolustusministeriä kuvaillaan CDU-puolueessaan ulkopuoliseksi.

Von der Leyen edustaa konservatiivisia kristillisdemokraatteja, mutta perheasioiden ministerinä hän ajoi isyysvapaita ja rakennutti lisää päiväkotipaikkoja vahvan kotiäitikulttuurin maahan. Uudistus oli hänen piireissään suorastaan vallankumouksellinen.

Hän on kolmikielinen eurooppalainen kosmopoliitti, jonka Eurooppa-politiikkaa ollaan silti vasta nyt kiireen vilkkaa muodostamassa.

Ursula von der Leyenia pidettiin aiemmin mahdollisena Angela Merkelin seuraajana CDU:n johtoon. Sittemmin hänen suosionsa on kotimaassa laskenut useiden skandaalien vuoksi. Sven Simon / AOP

Saksassa von der Leyenin tähti on ollut laskussa puolustusministerikaudella saadun rajun kritiikin vuoksi. Silti hän on nyt nousemassa Euroopan johtotehtävään.

Von der Leyenin mies Heiko on Saksan aatelisia – siitä nimi von der Leyen – mutta ministeri itse on esiintynyt julkisesti tyttärensä farkkutakissa. Yläluokkaisen hannoverilaisen vaatimaton profiili on toki tietoisesti rakennettu.

Ja sitten ne lapset. Lääketieteen tohtoriksi väitellyt von der Leyen on seitsemän lapsen äiti. Hänellä on kaksi poikaa ja viisi tytärtä sekä vaativa ura.

Ottaako Saksa suuremman roolin EU:n johtajana?

Euroopan parlamentti miettii parhaillaan, mitä se saa, jos se valitsee Ursula von der Leyenin komission johtoon.

Toisin kuin eri poliittisten ryhmien kärkiehdokkaat, von der Leyen ei kampanjoinut EU-vaaleissa keväällä eikä siten joutunut testauttamaan kantojaan Euroopan tulevaisuudesta.

Selvää on ainakin se, että Ursula von der Leyen toisi komission saksalaisjohtoon.

Yle kysyi liittokansleri Angela Merkeliltä viime viikolla, tarkoittaako saksalainen komission puheenjohtaja myös Saksan aiempaa suurempaa roolia hajanaisen EU:n johtajana ja yhdistäjänä.

Merkelin mukaan puheenjohtaja edustaa koko Eurooppaa, ei Saksaa. Komission johdossa ei ole ollut saksalaista sitten 1960-luvun, joten Saksan roolia komission johdossa ei Merkelin mukaan voi pitää mitenkään yliedustettuna.

– Ursula von der Leyen oli pieni lapsi, kun komission puheenjohtaja oli viimeksi saksalainen, Merkel jatkoi vastauksessaan viime keskiviikkona pääministeri Antti Rinteen (sd.) Berliinin-vierailun yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Merkelin mielestä eurooppalaiset voisivat ennen kaikkea iloita siitä, että komission johtoon on nyt nousemassa ensimmäistä kertaa nainen.

Ursula von der Leyen on jo ilmoittanut ajavansa tasa-arvoista komissiota ja pyytävänsä jokaisesta jäsenmaasta sekä naisen että miehen komissaariehdokkaaksi. Suomesta on ehdolla toistaiseksi vain Jutta Urpilainen (sd.).

Von der Leyen opiskeli nuorena Britanniassa salanimen turvin

Isä Ernst Albrecht oli korkea EU-virkamies, kun Ursula von der Leyen syntyi lokakuussa 1958 Brysselissä.

Brysselissä syntyminen ei pätevöitä ketään EU-johtajaksi, mutta auttaa prosessissa. Brysselissä von der Leyen oppi saksan lisäksi sujuvaa ranskaa ja englantia – mikä on käytännössä vaatimus EU-komission puheenjohtajalle.

Myöhemmin perhe muutti Saksaan ja isä nousi Ala-Saksin osavaltion pääministeriksi.

Perhe eli 1970-luvulla poliisisuojeluksessa poliitikkoja uhanneen äärivasemmistolaisen terrorismin vuoksi. Samasta syystä Ursula von der Leyen opiskeli taloustieteitä Lontoossa valenimellä Rose Ladson.

Britannian tunteminen voi olla etu komission presidentille, kun Brexit-takaraja jälleen on kaatumassa pöydälle.

Ursula von der Leyen kuvattiin tyttäriensä Cracian, Victorian ja Johannan kanssa ratsastuskilpailuissa vuonna 2013. Saksalaispoliitikolla on seitsemän lasta: viisi tytärtä ja kaksi poikaa. AOP

Von der Leyenit asuvat yhä Hannoverin alueella Ala-Saksissa, josta ministeri nousi alun perin politiikkaan. Perheeseen kuuluu seitsemän vuosina 1987–1999 syntynyttä lasta.

Niille, jotka ihmettelevät von der Leyenin kykyä yhdistää vaativa ura ja seitsemän lapsen kasvatus, ministerillä on vakiovastaus: kuinka usein miespoliitikoilta kysytään samaa.

Ei pelkää hankalia uudistuksia

Ursula von der Leyenin omat kokemukset vaikuttavat hänen ajamaansa politiikkaan. Näin arvioi vuonna 2015 julkaistu elämäkerta Operation Röschen: Das System von der Leyen.

Kirjan ovat kirjoittaneet ministerin uraa pitkään seuranneet Die Zeit -lehden toimittajat Elisabeth Niejahr ja Peter Dausend. Kirjan nimessä esiintyvä Röschen on von der Leyenin lempinimi.

Uravanhempana hän tietää, ettei kukaan selviä perhe- ja työelämän yhdistämisestä ilman ulkopuolista apua. Siksi hän ajoi läpi perhevapaauudistuksen ja päiväkotipaikkojen lisäämisen.

Työ- ja sosiaaliministerinä hän profiloitui tasa-arvopoliitikkona yrittäessään saada pakolliset naiskiintiöt yritysten hallituksiin. Yritys epäonnistui.

Ursula von der Leyen nousi ministeriksi jo Merkelin ensimmäiseen hallitukseen vuonna 2005. Ennen poliitikon uraa hän työskenteli lääkärinä. Sven Simon / AOP

Krimin valtaus vuonna 2014 herätti von der Leyenin vaatimaan Saksaa ottamaan aiempaa suuremman roolin Euroopan turvallisuudesta. Saksan historian vuoksi kysymys on sisäpoliittisesti vaikea ja monen mielestä Saksan pasifistisen nykyideologian vastaista.

Saksan puolustusmäärärahojen osuus bruttokansantuotteesta on kasvussa (siirryt toiseen palveluun), mutta Yhdysvaltain Nato-kumppaneilta peräänkuuluttama kahden prosentin osuus on yhä kaukana tulevina vuosinakin.

Pitkää ministerikautta yhdistää yksi ominaisuus. Von der Leyen ei pelkää lähteä ajamaan ristiriitaisia uudistuksia.

Skandaalit ovat heikentäneet asemaa

Samaan aikaan von der Leyenia on arvosteltu heikosta johtamisesta.

Vuonna 2017 hän syytti Saksan puolustusvoimia asenneongelmasta, kun äärioikeistolaisen luutnantin paljastettiin suunnitelleen iskuja poliitikkoja vastaan. Kommenttia pidettiin täysin sopimattomana omia joukkoja kohtaan.

Asemaa ovat heikentäneet muutkin skandaalit. Hänen lääketieteen väitöskirjaansa epäiltiin osittain plagioiduksi, mutta Hannoverin lääketieteellinen yliopisto piti plagioituja kohtia vain virheinä ja säilytti von der Leyenin tohtorinarvon.

Saksan parlamentti tutkii parhaillaan, syyllistyikö von der Leyen väärinkäytöksiin palkatessaan konsultteja uudistamaan Saksan puolustusvoimia eli Bundeswehriä.

Lisäksi Bundeswehrin heikko jama alkaa vahvasti henkilöityä yli viisi vuotta puolustusministerinä toimineeseen von der Leyeniin.

Puolustusministeri Ursula von der Leyen osallistui Saksan merivoimien seremoniaan kesäkuussa Wilhelmshavenissa. Karsten Klama / EPA

Nimityksen kariutuminen voisi kaataa Saksan hallituksen

Von der Leyenin taakkana on ollut olla ikuinen ehdokas vielä korkeampaan virkaan.

Vuonna 2010 hänestä povattiin Saksan liittopresidenttiä. Valinta meni toisaalle. Sen jälkeen Merkelin luottoministeriä spekuloitiin tämän mahdolliseksi seuraajaksi. Nyt paikan on viemässä CDU:n johtoon valittu Annegret Kramp-Karrenbauer.

Puolustusministerin nimi liikkui aiemmin myös arvailuissa Naton seuraavaksi pääsihteeriksi.

Myös nousu EU-komission johtoon on vielä hyvin epävarmaa. Von der Leyen irtisanoutui maanantaina puolustusministerin tehtävästä. Hän perusteli eroaan sillä, että hän haluaa äänestystuloksesta huolimatta palvella nyt Eurooppaa.

Liittovaltiopuheet todennäköisesti vaikenevat nyt, kun von der Leyen yrittää saada keskenään hyvin erilaisten parlamenttiryhmien tuen taakseen. Haasteena on oman linjan löytäminen kompromissien keskellä.

Tähänastiset EU-linjaukset eivät ole tyydyttäneet kaikkia. On vielä epävarmaa, ketkä muut kuin hänen oma ryhmänsä Euroopan kansanpuolue tukevat saksalaisehdokasta.

EU-parlamentin saksalaiset sosiaalidemokraatit ovat ilmoittaneet äänestävänsä von der Leyenia vastaan. Saksan SPD raivostui tavasta, jolla von der Leyen nostettiin ohi EU-vaaleissa nimettyjen kärkiehdokkaiden.

SPD on mukana Merkelin johtamassa nykyhallituksessa. Jos valinta jää täpärästi kiinni saksalaisdemarien äänistä, von der Leyenin mukana saattaa kaatua myös Saksan hallitus.

Lue lisää:

EU-komission puheenjohtajaksi esitetyn Ursula von der Leyenin kohtalonhetki koittaa – Kova nimityspeli huipentuu parlamentin äänestyksessä illalla

Maratonkokous tuotti kompromissin: saksalainen Ursula von der Leyen EU-komission puheenjohtajaksi – Suomi ei saanutkaan EKP:n johtajuutta

Demarit, vihreät ja perussuomalaiset kritisoivat EU-komission puheenjohtajavalintaa – suomalaiset harkitsevat jopa äänestävänsä von der Leyeniä vastaan

Saksan entinen demarijohtaja: von der Leyenin nimitysjunailu syy jättää hallitus