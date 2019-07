Kuubassa ensimmäinen uusittu juna aloitti matkansa Havannasta

Kalustoa on uusittu viimeksi 1970-luvulla ja sitä on alettu paikata kiinalaisilla junavaunuilla.

Vuosia remontin tarpeessa oleva Kuuban juna- ja raidekalusto yritetään uusia vuoteen 2030 mennessä. Saarivaltio toivoo saavansa rautatieliikenteensä kuntoon Kiinan ja Venäjän avulla.

Lauantaina Havannasta itään lähtikin juna, jossa oli Kiinasta toimitettuja uusia junavaunuja. Kiina toimitti toukokuussa 80 junavaunua ja on luvannut toimittaa ensi vuonna 80 lisää.

Kuuban junaraiteet ovat maailman vanhimpia. Ensimmäiset osat ovat 1830-luvulta.

Raiteet ja junat ovat kärsineet maan talouden tilasta. Kommunistisen Kuuban taloutta on hoidettu tehottomasti ja toisaalta sitä painoivat vuosikymmeniä Yhdysvaltojen asettama kauppasaarto.

Vaikka junalla liikkuminen on halpaa maassa, se on myös hidasta. 900 kilometrin matkaa saaren läpi on saanut tehdä jopa 24 tuntia. Autolla matkan on tehnyt puolet nopeammassa ajassa.

Junista on usein puuttunut ikkunoita ja istuimet ovat olleet rikki. Myös onnettomuuksia on tapahtunut yhä useammin viime vuosina.

Kuuban hallitus on päättänyt aloittaa junaliikenneuudistuksen junavaunuista. Sen jälkeen aiotaan alkaa korjata itse kiskoverkosto. Junat eivät voi ajaa uusinakaan täyttää vauhtia vanhojen kiskojen takia.

Junissa on ensimmäisen ja toisen luokan vaunut, mikä kuvastaa maan kurkottelua markkinatalouteen. Ensimmäisessä luokassa on hieman paremmat olo eli ilmastointi.

Kuuba on tehnyt lähes miljardin dollarin sopimuksen Venäjän kanssa rautateiden modernisoimisesta, Interfax on kertonut. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu.

Venäjän valtion rautatieyhtiö RZD kertoi vuonna 2017 Reutersille, että se neuvotteli nopean junayhteyden sopimuksesta. Yhteys kulkisi Havannan ja rantakohde Varaderon välillä.

Kuuban tilastojen mukaan viime vuonna junilla oli 6,1 miljoonaa matkustajaa, mikä oli vähemmän kuin esimerkiksi vuonna 2013, jolloin matkustajia oli 10 miljoonaa.

