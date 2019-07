Huoltoaseman baari tuhoutui pahoin tulipalossa Maalahdessa – tuli ei uhannut tankkauspisteitä

Maalahdessa Pohjanmaalla on sattunut varhain aamulla uhkaava huoltoasemapalo. Palo on jo sammutettu Petolahdessa, ja pelastuslaitos on siirtynyt jälkivartiointitöihin.

Huoltoaseman baarin kattorakenteet olivat tulessa, kun palo huomattiin ennen aamuviittä. Päivystävä palomestari Aatu Isotalo Pohjanmaan pelastuslaitokselta kertoo, että palo saatiin nopeasti hallintaan, mutta baari vaurioitui pahoin. Sen sijaan huoltoaseman verstasosa säästyi Isolahden mukaan pahemmilta vaurioilta.

– Tulipalo ei missään vaiheessa uhannut läheisiä tankkauspisteitä, Aatu Isotalo korostaa.

Palon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa. Pelastuslaitoksen jälkivartiointi tulipalopaikalla jatkuu aamupäivään saakka.

