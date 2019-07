Kiinan talouskasvu hidastui alimmilleen 27 vuoteen – kauppasota Yhdysvaltojen kanssa vaikuttaa selvästi

Kasvu on edelleen kovaa, mutta ei tyydytä Kiinaa.

Kiinan talouskasvu hidastui jälleen huhti–kesäkuussa. Kiinan talous kasvoi 6,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Luku pieneni edellisestä neljännesvuodesta, jolloin kasvua tuli 6,4 prosenttia.

New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan muu maailma voi olla vain kateellinen Kiinan kasvuluvuille, mutta maan historiassa tuore luku on murheellinen. Kasvu on pienintä sitten vuoden 1992, jolloin Kiina alkoi pitää nykyaikaisia neljännesvuositilastoja.

Talouskavua hidastaa Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota. Yhdysvallat nosti kiinalaisten tuotteiden tuontitulleja reippaasti toukokuussa, mikä on nakertanut kiinalaisten kuluttajien luottamusta.

Kiinan johto on tehnyt isoja veroleikkauksia avittaakseen maan taloutta, mutta nekään eivät ole onnistuneet korjaamaan kauppasodan jälkiä.

Kiinan hallituksen tavoite tämän vuoden talouskasvulle on 6–6,5 prosenttia. Huhti–kesäkuussa pysyttiin siis vielä tukevasti tavoitteessa, mutta luku tuntuu olevan luisumaan päin.

Kiinan viranomaiset tunnustivat maanantaina, että olosuhteet näyttävät huonontuvan. Kiinan tilastokeskuksen johtaja Mao Shengyong listasi useita syitä talouden heikkenemiselle.

– Taloudelliset olosuhteet ovat edelleen ankarat sekä kotimaassa että ulkomailla, maailmantalouden kasvu hidastuu, ulkoiset epävarmuustekijät lisääntyvät, epätasapainoinen ja riittämätön kehitys kotimaassa on edelleen akuutti, ja talous on uudessa laskupaineessa, Mao luetteli.

Lähteet: AFP