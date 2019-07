"He eivät voi pysäyttää kaikkia meistä" – Jo miljoona on ilmoittautunut kieli poskessa luotuun tapahtumaan, jossa rynnätään Area 51:lle

Salamyhkäinen Area 51 on kiehtonut avaruusolioista ja tunnistamattomista lentävistä esineistä eli ufoista kiinnostuneita jo vuosikymmeniä. Alueen olemassaolo tunnustettiin vasta kuusi vuotta sitten.

Vitsitapahtuma ei naurata Yhdysvaltain ilmavoimia, joka on jo varoittanut yrittämästä alueelle.

Jo miljoona ihmistä on ilmoittautunut osallistuvansa Facebook-tapahtumaan (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoituksena on tehdä yllätyshyökkäys Yhdysvaltain Nevadassa sijaitsevalle Area 51:lle. Alue on synnyttänyt vuosikymmenten mittaan lukuisia huhuja tunnistamattomista lentävistä esineistä eli ufoista ja alueelle piilotetuista avaruusolioista.

Yhdysvallat tunnusti virallisesti Nevadan autiomaassa noin tunnin ajomatkan päästä Las Vegasista sijaitsevan suljetun alueen olemassaolon vasta vuonna 2013.

Ilmoittautumisen ohella kiinnostuksensa tapahtumaan on ilmaissut reilut 800 000 ihmistä. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The Independent (siirryt toiseen palveluun) ja Vox (siirryt toiseen palveluun).

Tapahtuman Facebook-sivu on täyttynyt tuhansista satiirikirjoituksista ja meemeistä, joilla spekuloidaan parasta tapaa päästä sisälle huippusalaiselle alueelle.

Osallistujien on tarkoitus tavata Area 51 Alien Center -turistinähtävyydellä.

Huumorimielellä luotu tapahtuma

Selkeästi kieli poskessa luotu tapahtuma ammentaa verkossa viljeltävien meemien sanastosta ja maailmasta, esimerkiksi osallistujia pyydetään juoksemaan paikalle Naruto-tyylillä, "nopeammin kuin luodit". Kyseessä on kuuluisaan japanilaiseen sarjakuvaan mangaan ja animaatiotyyliin animeen viittaava tapa esittää äärimmäisen nopeaa juoksemista kädet levitettynä ja pää eteenpäin painettuna.

Tapahtumasivulla vitsaillaan, että alueelle on mahdollista päästä massavoimalla, mikä käy ilmi myös tapahtuman nimestä "Rynnäköidään Area 51:lle, he eivät voi pysäyttää kaikkia meistä".

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, onko yksikään taho ottanut kutsua tosissaan. Alueelle olisi tarkoitus rynnistää syyskuun 20. päivän aikaisina tunteina.

Ilmavoimat varoittavat yrittämästä alueelle

Useat tapahtumasivulle kirjoittaneet ovat hilpeästä kirjoitustyylistä huolimatta muistuttaneet viranomaisia, että kyseessä on vitsi.

Yhdysvaltojen ilmavoimien edustajan Laura McAndrewsin mukaan tapahtumasta ollaan tietoisia, kertoo sanomalehti Washington Post (siirryt toiseen palveluun). McAndrews varoitti ihmisiä edes yrittämästä sotavoimien harjoitusalueelle.

–Yhdysvallat on aina valmis suojemaan alueitaan ja omaisuuttaan, McAndrews sanoi lehden mukaan.

McAndrews ei kertonut, millä tavoin viranomaiset ovat varautuneet asiaan.

Vaikka pääsy Area 51:lle on torpattu, sen lähiseutu on suosittu matkailualue, jossa sijaitsee useita avaruusolioteemaisia motelleja, museoita ja ravintoloita.