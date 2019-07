Kuu pimenee osittain ensi yönä: Pimennys näkyy Suomessa monissa paikoissa – lähetä kuva

Kuu kulkee tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Maan varjon läpi, joten pilvien salliessa lähes koko maassa voidaan katsella osittaista kuunpimennystä. Samalla voi vaikka muistella, miten ensimmäiset ihmiset olivat juuri samaan aikaan 50 vuotta sitten matkalla Kuuhun.

Kesäinen täysikuu kelluu kuitenkin niin matalalla, että Inaria pohjoisempana se jää horisontin taakse. Alkuhetket jäävät samasta syystä näkymättä muuallakin. Tuo puolivarjovaihe on kuitenkin niin vaatimaton, ettei puute haitanne katselijaa.

Syvimmän pimennyksen hetkellä yli puolet Kuun pinnasta on Maan täysvarjon peitossa. Pimennys näkyy parhaiten Etelä-Suomessa. Toisin kuin auringonpimennystä, kuunpimennystä voi huoletta katsella paljain silmin.

Pimennyksen parhaat hetket alkavat kello 23.02, kun Kuun reuna alkaa ajautua täysvarjoon, jonka Maa heittää avaruuteen. Oulun korkeudella Kuu nousee kuitenkin vasta kello 23.25.

Pimennyksen syvin vaihe tapahtuu taivaalla eteläkaakon ja etelän välillä puoli yhden aikaan aamuyöllä. Tällöin Kuun pinnasta noin 57 prosenttia on Maan täysvarjon peitossa.

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorven mukaan säiden puolesta paras mahdollisuus nähdä kuunpimennys yöllä on Suomen etelä- ja itäosissa, joissa on sää on puolenyön aikoihin osittain selkeä ja poutainen.

Pohjanmaalla ja Lapissa on pimennyksen aikaan puolestaan pilvisempää ja paikoin sateista.

Kuu punertaa kuparinkarvaisena

Lähellä horisonttia Kuu näyttää kellertävältä tai punertavalta, sillä ilmakehä sirottaa sen valosta sinisiä sävyjä pois. Tästä syystä punertavat myös auringonlaskut ja -nousut, kerrotaan tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta.

Sen mukaan Kuu saattaa punertua vielä lisää kosteuden, metsäpalojen noen tai ilman muiden epäpuhtauksien vuoksi. Niinpä Kuu näyttänee pimennyksen syvimmässä vaiheessa kuparinkarvaiselta, ja yläreuna on selvästi alaosaa tummempi, lähes musta.

Kuu myös näyttää suuremmalta lähellä horisonttia kuin korkealla taivaalla. Syytä tähän kuuilluusioksi nimettyyn ilmiöön ei tarkalleen tiedetä, Ursasta kerrotaan.

Osittaisen vaiheen jälkeen pimennyksen päättää uusi puolivarjovaihe, ja pimennyksen loppuosaa on vaikeaa havaita paljain silmin. Puolivarjopimennys päättyy pian aamukolmen jälkeen.

