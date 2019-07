Aselain muutos sai harrastajat ja keräilijät hämilleen – laittoman lippaan hallussapito voi viedä kaikki luvat

Lakimuutoksen taustalla on Euroopan unionin uusi asedirektiivi, jota kiristettiin Euroopassa sarjatuliaseilla tehtyjen terrori-iskujen jälkeen.

Tällä viikolla astui voimaan aselain muutos (siirryt toiseen palveluun), jonka myötä pitkälippaiset puoliautomaattiaseet siirtyvät erittäin vaarallisten ampuma-aseiden luokkaan. Lakimuutoksen taustalla on Euroopan unionin uusi asedirektiivi, jota kiristettiin Euroopassa sarjatuliaseilla tehtyjen terrori-iskujen jälkeen.

Jatkossa pitkiin yli 10 patruunan lippaan puoliautomaattiaseisiin ja lyhyisiin yli 20 patruunan lippaan puoliautomaattiaseisiin on haettava erillinen lupa poliisihallitukselta. Myös pelkkä tällaisen aseen latauslaitteen eli lippaan hallussapito ilman asianmukaista aselupaa on kielletty.

Näitä molempia aseita ja lipastyyppejä käytetään erilaisissa reserviläisammunnoissa. Muutos koskee esimerkiksi Puolustusvoimien rynnäkkökivääreitä muistuttavia puoliautomaattikivääreitä, joita kutsutaan kansankielellä reserviläiskivääreiksi.

Lakimuutos ei koske niitä latauslaitteita, jotka kuuluvat ennen vuotta 1946 valmistettuihin sarjatuliaseisiin ja joita ei voi asentaa itselataavaan kertatuliaseeseen. Monen keräilijän kaapista löytyvät Suomi-konepistoolien ja Emma-pikakiväärien latauslaitteet jäävät näin ollen uuden lain ulkopuolelle.

Uhkana kaikkien lupien menetys

Uuden lain tulkinta on herättänyt paljon kysymyksiä aseharrastajien keskuudessa. Direktiivin sanktio on järeä: mikäli harrastaja pitää tietoisesti luvatta hallussaan erittäin vaaralliseksi luokiteltuja aseita tai niiden lippaita, hän voi menettää kaikki aselupansa.

– Tämä on ollut hyvin traumaattinen prosessi, jossa on menty uhkakuvat edellä, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg sanoo.

Alkuperäisin direktiivi olisi kieltänyt kategorisesti kaikki puoliautomaattiaseet. Lainvalmistelun yhteydessä Reserviläisliitto sai kuitenkin läpi poikkeamat, joiden ansiosta harjoitustoiminta voi jatkua entiseen malliin. Aseluvan voi jatkossa saada urheiluammunnan tai maanpuolustuksen perusteella.

– Suomessa on kymmeniä tuhansia reservikivääreitä, joita käytetään harjoituksissa. Valtaosa niiden luvista menee urheiluammunnan kautta, Nyberg sanoo.

Metsästäjät käyttävät harjoitteluun

Metsästyskäytössä olevien itselataavien aseiden lipaskapasiteetti on ollut rajoitettu metsästyslain sekä luonto- ja lintudirektiivien mukaisesti 2–3 patruunaan. Metsästäjä on kuitenkin voinut harjoitellessa käyttää minkä kokoista lipasta tahansa.

Ampuma-aselain muutoksen jälkeen metsästysperusteisella luvalla ei saa enää pitää hallussa pitkien aseiden lippaita, joihin mahtuu yli 10 patruunaa. Jos erityisen vaaralliseksi luokiteltu ase on hankittu viimeistään 12. kesäkuuta 2017, lupa säilyy sen voimassaoloajan ennallaan.

Jos ase on hankittu 13. kesäkuuta 2017 tai sen jälkeen, on lupaa haettava uudelleen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, viimeistään 14. tammikuuta 2020. Metsästäjäliitto on tiedottanut aselain etenemisestä muun muassa verkkosivuilla ja jäsenlehdessä.

Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen kertoo, että metsästäjillä on vielä jonkin verran käytössä esimerkiksi itselataavia Valmet Petra -kivääreitä, joiden lupa on haettu metsästysperusteella. Näitä aseita voi käyttää edelleen ja harjoitellessa niissä voi olla pitkä lipas.

– Metsästäjien kannalta olisi tärkeää, että lupakäytännöt muodostuvat yhtenäisiksi ja poliisilla on selkeä ja yhdenmukainen tapa toimia, Partanen sanoo.

Vanhoja lippaita huomattava määrä

Sisäministeriön erityisasiantuntija Elina Rantakokko kertoo, että Puolustusvoimat on vuosien saatossa myynyt erittäin vaarallisiksi luokiteltavien sarjatuliaseiden ja itselataavien kertatuliaseiden latauslaitteita muun muassa aseharrastajille ja -keräilijöille.

– Tällaista latauslaitetta voi edelleen säilyttää ilman erillistä lupaa, mikäli siitä tekee toimintakelvottoman tai rajoittaa muuten sen kapasiteettia pysyvästi, Rantakokko sanoo.

Rikoslaki edellyttää ampuma-aserikokselta tahallisuutta. Siispä jos harrastaja ei ole tietoinen siitä, että hänellä on hallussaan luvaton latauslaite, tekoa ei pidetä rangaistavana. Aselakiin on kirjattu myös niin kutsuttu armovuosisäännös, jonka mukaan teko ei johda aselupien peruuttamiseen, mikäli henkilö tuo luvattoman latauslaitteen poliisille myöhemmin oma-aloitteisesti.

– Halutessaan latauslaitteen voi myös luovuttaa valtiolle tai sellaiselle henkilölle, jolla on lupa sen hallussapitoon, Rantakokko sanoo.

