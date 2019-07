Sellaista paria ei olekaan, jolla seksihalut aina kohtaisivat – Myytti halujen samanlaisuudesta luo turhia paineita

Asiantuntija varoittaa kuvittelemasta, että suhde on epäonnistunut, jos pariskunnan seksihalut eivät ole samanlaiset. Kuvituskuva.

Asiantuntija varoittaa kuvittelemasta, että suhde on epäonnistunut, jos pariskunnan seksihalut eivät ole samanlaiset. Kuvituskuva. AOP

Pelottavin seksikysymys kumppanille on ”mikä sinun haluasi jarruttaa?” Sen kysyminen voi parantaa seksielämää huimasti.

Kesäpäivä kääntyy iltaan. On saunottu ja uitu, lapset ovat nukkumassa ja kumppani saunanraikkaana vieressä mökin terassilla. Nyt olisi aikaa. Nyt olisi mahdollisuus seksiin.

Usein niin tapahtuukin, mutta varsin usein terassilta lähdetään vain nukkumaan. Tyytymättöminä ja pettyneinä, toinen torjuttuna ja toinen jälleen kerran omaa haluttomuuttaan surren. Taas yhtä askelta lähempänä eroa, koska seksuaaliset halut eivät näytä enää osuvan yksiin.

Seksuaaliseen haluun ja halun puutteeseen perehtynyt erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen huokaisee syvään kuvitteellisen, mutta todentuntuisen tarinan kuultuaan.

– Meillä vallitsee lähes myyttinen ajatus siitä, että pareilla halujen pitäisi olla samankaltaiset tai jopa identtiset. Se on epärealistinen ideaali.

Meillä on paljon rakkauteen ja suhdemuotoihin liittyviä, kulttuurisesti muokkautuneita uskomuksia ja oletuksia. Yksi vahvimmista on, että pariskuntien halujen pitäisi olla ainakin suurin piirtein samanlaiset, tai muuten suhde on epäonnistunut. Toinen yleinen uskomus on, että pitkäaikaisen kumppanin kyllä tuntee niin hyvin, ettei seksistä ja haluista tarvitse puhua.

– Monella on mielessä sadunomainen kuva rakkaudesta, että on olemassa vain se yksi ainoa oikea, jonka kanssa elämä ja seksi on aina mahtavaa. Lisäksi usein oletetaan, että kumppani osaa lukea ajatuksia, Elina Tanskanen kuvailee.

Pidämme näitä käsityksiä itsestäänselvinä, emmekä osaa kyseenalaistaa niitä. Ne ohjaavat ajatuksiamme siitä, minkälainen parisuhteen pitäisi olla.

Halujen eriparisuus yleisempää kuin samanlaisuus

Elina Tanskanen on seksuaaliterapeutin työssä tavannut satoja erilaisia pareja ja kuullut paljon erilaisia kokemuksia halun puutteesta tai sen katoamisesta. Hänen mukaansa seksuaalisten halujen eriparisuus koskettaa käytännössä kaikkia pareja ainakin jossain vaiheessa yhteiselämää.

Ongelmana voi olla joko seksin määrä tai sen laatu, tai molemmat. Laadun suhteen voi olla kyse esimerkiksi siitä, että ennen tyydyttävä tapa harjoittaa seksiä ei enää tunnu kiinnostavalta tai vaikka siitä, että parisuhteen osapuolista toinen alkaa kiinnostua jostain uudenlaisesta tavasta toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Asiantuntija muistuttaa, että parin on tarpeen puhua haluistaan, vaikka se ei aina olisikaan helppoa. Kuvituskuva. AOP

Kun seksi halujen eriparisuuden takia hiipuu, voi parisuhde vähitellen kriisiytyä.

– Halujen eriparisuus tuottaa kipua, koska se tulkitaan siten, että kumppani ei halua minua. Eriparisuus kuitenkin kuuluu elämään ja se on hyvin yleistä, eikä siitä tarvitse tulla ylitsepääsemätöntä ongelmaa.

Tanskanen toivookin, että halujen eriparisuudesta puhuttaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, vaikka jo nuorten seksuaalikasvatuksessa. Tietoisuus asiasta voi vähentää siihen liittyviä häpeän ja epäonnistumisen tunteita.

Moni asia jarruttaa ja estää halua

Elina Tanskanen rohkaisee pareja puhumaan haluistaan toisilleen, vaikka se voi tuntua kaikkea muuta kuin helpolta. Kumppanilta voi kysyä, mitä hän seksissä haluaisi tai mikä häntä kiihottaisi. Vielä tärkeämpää olisi kuitenkin uskaltaa kysyä, mikä hänen haluaan jarruttaa.

– Monesti ajattelemme vain, että seksielämään pitäisi saada lisää draivia kaasua painamalla. Siitä ei kuitenkaan ole hyötyä, ellei ensin tiedosta, mitkä ovat omia jarruja ja miten ne saa nostettua ylös, Tanskanen kuvailee.

Jarrut ovat joko ulkoisia tai sisäisiä tekijöitä, jotka estävät heittäytymään haluamaan ja nauttimaan. Ulkoisia, usein olosuhteisiin liittyviä häiriötekijöitä voivat olla muun muassa stressi, väsymys, sairaus tai vaikka pelko keskeytetyksi tulemisesta seksin aikana.

Sisäiset jarrut ovat syvemmällä ihmisen psyykessä. Niitä ovat esimerkiksi epäonnistumisen pelko, seksuaalikielteisyys ja omaan kehoon suuntautuva kehoviha. Vaikka kesää pidetään otollisena aikana romantiikalle, voi moni kokea siihen liittyvän vähäpukeisuuden itselleen vaikeana.

– Kesä aktivoi monella kehoon liittyviä epävarmuuksia ja pelkoa siitä, että kumppani kritisoi ulkonäköä.

Sisäistä jarrua painavat myös suhteen ongelmat ja pelko siitä, ettei toinen tykkää tai rakasta. Jos erilaisista jarruista ei puhuta, eivät romanttiset temput pitsialusvaatteineen tai kynttiläillallisineen auta halujen puutteeseen.

– Omat tunteet, toiveet ja pelot kannattaa puhua kunnolla auki, mutta toista kunnioittaen. Tähän voi myös hakea apua opaskirjoista tai asiantuntijoilta.

Seksi on miljoonia eri asioita

On myös yleistä, että kumppanien seksuaaliset mieltymykset kehittyvät eri suuntiin tai eri tahtiin. Toinen alkaa ehkä tuntea viehätystä erilaisiin roolileikkeihin tai vaikka sadomasokismiin. Toinen ei näistä syty välttämättä lainkaan, saattaa jopa vierastaa niitä. Keskustelutilanne voi tällöin olla hyvin jännittynyt.

– Toisen veto jonkin mieltymyksen luokse voi olla jo niin vahva, että hän voi kokea tekevänsä väärin itseään kohtaan jos ei mene sitä kohti. Hän on miettinyt sitä ehkä jo pitkään, mutta toiselle asia tulee täytenä yllätyksenä.

Uudenlaisista haluista puhuminen synnyttää kumppanissa helposti pelkoa riittämättömyydestä. Pelko ja jännitys luovat stressiä ja ahdistusta, jotka puolestaan syövät luovuutta ja kekseliäisyyttä. Niitä puolestaan tarvitaan, jotta halujen eriparisuuteen löytyisi molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Keskusteleminen, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ovat avainasemassa, kun haluja sytytellään. Kuvituskuva. AOP

Erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen rohkaiseekin pariskuntia etsimään ihan omat ratkaisunsa.

– On olemassa miljoonia variaatioita teemasta seksi. Seksi on aikuisten leikkiä, ja melkein mikä vaan on siinä mahdollista. Jokainen voi luoda ihan omat juttunsa.

Joskus ratkaisu voi löytyä myös parisuhteen ulkopuolelta esimerkiksi swingeröinnin eli parinvaihdon tai parisuhteen avaamisen kautta. Suhteen avaaminen yhdessä neuvotelluin säännöin ja rajoin on täysin mahdollista. Silloin kyseessä ei ole pettäminen.

Keskustelu tästäkin on syytä aloittaa hienovaraisesti ja antaa muutokselle aikaa.

– Jos on lupa edetä milli kerrallaan ja peruuttaa ja muuttaa mieltä, niin turvallinen olo säilyy paremmin ja lopputulos voi olla kaikkia osapuolia tyydyttävämpi, Tanskanen sanoo.

Paras halun sytyttäjä on…

Kun kesäloman aikana on käyty vähitellen keskustelua siitä, mikä kenenkin halua estää ja jarruttaa, on aika siirtyä pohtimaan, miten suhteeseen voitaisiin saada lisää eroottista viritystä. Eroottis-seksuaaliset ärsykkeet voivat olla mitä vaan, muistuttaa Elina Tanskanen. Hänen kokemuksensa mukaan yksi asia on kuitenkin todella monelle toimiva halun virittäjä.

– Jos minun pitäisi antaa yksi vinkki sinne mökkilaiturille tai kodin terassille, niin suosittelen tosi syvällistä keskustelua. Kärjistäen sanoen sellaista, jossa on aitoa avautumista, kohtaamista ja kenties kyyneliäkin.

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ilman painetta seksiin voi olla todella sytyttävää. Ellei heti samana iltana, niin ehkä seuraavana. Lisäksi halailu ja läheisyys ilman painetta seksiin voi toimia halujen virittäjänä.

Kauniit, aidot, sydämestä tulevat sanat ovat myös hyväksi.

– Sanoin tai kosketuksin osoitettu hyväksyntä vahvistaa seksuaalista itsetuntoa. Kuulostaa itsestäänselvältä, mutta tällaisia hetkiä me voisimme luoda paljon enemmän, Tanskanen kannustaa.