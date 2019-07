Kalastusoikeuksien kaupittelu kuumentaa tunteita Tenolla – "Tällä on alettu tekemään bisnestä"

Ulkopaikkakuntalaisille tarkoitetun kiintiön lupien myynti on kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

Tenojoella on syntynyt erikoinen tilanne, kun maanomistajan kalastusoikeutta on alettu vuokrata eteenpäin merkittävissä määrin.

Tämän mahdollistaa Suomen kalastuslain pykälä 11. (siirryt toiseen palveluun) Kalastuslain mukaan kalastusoikeutta vuokraava henkilö voi ostaa vuorokausilupia erityislupakiintiöstä, jossa lupia on yhteensä 3 300. Tenon sopimuksen mukaisesti tämä kiintiö oli varattu ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille. Viime vuoteen verrattuna kiintiön lupien myynti on kolminkertaistunut.

– Tällä kalastusoikeudella on alettu tekemään bisnestä. Tämä johti siihen, että mökkiläiset eivät saaneet kalastusmahdollisuutta, joka heille oli Tenon sopimuksessa myönnetty, kertoo entinen lohitutkija Eero Niemelä.

Lapin ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Mika Oraluoman mukaan lainsäädännöllisiä muutoksia ei ole tälle kaudelle tapahtunut, mutta käytäntö on yleistynyt. Tenon kalastusluville on kova kysyntä.

Norjalaiset valittivat oikeuteen

Kalastusoikeuksien vuokraaminen ei miellytä norjalaisia ja maassa asia on jo viety sekä eduskuntaan että oikeuteen. Norjalaiset vaativat Tenon sopimuksen uudelleen aukaisua.

– Norjalaisten mielestä on ihmeellistä, että vuokrauslupa on voimassa Norjan puolella. Norjan lainsäädännön mukaan tällaista kalastusoikeutta ei valtion vesissä voida luovuttaa, kertoo Eero Niemelä.

Järjestely aiheuttaa loven kotimaan lupamyyntiin. Maa- ja metsätalousministeriössä on havahduttu asiaan. Kalastusneuvos Eija Kirjavaisen mukaan aihe on aiheuttanut keskustelua ja tuonut viranomaisille palautetta siinä määrin, että ministeriö on alkanut selvittää asiaa.

Ministeriön tulee arvioida sopimuksen toimivuutta kolmen vuoden kuluessa, joka tulee täyteen ensi keväänä.

– Tämä asia on tarpeen arvioida pikaisesti, jotta ensi lupakauden alkuun saadaan tehtyä korjaavat toimenpiteet, sanoo Kirjavainen.