Trumpin hallinto aikoo estää keskiamerikkalaisia hakemasta turvapaikkaa Yhdysvaltain etelärajalla

Presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo estää keskiamerikkalaisia siirtolaisia hakemasta turvapaikkaa Yhdysvalloista.

Uuden säännöksen myötä ne turvapaikanhakijat, jotka ovat saapuneet Yhdysvaltain rajalle jonkin muun maan kautta, eivät voi hakea enää turvapaikkaa.

Huomenna voimaan astuva säännös estää myös yksin matkustavia alaikäisiä hakemasta turvapaikkaa. Säännöksessä on muutama poikkeus, joka koskee ihmiskaupan uhreja. Henkilöllä on lisäksi mahdollisuus hakea turvapaikkaa, mikäli tämän aiempi turvapaikkahakemus on hylätty jossain toisessa maassa.

Uusi säännös tullaan suurella todennäköisyydellä haastamaan yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa. Yhdysvaltain laki sallii pakolaisen hakea turvapaikkaa saapuessaan Yhdysvaltoihin huolimatta siitä, millä tavoin tämä on saapunut maahan.

Eilen Guatemalan perustuslakituomioistuin esti maan presidenttiä Jimmy Moralesia allekirjoittamasta siirtolaissopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus olisi merkinnyt sitä, että Guatemala määriteltäisiin niin sanotuksi turvalliseksi kolmanneksi maaksi. Näin Guatemalan olisi ollut pakko tarjota maan läpi kulkeville siirtolaisille turvapaikkaa.

Yhdysvaltain rajavartiolaitos kertoi heinäkuun alussa, että yhteensä yli 223 000 ihmistä oli pidätetty Rio Granden raja-alueella viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden toukokuun välillä. Pidätettyjen määrä nousi 124 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Lähteet: AP