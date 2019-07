Ruotsin turmakone hajosi sittenkin jo ilmassa – "Emme vielä tiedä oliko konetta huollettu asianmukaisesti"

Ruotsin onnettomuustutkintakeskus peruu aiempia puheitaan sunnuntaisesta lentoturmasta. Keskuksen mukaan Ruotsin Uumajan turmakone hajosi sittenkin jo ilmassa.

– Toinen siipi on murtunut jo ilmassa, ja osia siitä on löydetty toisesta paikasta vähän kauempana [putoamispaikasta], osastopäällikkö Peter Swaffer sanoo Dagens Nyheter -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Aiemmin maanantaina Ruotsin onnettomuustutkintakeskus ehti ilmoittaa, etteivät lentokoneen siivet irronneet ilmassa. Silminnäkijät kertoivat jo sunnuntaina, että vain toinen koneen siivistä oli kiinni sen pudotessa.

Silminnäkijän kuvaamalta videolta näkyy, että turmakone putosi hyvin nopeasti ja liki pystysuoraan alaspäin.

Onnettomuustutkintakeskus ilmoitti tiedotustilaisuudessa maanantaina iltapäivällä, ettei vielä ole tiedossa, oliko turmakonetta huollettu asianmukaisesti.

Kolmannes laskuvarjokerhon jäsenistä kuoli

– Hypoteesi on, että lentäjä on menettänyt koneen kontrollin jostakin syystä. Mikä se syy on, emme pysty vielä sanomaan. Onko siipi rikkoutunut ennen kontrollin menettämistä vai milloin, pohti ruotsalainen lentoturvallisuusasiantuntija Hans Kjäll aiemmin maanantaina Yle Vegan haastattelussa turman mahdollista kulkua.

GippsAero GA8 Airvan -tyyppinen lentokone putosi joessa olevaan saareen sunnuntaina Uumajassa. Kaikki koneessa olleet yhdeksän laskuvarjohyppääjää kuolivat.

Kuolleista seitsemän oli miehiä ja kaksi naisia. Kaikki kuolleet olivat Ruotsin kansalaisia, mutta yhdellä oli myös Yhdysvaltain kansalaisuus.

– Olemme menettäneet lähes kolmanneksen kerhomme aktiivisista laskuvarjohyppääjistä, suree Uumajan laskuvarjokerhon pääkouluttaja Johan Hellström Aftonbladet-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

