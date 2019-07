Sähkötupakkayhtiön pomo pyysi anteeksi riippuvaisten lasten vanhemmilta – Järjestö: "Suoraan tupakkateollisuuden pelikirjasta"

Sähkötupakkayhtiö Juul Labsin toimitusjohtaja Kevin Burns on esittänyt anteeksipyynnöksi tulkitun kommentin sähkötupakasta riippuvaisten lasten vanhemmille.

Burnsin anteeksipyyntö nähtiin maanantaina Yhdysvalloissa esitetyssä sähkötupakkaa käsittelevässä CNBC-televisiokanavan dokumentissa (siirryt toiseen palveluun) "Vaporized: America's E-cigarette Addiction".

Dokumentissa toimittaja kysyy Burnsilta, kuinka tämä puolustaisi yhtiönsä kasvua sähkötupakasta riippuvaiseksi tulleen teinin vanhemmalle.

– Ensinnäkin sanoisin olevani pahoillani, että heidän lapsensa käyttää tuotetta. Sitä ei ole tarkoitettu heille [lapsille], Burns sanoi.

Hän sanoi toivovansa, etteivät mitkään Juulin toimet ole tehneet sähkösavukkeista houkuttelevia nuorille. Lisäksi Burns myönsi, että sähkötupakan pitkäaikaisen käytön vaikutuksista pitää tehdä tutkimusta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Juulin osuus Yhdysvaltain sähkötupakkamarkkinasta on noin 40 prosenttia. The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan yhtiön markkinaosuus on yli 70 prosenttia. Viime vuonna Marlboro-savukkeita valmistava Altria osti 35 prosentin osuuden Juulista.

Sähkötupakka houkuttaa nuorisoa

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on kuvaillut sähkösavukkeiden käytön yleisyyttä teini-ikäisten keskuudessa epidemiaksi. Vuonna 2018 lähes 21 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) amerikkalaisista high school -opiskelijoista käytti sähkötupakkaa.

Sähkötupakkaa on markkinoitu aikuisille keinona lopettaa perinteisen tupakan polttaminen. Sähkösavuketta pidetään tupakointia vaarattomampana, mutta sen vaikutuksia ei vielä tunneta tarkasti.

Tupakointi onkin vähentynyt Yhdysvalloissa jo vuosien ajan. Nyt amerikkalaiset viranomaiset pelkäävät, että sähkösavukkeet koukuttavat uuden sukupolven nikotiiniin.

Esimerkiksi Juulin kotikaupunki San Francisco ilmoitti kesäkuussa, että se kieltää sähkötupakan myynnin.

Juul on yrittänyt torjua teinien sähkötupakointia poistamalla hedelmänmakuisia sähkösavukenesteitä myynnistä sekä sulkemalla yhtiön sosiaalisen median tilejä.

"Valeanteeksipyyntö"

Tupakointia vastustavan kansalaisjärjestön Campaign for Tobacco-Free Kidsin hallituksen puheenjohtaja Matthew L. Myers kutsuu Burnsin kommenttia valeanteeksipyynnöksi.

Myersin mukaan Juulilla on ollut merkittävä rooli sähkötupakan käytön yleistymisessä nuorison keskuudessa Yhdysvalloissa. Yhtiö muun muassa käytti sosiaalisen median mainoksissaan kauniita nuoria malleja trendikkäissä ympäristöissä.

– Juul toimii tupakkateollisuuden pelikirjan mukaisesti julistaen kovaa, että he eivät halua lasten käyttävän tuotteitaan. He eivät koskaan myönnä, että heidän markkinointinsa houkutteli lapsia, Myers sanoi järjestön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa viranomaiset ovat yrittäneet rajoittaa hyvänmakuisten sähkötupakkanesteiden myyntiä. Toistaiseksi kiellot eivät ole purreet.

