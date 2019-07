Tulli: Laittomia seksitehosteiksi tarkoitettuja ja päihtymiseen käytettyjä poppers-tuotteita myyty Suomessa kymmeniä tuhansia

"Poppersit" ovat alkyylinitriittejä, joista useat on luokiteltu vuodesta 2013 alkaen lääkeaineiksi. Alkyylinitriittien maahantuontiin tarvitaan lupa.

Tulli on tutkinut tapausta, jossa Suomeen on useiden vuosien ajan tuotu laittomia poppers-tuotteita. Niitä on myyty aikuisviihdeliikkeissä ja verkkokaupoissa.

Poppers-tuotteet ovat joukko alkyylinitriittejä, joita käytetään lähinnä päihtymistarkoitukseen ja tehostamaan seksuaalista kokemusta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan poppersien tilaaminen ulkomailta on kiellettyä ilman asianmukaista lupaa.

Takavarikoitujen ja myyntiin päätyneiden poppers-tuotteiden arvo on yhteensä noin 600 000 euroa, ja epäiltyjen on arvioitu hyötyneen taloudellisesti noin samalla summalla.

Tulli arvioi, että vuosina 2013–2019 poppers-tuotteita on päässyt myyntiin noin 40 000. Alkuvuonna popperseja takavarikoitiin Etelä- ja Länsi-Suomessa noin 2 500.

Epäiltyjen omaisuutta on saatu turvaamistoimena takavarikkoon lähes vastaava määrä kuin mitä rikollisella toiminnalla on ansaittu.

Tulli on esitutkinnan aikana kuulustellut useita henkilöitä epäiltynä rikoksesta. Heidän epäillään johtaneen aikuisviihdeliikkeitä.

Tulli on tutkinut tapausta lääkeainerikoksena ja salakuljetuksena. Esitutkinta on valmistumassa, ja tapaus siirtyy syyteharkintaan Helsingin ja Länsi-Suomen syyttäjänvirastoihin vielä tämän vuoden aikana.

Mikä poppers?

Proviisori Veli-Matti Surakka kertoo A-klinikkasäätiön ylläpitämän Päihdelinkin sivuilla (siirryt toiseen palveluun), että poppersit ovat nestemäisiä alkyylinitriittejä, joita käytetään hengittämällä avatusta pienestä pullosta haihtuvaa valmistetta nenän kautta.

Nimi poppers tulee siitä, että yksi käytetyistä alkyylinitriiteistä, amyylinitriitti, oli pakattu ampulleihin, joiden avaaminen sai aikaan poksahtavan äänen.

Alkyylinitriittejä on käytetty aiemmin esimerkiksi rasitusrintakivun hoitoon.

Nykyään lääketieteellinen käyttö ei ole merkittävää, vaan aineita hyödynnetään lähes yksinomaan päihteenä ja tehostamaan seksuaalista kokemusta.

Poppersien oletetaan lisäävän typpioksidin määrää elimistössä, ja tämä aiheuttaa keskeisimmät vaikutukset. Verisuonet laajenevat, mikä alentaa verenpainetta ja saa aikaan tokkuraisuutta, lämmön tunnetta ja euforiaa.

Vaikutus alkaa lähes välittömästi, mutta loppuu muutamassa minuutissa. Myös peräaukon sulkijalihas rentoutuu, minkä takia popperseja on käytetty anaaliseksin helpottamiseksi.

Haittavaikutuksia ovat ihon punastuminen, päänsärky, sydämen tykytykset ja miedot allergiset oireet. Muutamissa tapauksissa lyhytaikainen käyttö on aiheuttanut pitkäkestoisia näkövaurioita. Fyysistä riippuvuutta ei kehity.

Popperseja ei saa missään nimessä juoda. Suun kautta otettuna ne ovat erityisen vaarallisia ja voivat tappaa, eikä niistä saa silloin haluttua päihdyttävää vaikutusta.

Suurinta käyttö on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tilastoja käytön yleisyydestä Suomessa ei ole saatavilla.

Kun lainsäädäntö tiukentui, kehitettiin erilaisia poppers-johdoksia, joiden myyntiä ei rajoitettu. Lainsäädäntöä pyritään edelleenkin kiertämään siten, että popperseja myydään "huoneenraikastimina".