Vettä valuu vasta reilun 10 vuoden ikäisen Suomen merimuseon katosta läpi – asiantuntijan mukaan paikkaaminen ei enää riitä, vaan koko vuotava osa pitää uusia

Kotkassa sijaitsevan Merikeskus Vellamon tiloihin pääsee etenkin rankkasateella valumaan vettä sisään. Vettä tihkuu ainakin kävelyliuskan alla olevaan kylmään tilaan, esineiden konservointitilaan ja toisen kerroksen ravintolaan.

Vellamon vesikaton uutisoitiin viime viikolla vuotaneen jo vuosien ajan useasta paikasta kävelyluiskan kohdalta. Vellamon tilaa hallinnoi Kotkan kaupungin omistama Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy. Se arvelee katon vuotaneen jo noin kymmenen vuoden ajan. Merikeskus Vellamo avattiin vuonna 2008.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Anu Kuusela kertoo, että Vellamossa toimivien Suomen Merimuseon ja Kymenlaakson museon näyttelyt eivät ole vaarassa.

Asiantuntija: "Kokonaan uutta kattoa tilalle"

Vellamon kävelyliuskassa on käytetty käänteistä kattorakennetta. Se on yleinen rakennusratkaisu, jota käytetään muun muassa kauppakeskuksien kattoparkkialueilla. Käännetyssä katossa vedeneristys sijaitsee muun eristysmateriaalin ja maisemointiaineksen alapuolella.

– Se on riskikkäämpi kuin tuollainen niin sanottu tavallinen normaali katto, jossa vettä eristävä pinta on siellä päällimmäisenä, tekniikan tohtori Jukka Pekkanen Tampereen yliopistosta kertoo.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan Anu Kuuselan mukaan on mahdotonta tietää, kuinka monesta kohtaa luiska vuotaa. Tarkka kartoitus vaatisi kävelyliuskan avaamista.

Merikeskus Vellamo sijaitsee Kotkan Kantasatamassa kaupungin keskustan tuntumassa. Mirjam Tahkokorpi / Yle

Tekniikan tohtori Pekkanen arvioi, että tällaisessa kattotapauksessa olisi varminta vaihtaa vanhaa rakennetta kokonaan uuteen kattoon. Hän pitää Vellamon kävelyluiskan paikkaamista hankalana.

– Vesi on salakavala aine. Se pääsee todella pienistäkin rakosista läpi, ja se voi kulkea vaakasuunnassa pitkiäkin matkoja. Varmimmin vuoto saadaan korjattua tällaisessa tapauksessa, kun kattoa uusitaan tarpeeksi suurelta alueelta kokonaan, tekniikan tohtori Jukka Pekkanen sanoo.

Useita virheitä

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy tilasi Sitowise Oy:n korjausrakentamisen asiantuntijoilta selvityksen rakenteen vuotojen syistä. Niissä havaittiin, että rakenne on toteutettu suunnitelmista poikkeavalla tavalla, toteutus ei vastaa sovittua, hyvää rakentamistapaa ja on riskirakenne. Nämä riskit ovat toteutuneet vuotoina.

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Anu Kuusela kertoo, että Sitowisen asiantuntijaselvityksen tulokset voi tiivistää kuuteen kohtaan.

Ensinnäkin vesikaton läpivientikappaleiden ylösnostot ovat huomattavasti liian matalat. Toiseksi pintalaatan kiinnike on kiinnitetty vedeneristeen päälle, kun se olisi suunnitelmien mukaisesti tullut kiinnittää ontelolaattaan.

Merikeskus Vellamossa pitävät majaa Suomen Merimuseo ja Kymenlaakson museo. Merimuseossa on esillä muun muassa tämä jäänmurtaja Tarmon pienoismalli. Petri Niemi / Yle

Kolmas poikkeama on se, että alimman lämmöneristyskerroksen urat eivät ole kohdakkain. Ne ovat myös olleet bitumin tukkimia, joka on aiheuttanut veden patoutumista. Patoutunut vesi on päässyt tunkeutumaan eristeen läpivientien kautta rakenteisiin.

Neljäntenä Kuusela mainitsee bitumin runsaan käytön eristeeksi asennetun kumibitumikermin päällä. Bitumin käyttö on heikentänyt vedeneristeen elastisuutta.

Viides poikkeama liittyy puutteellisiin liimaus- ja kiinnitystöihin, jotka ovat myös mahdollistaneet vuodot seinärakenteisiin.

Lopuksi Kuusela toteaa, että katon räystäsrakenne poikkeaa suunnitelmasta muun muassa siten, että myrskypeltien asennus on puutteellinen. Urakoitsija on yrittänyt korjata tätä puutetta muutaman viime vuodena aikana.

Vellamon rakenteisiin pääsee sadevettä kävelyrampin kohdalta. Antti-Jussi Korhonen

Oikeusprosessi kesken

Kotkan kaupunki on reklamoinut vesivuodoista urakoitsijaa toistuvasti, mutta kaupungin mukaan tuloksetta. Vuoteen 2017 asti urakoitsija on yrittänyt korjata vuotavaa rakennetta siinä onnistumatta. Vuoden 2017 jälkeen urakoitsija ei ole suostunut toteuttamaan korjauksia.

Nyt kaupunki on haastanut Merikeskus Vellamon rakentaneen rakennusyhtiö YIT:n oikeuteen. Kaupunki vaatii YIT:ltä runsaan neljän miljoonan euron vahingonkorvausta. Kumpikaan osapuoli ei halua kommentoida asiaa oikeusprosessin ollessa kesken.

