Trumpin kritisoimien kongressiedustajien mukaan "räikeän rasistisessa hyökkäyksessä" on kyse harhautuksesta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin Twitter-viesteissä tölvimä nelikko vastasi tiedotustilaisuudessa, että presidentin sanojen sijaan nyt tulisi kiinnittää huomiota Trumpin hallintoon.

Demokraattien ensimmäisen kauden kongressiedustajat Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib ja Ilhan Omar kuuluvat etnisiin vähemmistöihin.

Trump on Twitterissä kehottanut edustajia "palaamaan sinne mistä nämä ovat tulleet". Jokainen naisista on Yhdysvaltojen kansalainen ja kolme heistä on syntynyt Yhdysvalloissa.

Somaliasta lapsena Yhdysvaltoihin lapsena muuttanut Omar sai Yhdysvaltojen kansalaisuuden vuonna 2000 – kuusi vuotta aiemmin kuin Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun).

Pressleyn mukaan kyseessä on presidentin harhautusyritys, jonka tarkoituksena on viedä huomiota pois tärkeistä asioista.

Edustajat pitävät Trumpin hallinnon maahanmuuttopolitiikkaa, tervedenhuoltolinjauksia ja verotustoimia epäonnistuneina.

Ocasio-Cortez sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että Trump sortuu henkilökohtaisuuksiin, sillä hän ei tiedä, miten puolustaa oman hallintonsa toimintaa.

–Haluan sanoa tässä maassa asuville lapsille, että sillä mitä presidentti sanoo ei ole väliä, tämä maa kuuluu teille, Ocasio-Cortez sanoi CNN:n mukaan.

Myös omat rivit rakoilevat

Presidentin tviitit on tuomittu rasistisiksi ja ne ovat herättäneet ankaraa vastusta paitsi demokraateissa myös republikaanien riveissä.

Trump ei ole ilmaissut halua pyytää anteeksi naisilta.

– Nämä ihmiset vihaavat maatamme. He vihaavat sitä mielestäni intohimoisesti. He rakastavat Yhdysvaltain vihollisia, kuten al-Qaidaa, Trump väitti Made in America (siirryt toiseen palveluun) -tilaisuudessa Valkoisessa talossa.

– Jos et ole onnellinen täällä, voit lähteä, Trump sanoi.

Omar: "Räikeän rasistinen hyökkäys"

Omar sanoi tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on räikeän rasistinen, asianmukaisesti valittuihin kongressiedustajiin kohdistuva hyökkäys.

– Tämä on valkoisten nationalistien agendaa, joka tapahtuu keskustelupalstoilla, kansallisessa televisiossa ja nyt se on saavuttanut Valkoisen talon puutarhan, Omar sanoi The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Omar ja Tlaib ovat kongressin historian ensimmäiset musliminaiset.

Omarin mukaan joka ikinen etniseen vähemmistöön kuuluva on jossain vaiheessa elämäänsä kuullut ihonväriin liittyviä kommentteja.

– Tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun kuulemme kiihkoilevaa ja vastenmielistä puhetta presidentiltä, Tlaib sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Omar ei halunnut vastata Trumpin väitteisiin siitä, että hän tukee al-Qaidaa.

– En katso kysymystä vastauksen arvoiseksi. Tiedän, että jokainen islaminuskoisiin vihamielisesti suhtautuva riemuitsee, jos vastaamme tähän tai puolustelemme itseämme, Omar sanoi Reutersin mukaan.

Tlaib ja Omar toistivat vaateensa siitä, että Trump pitäisi asettaa virkasyytteeseen.

Lähteet: Reuters