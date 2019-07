Uusien hiv-tartuntojen määrä laskussa Itä-ja Etelä-Afrikassa – Itä-Euroopan ja Keski-Aasian tilanne huolestuttava

Etelä-Afrikassa on on onnistuttu vähentämään uusien hiv-tartuntojen määrää yli 50 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna.

Hiv-tartuntoihin ja aidsiin liittyvien kuolemien määrä on pudonnut reilulla 30 prosentilla vuodesta 2010, kertoo YK:n aids-ohjelma Unaids. Organisaatio kuitenkin varoittaa, että rahoituksen vähentyessä maailmanlaajuiset pyrkimykset päästä taudista kokonaan eroon ovat vaikeutuneet.

Noin 1,7 miljoonaa ihmistä sai hiv-tartunnan vuonna 2018. Tämä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010.

Unaidsin mukaan tartuntojen määrän laskua selittävät erityisesti edistysaskeleet suurimmassa osassa itäistä ja eteläistä Afrikkaa. Erinomaisena esimerkkinä toimii Etelä-Afrikka, missä on onnistuttu vähentämään uusien hiv-tartuntojen määrää yli 50 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna. Aidsiin liittyvät kuolemat ovat vähentyneet maassa 40 prosentilla samalla aikajaksolla.

Sen sijaan Unaids on huolissaan uusista hiv-tartunnoista itäisessä Euroopassa ja Keski-Aasiassa. Näillä alueilla hiv-tartuntojen määrä on kasvanut 29 prosentilla. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa uusien tartuntojen määrä on noussut 10 prosentilla ja Latinalaisessa Amerikassa 7 prosentilla.

Hiv-tartunnan saaneiden pääsy hoitoon on helpottunut maailmanlaajuisesti vuodesta 2010 lähtien. Viime vuonna reilu 23 miljoonaa ihmistä sai hoitoa – hiv-tartunnan saaneiden kokonaismäärä oli vajaat 38 miljoonaa.

Noin 770 000 ihmistä kuoli viime vuonna aidsiin liittyviin sairauksiin. Määrä on laskenut merkittävästi, sillä aidsepidemian huippuvuonna 2004 aids-kuolemia oli 1,7 miljoonaa. Kaikkiaan aidsiin on kuollut arviolta 35 miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun epidemia sai alkunsa 1980-luvun alussa.