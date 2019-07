Yle selvitti, miten nuorten mopomiitit järjestetään – viikonloppuna Kuopiossa kolme loukkaantui, kun kevytmoottoripyörä lähti käsistä

Facebookin Kuopion mopo- ja piikkimiitti -ryhmässä julkaistiin kutsu heinäkuun alussa.

"Lähtö puuilolta 13.7 klo:18.00. Aina ennen paikoille menoa kerätään letka kasaan jonka mukana ajetaan. Seuraava paikka ilmoitetaan vasta kun ollaan siirrytty kohteeseen."

Poliisin arvion mukaan lauantain tapahtumaan osallistui noin 100 nuorta. Osa tuli paikalle mopoilla ja moottoripyörillä, vanhemmat nuoret autoilla. Miittiin saavuttiin myös muilta paikkakunnilta; Jyväskylästä paikalle tuotiin perävaunullinen erilaisia moottoripyöriä.

Mopomiitti on nuorten itsensä järjestämä tapahtuma, jossa tavataan ystäviä, tehdään temppuja ja ajetaan letkassa. Paikkaa vaihdetaan tasaisin väliajoin, sillä sivulliset ilmoittavat metelistä herkästi poliisille.

Yle tavoitteli lauantain miittiin osallistuneita nuoria alkuviikosta. Haastattelut tehtiin maanantaina. Nuoret eivät halua esiintyä jutussa nimillään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Nuorten mukaan miiteissä on tärkeintä tavata kavereita ja tutustua uusiin ihmisiin. Oleellinen osa tapahtumaa on temppujen tekeminen. Yhdessä sovittuja sääntöjä pyritään noudattamaan, jos niitä on.

Temppujen tekeminen on tärkeä osa miittiä. Tietä ajetaan edestakaisin ja samalla esiinnytään tien varressa odottaville nuorille. YouTube / kuvakaappaus Yle

Kutsut tulevat aina Facebookin kautta. On ryhmiä ja yksittäisiä tapahtumia, välillä tieto kulkee viestein. Kutsut ovat lyhyitä ja napakoita, eikä niissä kerrota, onko tapahtumasta tehty ennakkoilmoitusta poliisille. Yleensä on vain aloituspaikka ja aika.

Kuopion miitin alkaessa ryhmään ilmestyi turvallisuudesta muistuttava viesti:

"Huom!! Kaikilla suorilla keulitaan yhteen suuntaan sekä suorien päässä odotetaan kaikki ennen kuin lähdetään ajamaan takaisin! Kiitos"

Ajelu johti sivullisten ilmoitukseen

Tapahtuma eteni ennalta ilmoitettuun tapaan. Ensin kokoonnuttiin Puuilon luo. Kuuden jälkeen ryhmään ilmestyi viesti "Neulamäki", tuntia myöhemmin "Öljysatama". Kahdeksan maissa ryhmässä ilmoitettiin ruokatauosta.

Poliisi sai tiedon häiritsevästä ajosta jo miitin alkuvaiheessa, kun sivulliset tekivät ilmoituksen "häiritsevästä kaahailusta ja keulimisesta" Neulamäen teollisuusalueella.

Itä-Suomen poliisista kävi paikalla partio. Nuoria jututettiin ja yhdeltä otettiin mopokortti pois vaarantavan ajotavan vuoksi.

Poliisista kerrotaan, että heidän saapumisensa ei yleensä lopeta tapahtumaa. Nuoret, joilla on kortit ja mopot kunnossa, jäävät seuraamaan tilannetta. Välillä joku lähtee karkuun.

Kissa ja hiiri -leikkiä poliisin kanssa

Poliisin mukaan miittejä järjestetään taajamissa, missä on nuoria ja mopoja. Itä-Suomen alueella tällaista seutua on esimerkiksi Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Järjestäjää ei yleensä ole, etenkään sellaista, joka ottaisi hoitaakseen turvallisuuspuolen.

Toisinaan ilmoitetaan tahallaan väärin. Harhaanjohtavalla ilmoituksella halutaan suunnata valvontaa väärään paikkaan. Poliisi muistaa vuosien ajalta ainoastaan yksittäisiä miittejä, joissa on kysytty maanomistajan lupa, suljettu tieosuus ja tehty asianmukainen ilmoitus.

– Ei näitä usein ole kyllä, kertoo komisario Pekka Koistinen.

Nuorten mukaan poliisin läsnäolo vie tapahtumalta herkästi sen merkityksen.

– Temppujen tekemistä siellä harrastetaan ja kumin polttoa. Ei siellä olisi mitään hauskaa, poliisi ei antaisi tehdä mitään, epäilevät Ylelle jutelleet nuoret.

Lauantain mopomiitti jatkui ruokatauon jälkeen. Facebookiin ilmestyi viesti, jossa ryhmä ohjattiin seuraavaksi kaatopaikalle.

Komisario Pekka Koistisen mukaan nuorten tulisi aina ilmoittaa miiteistä etukäteen poliisille. Turvallisuuskysymyksiä voidaan sen jälkeen pohtia yhdessä. Toni Pitkänen / Yle

Kevytmoottoripyörä karkasi käsistä

Kaatopaikantiellä tapahtui nuoret säikäyttänyt onnettomuus.

Itä-Suomen poliisi tiedotti myöhään lauantai-iltana moottoripyörän karanneen yleisön joukkoon temppuilun seurauksena. Tilanteessa loukkaantui kolme henkilöä. Paikalla kävi partio selvittämässä tilannetta.

– Kevytmoottoripyörä lähti kuljettajan hallinnasta, kaatui ja liukui yleisön sekaan. Siitä aiheutui lieviä loukkaantumisia, kertoo komisario Pekka Koistinen.

Poliisin mukaan 17-vuotiasta keskisuomalaista kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja mahdollisesti vamman tuottamuksesta. Paikalla kävi ambulanssi ja kaksi loukkaantuneista vietiin sairaalaan.

Ylen tavoittamille nuorille onnettomuus on arka aihe. Osa oli paikalla, eikä halua puhua näkemästään. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että pitäisi tehdä vain sellaisia temppuja, jotka varmasti osaa. Kokonaan temppuilua ei haluta kieltää.

Mopomiiteissä on tapana polttaa kumia. Osa nuorista tulee paikalle kuitenkin vain katselemaan. YouTube / kuvakaappaus Yle

Temppuja kuvataan ja jaetaan

Facebook-ryhmään lisättiin lauantai-illan aikana uusia paikkoja. Kaatopaikan jälkeen miitti ajoi marketille ja lopuksi paikallisen suuryrityksen parkkipaikalle.

Poliisi sai viimeisen hälytyksen häiritsevästä ajotavasta puolenyön aikaan Matkuksen kauppakeskuksen lähistöltä. Tämän jälkeen miitti hajaantui, tai ainakaan uusia ilmoituksia ei enää tullut.

Nuorten mukaan miitin tunnelmiin palataan jälkikäteen. Uutta miittiä odotellessa käydään läpi kännykkäkameraan tallentuneita kuvia ja videoita. Parhaista paloista saatetaan koostaa video Youtubeen.

– Niissä ajetaan keula pystyssä, nuoret kertovat.

Jutun lähteenä on käytetty Itä-Suomen poliisin tiedotetta, komisario Pekka Koistisen haastattelua, Facebook-ryhmää: Kuopion mopo- ja piikkimiitti, nuorten Youtube-palvelussa julkaisemaa videota tapahtumasta sekä nuorten haastatteluja Kuopion torin ympäristössä alkuillasta 15.7.2019. Nuoret eivät halunneet esiintyä jutussa nimillään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Lue myös:

“Poliisi tulee joka kerta!” Mopomiitti on nuorille tapa viettää aikaa

Mopomiitti kunnanjohtajan kanssa poikinee Juukaan nuorille mopoilualueen