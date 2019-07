Irakin ulkoministeriö kertoo tehneensä karkotuspäätöksiä Isisiin kytkeytyvistä suomalaislapsista – Suomen UM: Tietoon suhtauduttava varauksella

Kaikkiaan maasta on lähetetty pois 473 erimaalaista lasta.

Irakin ulkoministeriö kertoo (siirryt toiseen palveluun), että se on karkottanut maasta Isisiin mahdollisesti kytkeytyviä lapsia. Karkotuspäätöksen saaneiden lasten joukossa on ministeriön mukaan suomalaisia.

Irak ei kerro, milloin karkottamiset on tehty ja missä lapset ovat oleskelleet sitä ennen.

Irak sanoo lähettäneensä pois maasta yhteensä 473 lasta, joiden joukossa on suomalaisten lisäksi saksalaisia, ranskalaisia ja ukrainalaisia lapsia. Se ei kerro, kuinka moni lapsista on suomalaisia. Venäläisiä on 33.

Yle tavoitti Suomen ulkoministeriön, josta kerrottiin, ettei Irakin ulkoministeriön tiedotteen sisältämästä asiasta ole ainakaan toistaiseksi mitään tietoa. Ulkoministeriö suosittelee suhtautumaan Irakin ulkoministeriön lähettämään tiedotteeseen varauksella.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).